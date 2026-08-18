Trong số những người sống thọ trăm tuổi, 85% có thứ này ở tai

Không ít người từng bật cười cho rằng câu nói “tai to thì thọ” chỉ là trò đùa dân gian. Nhưng các cuộc khảo sát y khoa lại đưa ra những con số thống kê đáng kinh ngạc.

Dân gian xưa nay vẫn thường ví những người sở hữu đôi tai to, dái tai dày dặn là mang “tướng thọ”, tướng của sự may mắn và an yên. Nhiều người trong chúng ta có lẽ từng gạt đi và cho rằng đó chỉ là quan niệm duy tâm. Thế nhưng, khi các nhà khoa học bước vào cuộc và đưa đôi tai lên bàn cân đo đạc, những số liệu thống kê thực tế lại mở ra một góc nhìn y khoa hoàn toàn khác về điểm chung giữa những người sống thọ.

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Một công trình nghiên cứu quy mô được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) trên 817 người cao tuổi đã ghi nhận những kết quả bất ngờ. Khi phân tích riêng nhóm các cụ già đã bước qua mốc 90 tuổi để tìm hiểu yếu tố giúp họ sống thọ, giới nghiên cứu đã bóc tách được 3 đặc điểm thể chất vô cùng đặc trưng:

- 84,7% người sống thọ trên 90 tuổi sở hữu đôi tai to (với chiều dài vành tai vượt quá 6,5cm).

- 73,7% trong số đó có phần dái tai chảy dài đầy đặn, thậm chí có trường hợp chiều dài đôi tai lên tới 7,4cm.

- Chiều dài tai trung bình nhỉnh hơn rõ rệt theo độ tuổi: Chiều dài tai ở nam giới nhóm thọ trăm tuổi (90 - 104 tuổi) đạt trung bình 7,13cm và ở nữ giới là 6,89cm, cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của người cao tuổi thông thường.

Không riêng tại Trung Quốc, nghiên cứu lão khoa của Bác sĩ Nobuyoshi Hirose (Trường Y Đại học Keio, Nhật Bản) trên những người sống thọ cũng chỉ ra kết quả tương tự. Hầu như toàn bộ các cụ già thọ trên 100 tuổi được khảo sát đều sở hữu vành tai rất lớn hoặc dái tai dài hơn bình thường.

Tại sao người tai to thường sống thọ?

Khác với nhiều cơ quan trên cơ thể đã ngừng phát triển khi trưởng thành, sụn và mô ở tai có thể tiếp tục thay đổi theo tuổi. Một số nghiên cứu ghi nhận chiều dài tai tăng trung bình khoảng 0,22 mm mỗi năm. Vì vậy, đôi tai lớn và dày hơn ở người cao tuổi có thể phản ánh những thay đổi sinh học diễn ra theo quá trình lão hóa và thường liên quan tới sức khỏe, tuổi thọ theo các cách:

- Tăng cường khả năng thu nhận âm thanh: Tiến sĩ Ralph Holm, chuyên gia thính học người Anh, giải thích vành tai lớn giúp tăng áp suất âm thanh thu được cao hơn khoảng 10 decibel. Việc duy trì thính giác tinh tường khi về già đóng vai trò cốt tủy giúp kích thích não bộ, giữ thăng bằng tốt và giảm thiểu nguy cơ sa sút trí tuệ ở nhóm người sống thọ.

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- Thước đo sức bền của mạch máu và hormone: Độ đàn hồi của sụn tai cùng độ dày dặn của dái tai là bằng chứng cho thấy quá trình tổng hợp collagen, khả năng lưu thông của hệ tuần hoàn máu ngoại vi cũng như nồng độ hormone trong cơ thể được duy trì cực kỳ ổn định suốt nhiều thập kỷ.

- Dấu ấn khí huyết theo Y học cổ truyền: Bác sĩ Trần Hoàng (Trung Quốc) chia sẻ, rằng tai là nơi hội tụ của vô số đường kinh mạch quan trọng. Tai to, dày và nhuận sắc chứng tỏ nền tảng thể trạng, khí huyết cùng chức năng tạng phủ vốn dồi dào từ gốc, tạo đà cho con người sống thọ.

Bài tập massage tai hằng ngày tốt cho sức khỏe

Dù kích thước đôi tai phần lớn do yếu tố gen di truyền, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chủ động "đánh thức" các dây thần kinh và nuôi dưỡng tuần hoàn máu hằng ngày. Chuyên gia Trương Chương (Bệnh viện Đông Trị Môn, Trung Quốc) gợi ý những động tác bài tập đơn giản mà ai cũng có thể tự thực hiện:

1. Cọ xát dái tai: Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp nhẹ dái tai, xoa bóp từ trên xuống dưới trong 2 - 3 phút đến khi ửng ấm, giúp xoa dịu hệ thần kinh và cải thiện giấc ngủ.

2. Chà xát dái tai: Vò nhẹ vùng dái tai theo cách thoải mái cho đến khi tai ấm lên, giúp tăng cường lưu thông máu lên não, cải thiện thị lực và giảm ù tai.

3. Kéo nhẹ dái tai: Kẹp dái tai và kéo nhẹ xuống dưới khoảng 2 - 3 phút, giúp kích hoạt các cơ mặt, giảm mệt mỏi và làm tươi tắn sắc tố da.

4. Ấn hõm tai: Dùng ngón tay ấn lực vừa phải vào phần lòng chảo trong tai để tác động đến hệ thần kinh thực vật và thúc đẩy tuần hoàn toàn thân.

5. Gõ "trống thiên đường": Úp lòng bàn tay che kín tai, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào phía sau gáy 1 - 2 phút để giải tỏa mệt mỏi và xua tan căng thẳng cho trí não.

Lưu ý rằng đặc điểm hình thái của đôi tai chỉ là một chỉ số nhân trắc học mang tính tham khảo. Chìa khóa thực sự để đạt tới mốc sống thọ vẫn nằm ở chế độ dinh dưỡng lành mạnh, thói quen vận động hợp lý và việc theo dõi sức khỏe định kỳ.

Nguồn và ảnh: Sina, Good Morning Health