Trong 2 ngày 16 - 17/4, 400 người dân ở Hà Nội đón tin vui

Theo báo Hà Nội Mới, chương trình này được triển khai nhằm thực hiện các kế hoạch của Trung ương, thành phố và UBND phường về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Sức khỏe toàn dân (7/4).

Trong 2 ngày này, các bác sĩ và điều dưỡng của Điểm Y tế, Trạm Y tế phường phối hợp cùng các đơn vị y tế tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho khoảng 400 người (200 người khuyết tật và 200 người cao tuổi).

Người dân được khám và tư vấn miễn phí nhiều nội dung như: Khám nội tổng quát, đo huyết áp, đo loãng xương, khám mắt, răng hàm mặt, siêu âm (tuyến giáp, tử cung, tuyến tiền liệt) và xoa bóp bấm huyệt, hướng dẫn phục hồi chức năng tại nhà. Ngoài ra, chương trình còn thực hiện các xét nghiệm máu nhằm đánh giá chức năng gan, tầm soát bệnh gout và các vấn đề về mật…

Đáng chú ý, đối với người khuyết tật, UBND phường dự kiến hỗ trợ kinh phí thực hiện xét nghiệm công thức máu 24 chỉ số nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và theo dõi bệnh lý. Song song đó, chương trình tổ chức sàng lọc, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe như tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh mạn tính thông qua đo huyết áp, test đường huyết và xét nghiệm máu miễn phí, qua đó tư vấn, phòng ngừa từ sớm, giảm nguy cơ biến chứng.

Trong tháng 4/2026, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên xét nghiệm của Trạm Y tế phường sẽ dành 5 ngày thực hiện tư vấn, khám lâm sàng tại nhà cho khoảng 20 người khuyết tật nặng, không có khả năng đi lại. Đồng thời, cán bộ y tế hướng dẫn người bệnh và gia đình các bài tập phục hồi chức năng tại nhà, tư vấn phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh, góp phần nâng cao khả năng hòa nhập xã hội.

Hoạt động khám sức khỏe, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc do Trạm Y tế phường triển khai nhằm phát hiện sớm, theo dõi và cải thiện tình trạng sức khỏe cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phục vụ nhu cầu chăm sóc y tế của người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền của người khuyết tật, tăng cường sự quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm xã hội. Qua đó, thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và hòa nhập cộng đồng.