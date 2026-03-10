Trở về từ cõi chết, nam công nhân kể: Tôi thấy 1 thứ tuyệt đẹp ở "thế giới bên kia”

Người đàn ông tên Gene Long, 33 tuổi, đến từ Florida, Mỹ, vừa trở về ngoạn mục từ cõi chết.

Gene từng phải vật lộn với chẩn đoán tiểu đường nghiêm trọng, cùng với tình trạng nghiện ngập và vô gia cư. Lối sống đó đã nhanh chóng khiến anh rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài hai tháng, nơi các bác sĩ đưa ra tỉ lệ sống sót mong manh là 1%.

Khi hy vọng vụt tắt, cha mẹ anh đã quyết định chấm dứt các thiết bị hỗ trợ sự sống, hiến tạng của anh và bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ. Thế nhưng, chỉ hơn một giờ sau đó, anh đột ngột tỉnh dậy – và không hề có dấu hiệu nào của bệnh tật.

"Có khoảng 30 người trong phòng đã sẵn sàng để nói lời vĩnh biệt tôi," người công nhân xây dựng chia sẻ. "Tất cả bạn thân, mẹ, cha và những người thân thiết nhất đều ở đó. Vì không thể nói chuyện ngay khi vừa tỉnh dậy, tôi chỉ ngồi đó và mỉm cười."

"Họ đã hoàn toàn bị sốc. Cha mẹ tôi vừa ký xong các giấy tờ để tôi ra đi."

Bi kịch của Gene bắt đầu vào năm 2020 khi anh bị nghiện nặng ma túy đá và fentanyl. Điều này khiến anh trở thành người vô gia cư. Dù cha mẹ đã cố gắng giúp đỡ nhưng mọi nỗ lực đều vô ích vì Gene đã bị "kẹt" trong vòng xoáy nghiện ngập nghiệt ngã.

Sau hơn một năm sống trong hoàn cảnh đó, anh cảm thấy cuộc đời mình như đã kết thúc. Anh nói: "Cuộc sống thực sự bế tắc. Tôi muốn chết. Tôi đã tự hỏi liệu Chúa có thật hay không và Ngài có nhân từ không. Tôi chỉ biết khóc với mẹ về điều đó."

Chứng kiến điều tuyệt đẹp ở “thế giới bên kia”

Vì bỏ bê cơ thể mỗi ngày, lượng đường trong máu của anh đã tăng vọt lên mức 1.900 mà anh không hề hay biết. Thông thường, chỉ số này chỉ nên ở mức khoảng 100 – và bất cứ con số nào trên 900 thường dẫn đến tử vong. Điều cuối cùng Gene nhớ được là anh đi ngang qua một dãy bậc thang trước khi lên cơn co giật.

Gene trong khi đang hôn mê ở bệnh viện.

Gene ngã xuống, đập gáy vào bậc thang cuối cùng và bị xuất huyết não. Đột nhiên, mọi thứ tối sầm lại. Gene cho biết: "Tôi mở mắt ra và thấy mình đang đi trên một biển năng lượng. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là cuối cùng mình đã được về nhà."

Gene mô tả điều tuyệt đẹp anh đã thấy ở “thế giới bên kia”: "Cảm giác giống như tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa. Đại dương đó có mọi màu sắc mà bạn có thể tưởng tượng được đang chuyển động xuyên qua nhau, như thể chúng đang sống, với những luồng sáng lao vun vút. Và nó không được làm từ nước; nó chỉ là năng lượng. Tôi không hề nhớ mình đã từng ở trên Trái đất; tôi nghĩ rằng mình đã luôn thuộc về nơi này."

Gene nhớ lại những làn sương mù và dây leo xoáy quanh mình, trước khi toàn bộ bản thể của anh hòa nhập vào không gian đó. Anh nói: "Tôi giống như ở trong một quả khinh khí cầu chờ đợi trên đại dương. Rồi nó vỡ tan và tôi trở thành một thể thống nhất với đại dương đó."

Sau đó, Gene nhìn thấy một bóng người giống với người ông quá cố của mình. Nhưng thực tế không phải vậy. Anh kể: "Người đàn ông đó mang lại cảm giác quen thuộc đến mức tôi muốn chạy đến bên ông. Ngay khi tôi vừa nghĩ như vậy, tôi chớp mắt và chúng tôi đã đứng đối mặt nhau."

"Ông ấy không đi hay bơi; ông ấy chỉ xuất hiện ở đó. Nhưng đó hoàn toàn không phải ông nội tôi."

Gene được bạn bè và người thân túc trực bên mỗi ngày.

Theo Gene, thực thể đó không có khuôn mặt – chỉ toàn là ánh sáng – và ông tỏa ra một nguồn năng lượng của tình yêu thương. Gene nói: "Khi nhìn thấy ông ấy, tôi bị choáng ngợp bởi tình yêu mãnh liệt nhất mà tôi từng cảm nhận được trong đời. Nó vượt xa ngôn ngữ loài người."

"Không có từ ngữ nào tả xiết. Cảm giác như thể tôi là sinh vật duy nhất mà ông ấy từng tạo ra."

Lúc đó, Gene nói cảm giác như thể tất cả những điều tồi tệ từng xảy ra đã biến mất vĩnh viễn. Và chỉ có những điều tích cực còn ở lại. Anh chớp mắt và bị "vụt" trở lại thực tại trên chiếc giường bệnh.

Gene kể: "Các bác sĩ trước đó đã nói rằng nếu tôi có tỉnh lại, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể đi lại hay nói chuyện được nữa."

"Khi thận và gan của tôi bắt đầu suy kiệt, cùng với não bộ, thì không còn cơ hội nào cả. Cơ thể tôi đầy rẫy sự nhiễm trùng và cái chết. Trang phục tang lễ của tôi đã được chọn và linh mục cũng đã được gọi đến để thực hiện các nghi thức cuối cùng."

Lời nhắn nhủ ý nghĩa

Khi anh tỉnh dậy, các bác sĩ đã vô cùng bối rối và nhanh chóng lập kế hoạch chăm sóc vì lẽ ra anh không thể còn sống. Dù con đường hồi phục còn dài, Gene hy vọng sẽ chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho những ai cảm thấy họ đã chạm "đáy vực" rằng luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm.

Đối với anh, ánh sáng này chính là sự chấm dứt đột ngột cơn nghiện dai dẳng trước đây. Anh nói thêm: "Kể từ khi trở về, tôi chưa bao giờ cảm thấy cần phải sử dụng ma túy nữa. Tôi biết Chúa đã cho mình cơ hội thứ hai và tôi sẽ không hủy hoại nó."

Gene đã tìm lại được ý nghĩa sống và có góc nhìn mới về cuộc đời của mình.

"Vì tôi đã hôn mê quá lâu nên tôi cũng không phải trải qua các triệu chứng cai nghiện thông thường. Sau đó tôi yếu đến mức không thể cầm nổi một chiếc cốc. Tôi bị mất một mẩu tai do vết loét khi nằm giường bệnh lâu ngày."

"Dây thanh quản của tôi bị tổn thương sau khi ống hỗ trợ sự sống bị rút ra khỏi cổ họng. Nhưng ngay khi có thể nói chuyện, tôi đã bắt đầu kể câu chuyện của mình. Giờ đây, tôi kể nó cho cả những người lạ."

"Tôi tin rằng chỉ cần một người nghe được điều này, nó có thể thay đổi cách họ đối diện với cái chết. Thận của tôi đã hồi phục một cách thần kỳ mà không cần chạy thận, và bệnh tiểu đường của tôi – vốn từng phải tiêm insulin năm lần một ngày – đã thuyên giảm hoàn toàn."

"Điều này cực kỳ hiếm khi xảy ra. Giờ đây, tôi đã xây dựng lại cuộc đời mình và kết nối lại với gia đình. Khoảng trống mà tôi từng cố lấp đầy bằng ma túy giờ đây đã tràn ngập tình yêu thương."

"Nó đã thay đổi cách tôi nhìn nhận cuộc sống – và những gì diễn ra sau khi chúng ta ra đi. Cái chết không phải là kết thúc. Và nơi mang lại cảm giác như mái nhà thực sự gần gũi hơn mọi người vẫn tưởng."

Theo Psychology Today, trải nghiệm cận tử (Near-Death Experiences) là những trải nghiệm có ý thức hoặc được hồi tưởng lại khi một người tiến gần đến cái chết, chẳng hạn như trong trường hợp ngừng tim rồi được hồi sức. Người từng trải qua thường mô tả các hiện tượng siêu thực như thấy mình từ trên cao hoặc đi qua đường hầm ánh sáng. Những báo cáo này đôi khi mang màu sắc tôn giáo, làm dấy lên tranh luận về khả năng ý thức tồn tại sau khi chết. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng đây là kết quả của những thay đổi trong hoạt động não bộ khi cơ thể hấp hối, chẳng hạn sự gián đoạn ở vùng đỉnh thái dương gây cảm giác rời khỏi cơ thể, hoặc lưu lượng máu giảm ảnh hưởng đến võng mạc tạo ra hình ảnh đường hầm. Dù vậy, cơ chế thần kinh của hiện tượng này vẫn chưa được hiểu đầy đủ và vẫn còn nhiều cách lý giải khác đang được xem xét.



