Sau 18 ngày hôn mê, người phụ nữ kể về chuyện đáng kinh ngạc ở "thế giới bên kia"

Điều gì xảy ra sau khi con người qua đời luôn là một trong những bí ẩn lớn nhất, nhưng Kathy McDaniel, hiện 79 tuổi, tin rằng bà đã có cái nhìn đặc biệt khi chia sẻ câu chuyện phi thường về những gì bà trải qua trong lúc bất tỉnh.



Kathy, lúc đó 53 tuổi, đã rơi vào hôn mê sau khi mắc hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) – một tình trạng phổi nguy hiểm, khởi phát nhanh, gây viêm nghiêm trọng và tích tụ dịch trong phổi. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống bà trong suốt 18 ngày, và khi Kathy tỉnh lại, bà mang theo một câu chuyện đáng kinh ngạc.

"Tôi đột nhiên bị ném vào một khoảng không vô tận, rồi thấy mình ở một nơi giống như địa ngục," Kathy – hiện đã nghỉ hưu nhưng từng là chuyên gia tuyển dụng tại Seattle, Mỹ – chia sẻ với NeedToKnow.

Kathy vừa kể về trải nghiệm hôn mê 18 ngày của mình.

"Ở đó đáng sợ, mờ mịt, hôi thối và nóng bức. Tôi không cảm thấy mình đã chết – tôi vẫn là chính mình. Và tôi đã trải qua một trải nghiệm rất dài và khủng khiếp."

Kathy bị bệnh và phải nhập viện vào năm 1999, khi đó bà được cho dùng thuốc an thần mạnh và thuốc gây mất trí nhớ tạm thời, lẽ ra phải khiến bà không nhớ gì. Nhưng thay vì mất ý thức hoàn toàn, Kathy nói rằng bà "tỉnh lại" trong một thế giới giống như ở cõi khác.

Trải nghiệm lạ ở "thế giới bên kia"

Ban đầu, bà thấy mình ở trong bóng tối hoàn toàn. Sau đó, một giọng nói gầm lên với bà: "Cô có biết mình đang ở đâu không?"

Kathy kể: "Tôi vô cùng sợ hãi và hoàn toàn bối rối. Tôi dùng hai tay run rẩy bịt tai lại khi đầu óc cố tìm một lời giải thích hợp lý. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là bóng tối. Tôi biết mình đang ở sai chỗ. Cuối cùng tôi thì thầm: 'Địa ngục'."

Kathy kể rằng bà bỏ chạy sau khi nghe thấy một tiếng cười rùng rợn, rồi xuất hiện ở một khung cảnh hỗn loạn.

"Trông giống như New York hay một thành phố lớn, khắp nơi có lửa cháy, tiếng la hét và mọi người chạy tán loạn. Nó không giống giấc mơ, mà giống một nơi có thật."

Bà nhớ mình bị bao quanh bởi những thực thể mà bà mô tả là ác quỷ – những giọng nói không chỉ đe dọa mà còn tấn công và làm bà kiệt sức.

"Trong những ngày sau đó, những con quỷ này luôn kêu gọi sự tuyệt vọng trong tôi," bà nói.

Dù vậy, bà vẫn có linh cảm rằng cuối cùng mình sẽ được giải thoát.

"Tôi run rẩy lặp lại: 'Tôi sẽ không tuyệt vọng. Tôi sẽ thoát khỏi đây. Tôi sẽ không tuyệt vọng.' Tôi là một người chiến đấu. Tôi nói: 'Có điều gì đó sai ở đây. Tôi không thuộc về nơi này.' Vì vậy tôi tiếp tục chiến đấu."

Sau đó, Kathy thấy một vùng đất mới, mà Kathy mô tả là một nơi lạnh buốt với bão tuyết xoáy quanh. Rồi bỗng nhiên, bà nghĩ rằng hôm đó là Giáng sinh ở Trái đất, Kathy bắt đầu hát một bài thánh ca Giáng sinh.

Kathy đã không còn xấu hổ khi nói về "thế giới bên kia".

Điều bất ngờ đã xảy ra.

"Đột nhiên, toàn bộ con người tôi tràn ngập tình yêu, sự bình yên và niềm vui mãnh liệt. Tôi được đưa thẳng lên thiên đường."

Kathy mở mắt trong một nơi hoàn toàn khác, mà bà mô tả là một căn phòng bằng đá cẩm thạch giống nhà thờ lớn, xung quanh là khu vườn kỳ lạ như ở thế giới khác và tràn ngập ánh sáng trắng ấm áp mờ ảo.

Tại đó, bà vô cùng ngạc nhiên khi gặp Rick – vị hôn phu cũ của mình, người đã qua đời chỉ một tuần trước sinh nhật 54 tuổi, khoảng một tháng trước khi Kathy nhập viện.

Kathy kể: "Anh ấy trông trẻ hơn nhiều, khoảng 35 tuổi. Kỳ diệu là chúng tôi giao tiếp bằng thần giao cách cảm, cuộc trò chuyện diễn ra rất tự nhiên. Anh ấy vui khi gặp tôi và nói: 'Làm tốt lắm, anh tự hào về em – em vẫn chưa mất đi bản lĩnh của mình.'"

Sau đó bà nhìn thấy một cuốn sách gần đó ghi lại toàn bộ cuộc đời mình, và Rick nói rằng bà không thể ở lại nơi giống thiên đường này.

"Anh ấy nói tôi vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Tôi chỉ muốn ở lại, nhưng thông điệp rất rõ ràng, nên tôi bám lấy lời anh ấy."

Kathy nhớ rằng bà đột ngột tỉnh dậy trên giường bệnh, và được biết mình đã hôn mê 18 ngày.

Bà phải nằm viện hai tháng để hồi phục sức khỏe trước khi được về nhà.

Ban đầu Kathy chia sẻ trải nghiệm của mình với gia đình, nhưng bà giữ im lặng về phần lớn những gì đã trải qua, vì sợ xấu hổ khi thừa nhận rằng mình từng đến "địa ngục".

Bà nói: "Phần lớn mọi người không muốn nghe câu chuyện của tôi – họ khó chịu hoặc gạt đi, một số nói nó quá u ám hoặc kỳ lạ. Có người hỏi tại sao tôi lại đến địa ngục, và một số khẳng định đó chỉ là tác dụng của thuốc tôi dùng trong bệnh viện."

Trong nhiều thập kỷ sau đó, Kathy vẫn sống cùng những ký ức rất rõ ràng về trải nghiệm này. Tuy nhiên, bà dần nhìn nhận hành trình "địa ngục" đó như một trải nghiệm sâu sắc, giúp bà trân trọng cuộc sống hơn.

Sau này bà đã chia sẻ câu chuyện của mình trong cuốn hồi ký "Misfit in Hell to Heaven Expat".

Kathy nói: "Sau chuyến đi tới địa ngục và thiên đường, tôi đã học được cách chấp nhận những điều kỳ lạ và tin rằng không có sự trùng hợp ngẫu nhiên – chỉ có những sự kiện mà chúng ta chưa hiểu hết."

Theo Psychology Today, trải nghiệm cận tử (Near-Death Experiences) là những trải nghiệm có ý thức hoặc được hồi tưởng lại khi một người tiến gần đến cái chết, chẳng hạn như trong trường hợp ngừng tim rồi được hồi sức. Người từng trải qua thường mô tả các hiện tượng siêu thực như thấy mình từ trên cao hoặc đi qua đường hầm ánh sáng. Những báo cáo này đôi khi mang màu sắc tôn giáo, làm dấy lên tranh luận về khả năng ý thức tồn tại sau khi chết. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng đây là kết quả của những thay đổi trong hoạt động não bộ khi cơ thể hấp hối, chẳng hạn sự gián đoạn ở vùng đỉnh thái dương gây cảm giác rời khỏi cơ thể, hoặc lưu lượng máu giảm ảnh hưởng đến võng mạc tạo ra hình ảnh đường hầm. Dù vậy, cơ chế thần kinh của hiện tượng này vẫn chưa được hiểu đầy đủ và vẫn còn nhiều cách lý giải khác đang được xem xét.



