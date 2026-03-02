Chết lâm sàng 24 phút, cô gái tiết lộ bất ngờ về “thế giới bên kia”

Ảnh minh họa

Một người phụ nữ đã sống sót để kể lại câu chuyện về điều thực sự xảy ra khi bạn chết.

Có rất nhiều tuyên bố được đưa ra về những gì thật sự diễn ra, chẳng hạn như nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, nhìn thấy cơ thể mình từ góc nhìn của người ngoài cuộc, hay nhìn thấy một đường hầm – nhưng đây đều không phải trải nghiệm của Lauren Canaday (tại Anh).

Lauren đã chết lâm sàng trong 24 phút sau khi bị một cơn đau tim nghiêm trọng tại nhà. Mặc dù được chồng tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) ngay lập tức và sau đó là các nhân viên cấp cứu, phải mất gần nửa giờ cô mới được hồi sinh và trở lại với sự sống.

Cô gái kể về trải nghiệm ở “thế giới bên kia”

Cô cho biết trải nghiệm cận tử của mình đã mang đến một sự thay đổi sâu sắc trong cách cô nhìn nhận cuộc sống hiện tại. Bác bỏ quan niệm rằng bạn sẽ nhìn thấy một đường hầm hay ánh sáng trắng rực rỡ, Lauren nói rằng cô đã cảm nhận một điều hoàn toàn bất ngờ.

“Tôi chỉ nhớ một cảm giác bình yên tột độ,” cô tiết lộ. “Sự bình yên đó ở lại với tôi trong nhiều tuần sau khi tôi tỉnh lại.” Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức Lauren vẫn nghĩ về nó mỗi khi cuộc sống trở nên khó khăn, và nó mang lại cho cô sự thanh thản. Đôi khi, cô thậm chí còn quay lại đúng nơi mình đã ngã quỵ.

“Tôi chắc chắn không còn sợ cái chết nữa. Dù không nhìn thấy điều gì rõ ràng, tôi hoàn toàn không cảm thấy lo lắng về nó,” cô giải thích.

Giờ đây, Lauren tin rằng biến cố sức khỏe đó đã chia toàn bộ sự tồn tại của cô thành hai chương – khoảng thời gian trước cơn đau tim và mọi thứ xảy ra sau khi cô hồi phục.

Sau 24 phút không có mạch đập, Lauren chia sẻ: “Tôi cảm thấy như cuộc đời đầu tiên của mình đã kết thúc vào tháng Hai và tôi tỉnh dậy trong cuộc đời thứ hai.” Kể từ khi sự việc xảy ra, cô không còn cảm thấy mình là “con người cũ” nữa.

Hiện cô “sống chung” với một máy khử rung tim được cấy trong ngực, thứ mà cô nói đóng vai trò như một “lời nhắc nhở vĩnh viễn” về việc cô đã suýt mất mạng.

Dù đó là khoảng thời gian kinh hoàng đối với gia đình, Lauren nhớ lại trạng thái vô thức của mình với những cảm xúc tích cực. Khi tỉnh dậy, cô cho biết không có ký ức gì về tuần lễ trước cơn đau tim và cũng không nhớ nhiều về quãng thời gian nằm viện.

Cô cũng gặp khó khăn với những việc cơ bản như nói và viết, nhưng các bác sĩ nhanh chóng trấn an rằng cô không bị tổn thương vĩnh viễn nào và vẫn “giữ nguyên vẹn chức năng nhận thức.”

Theo Psychology Today, trải nghiệm cận tử (Near-Death Experiences) là những trải nghiệm có ý thức hoặc được hồi tưởng lại khi một người tiến gần đến cái chết, chẳng hạn như trong trường hợp ngừng tim rồi được hồi sức. Người từng trải qua thường mô tả các hiện tượng siêu thực như thấy mình từ trên cao hoặc đi qua đường hầm ánh sáng. Những báo cáo này đôi khi mang màu sắc tôn giáo, làm dấy lên tranh luận về khả năng ý thức tồn tại sau khi chết.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng đây là kết quả của những thay đổi trong hoạt động não bộ khi cơ thể hấp hối, chẳng hạn sự gián đoạn ở vùng đỉnh thái dương gây cảm giác rời khỏi cơ thể, hoặc lưu lượng máu giảm ảnh hưởng đến võng mạc tạo ra hình ảnh đường hầm. Dù vậy, cơ chế thần kinh của hiện tượng này vẫn chưa được hiểu đầy đủ và vẫn còn nhiều cách lý giải khác đang được xem xét.