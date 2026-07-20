Ngày 19/7, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tuyên bố, Triều Tiên sẽ kiên định sát cánh cùng Nga cho đến khi giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tại Điện Kremlin, Nga, ngày 19/7/2026.

“Ngay từ đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt, nhà lãnh đạo đất nước Kim Jong-un đã đưa ra chỉ thị rõ ràng là không được do dự và phải hoàn toàn ủng hộ Nga.

Triều Tiên sẽ kiên định chiến đấu sát cánh cùng Nga cho đến khi giành chiến thắng”, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui nói.

Ngoại trưởng Choe Son-hui đưa ra tuyên bố này khi bà đang trong chuyến thăm Nga, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.

Ngày 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên tại Điện Kremlin.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên vì sự hỗ trợ trong suốt Chiến dịch quân sự chung.

Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga cũng nhờ bà Choe Son-hui chuyển lời chào nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao hiện tại diễn ra trong bối cảnh các thỏa thuận song phương đang được tích cực phát triển.

Trước đó, có thông tin cho rằng quân nhân hai nước đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu chung tại khu vực Kursk, cũng như việc triển khai khoảng 1.000 binh sĩ công binh từ Triều Tiên để tiến hành rà phá bom mìn toàn diện tại các vùng lãnh thổ đã được Nga kiểm soát.

Các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác chung.

Theo Avia-pro



