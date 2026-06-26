Theo nhiều ước tính khác nhau, Không quân Triều Tiên vận hành từ 600 đến 1.700 máy bay, nhưng đa phần là máy bay đời cũ có nguồn gốc từ thời Liên Xô sản xuất.

Mặc dù số lượng chiến đấu cơ của Không quân Triều Tiên rất lớn, tuy nhiên phần lớn trong số đó là các máy bay cũ do Liên Xô và Trung Quốc sản xuất, chẳng hạn như MiG-17, MiG-19 và MiG-21.

Cốt lõi của lực lượng tấn công bao gồm các máy bay được mua vào cuối những năm 1980 và đầu thập niên 1990. Trong số đó, trước hết và quan trọng nhất là MiG-29 (lên đến 35 chiếc, theo nhiều nguồn khác nhau) - loại máy bay chiến đấu chủ lực để chiếm ưu thế trên không.

Không quân Triều Tiên còn được trang bị máy bay tấn công Su-25 (khoảng 35 chiếc), được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho bộ binh.

Tiêm kích cánh cụp cánh xòe MiG-23 (ước tính khoảng 30 - 46 chiếc) hoàn thiện top 3 máy bay "ưu tú", mặc dù đã cũ nhưng vẫn là phương tiện chính mang theo tên lửa không đối không R-23 (R-24) và thậm chí cả R-27.

Tiêm kích MiG-29 của Không quân Triều Tiên.

Theo các chuyên gia quân sự, những phi công thuộc về đơn vị tinh nhuệ điều khiển loại máy bay này có trình độ huấn luyện khá cao. Tinh thần chiến đấu và việc sẵn sàng hy sinh vẫn là đặc điểm nổi bật của các phi công Triều Tiên.

Các phi công Triều Tiên đã có kinh nghiệm tác chiến ở nước ngoài, lần gần đây nhất họ xuất hiện ở Trung Đông. Họ đã được triển khai đến Ai Cập và Syria trong Chiến tranh Yom Kippur năm 1973. Điển hình như một nhóm gồm 30 phi công, 8 kiểm soát viên không lưu và nhân viên hỗ trợ đã có mặt tại Ai Cập.

Cuối cùng, cần phải đề cập đến tổng số phi công trong Không quân Triều Tiên. Theo nhiều ước tính khác nhau, có khoảng từ 3.000 đến 5.000 quân nhân thuộc các đơn vị chiến đấu, vận tải và huấn luyện, với khả năng vận hành nhiều loại phi cơ khác nhau.