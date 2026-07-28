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Triệu tập người cha dượng đánh tím mặt con riêng của vợ

Tiền Lê
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Công an xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập người cha dượng để xác minh, làm rõ vụ việc cháu bé 3 tuổi nghi bị người này bạo hành.

Ngày 28/7, Công an xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) đang xác minh việc cháu N.H.M.K. (3 tuổi, trú thôn Tân Lạc) nghi bị cha dượng bạo hành dẫn đến phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, tối 27/7, một tài khoản facebook đăng hình ảnh cháu K. với nhiều vết thương ở vùng mặt , bầm tím, cùng các vết xước nghi do bị đánh. Tài khoản facebook cho rằng, người cha dượng thường xuyên ăn nhậu nên đánh đập con riêng của vợ.

Cháu K. và mẹ đang ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai.

Nắm thông tin trên, Công an xã Bàu Cạn vào cuộc xác minh . Bước đầu, công an xác định vụ việc xảy ra tại thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn, cháu bé bị cha dượng đánh vào ngày 26/7 sau khi uống rượu bia.

Trưa 27/7, cháu K. đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai với các vết thương ở phần mềm và biểu hiện buồn nôn, nôn ói, chẩn đoán chấn động não. Sau khi được thăm khám, điều trị, hiện cháu K. đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Công an xã Bàu Cạn đang triệu tập người cha dượng và làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

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