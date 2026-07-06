Công an tỉnh An Giang liên tiếp khởi tố nhiều vụ án sản xuất hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan máy biến áp, cà phê và túi xách.

Ngày 6/7, Công an tỉnh An Giang thông tin, lực lượng chức năng quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng, đặc biệt lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa, lực lượng chức năng An Giang triệt phá nhiều vụ án quy mô liên tỉnh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp. Một trong những vụ án lớn được phát hiện liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tô Hoàng Dũ và Trương Văn Tiền. (Ảnh: Công an An Giang)

Theo Công an tỉnh An Giang, tháng 2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam Tô Hoàng Dũ (SN 1990, trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), Trương Văn Tiền (SN 1979, trú TP Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (SN 1978, trú TP.HCM) để điều tra về các hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng thu mua máy biến áp cũ, hư hỏng rồi phục chế, thay thế linh kiện, làm giả tem nhãn, thông số kỹ thuật và hồ sơ của nhãn hiệu THIBIDI để bán ra thị trường dưới danh nghĩa hàng chính hãng.

Ngày 29/1, lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng vận chuyển máy biến áp giả từ Tây Ninh và TP Cần Thơ về An Giang tiêu thụ. Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ 137 máy biến áp giả, trị giá theo hàng chính hãng ước tính hơn 20 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây hoạt động từ năm 2019, cung ứng hàng trăm máy biến áp giả cho nhiều địa phương khu vực Tây Nam Bộ và TP.HCM. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Không chỉ xử lý các vụ hàng giả trong lĩnh vực công nghiệp, Công an tỉnh An Giang còn tập trung đấu tranh với các hành vi sản xuất thực phẩm giả, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Bị can Đỗ Văn Quý bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. (Ảnh: Công an An Giang)

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (SN 1985, trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang), chủ cơ sở sản xuất, chế biến cà phê Văn Quý 7777 , để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sử dụng bắp, đậu nành rang kết hợp phụ gia để sản xuất cà phê bột giả. Tang vật thu giữ gồm lượng lớn cà phê thành phẩm, hơn một tấn nguyên liệu đã sơ chế cùng máy móc, phụ gia và bao bì phục vụ sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu sản phẩm không phát hiện hàm lượng caffein. Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024, khoảng 10 tấn sản phẩm đã được đưa ra thị trường.

Đến tháng 6/2026, Công an tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại đặc khu Phú Quốc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, đối với Trần Thị Thanh Nguyên. (Ảnh: Công an An Giang)

Qua kiểm tra Công ty TNHH Phú Quốc Factory, có địa chỉ tại khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, do Trần Thị Thanh Nguyên làm giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện hơn 350 sản phẩm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, tổng trị giá khoảng 1,69 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thanh Nguyên (SN 2002, trú khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, An Giang) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh An Giang, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.

Thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình địa bàn, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về sở hữu trí tuệ.

Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ nguồn gốc hàng hóa trước khi mua bán, không tiếp tay cho hoạt động tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.