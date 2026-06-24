Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá đường dây ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng cùng gần 3kg ma túy các loại.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thái Dương (SN 1989), Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1993) và Nguyễn Văn Phiêng (SN 2001, đều tạm trú ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép gần 3kg ma túy các loại. Đây là vụ bắt ma túy dạng khay, nước vui, thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Nguyễn Thái Dương (ảnh trái) và Tuyến, Phiêng.

Theo đó, 18h ngày 14/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các phòng liên quan kiểm tra , bắt giữ Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Ngọc Tuyến và Nguyễn Văn Phiêng tại nơi tạm trú của các đối tượng ở số nhà 529 Lê Duẩn, tổ 1, phường An Phú.

Tang vật thu giữ liên quan đến ma túy gồm gần 2,5kg ma túy dạng tinh thể Ketamine, 371g ma túy dạng tinh thể nước vui ở thể rắn, 166g dạng viên nén (thuốc lắc) và nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà liên lạc, thỏa thuận mua bán ma túy qua mạng xã hội. Người mua, người bán sử dụng tài khoản ảo, giao nhận theo điểm hẹn, nhiều trường hợp chưa từng gặp mặt nhưng vẫn thực hiện trót lọt các giao dịch ma túy.

Ma túy được ngụy trang thành các gói hàng và bỏ vào thùng xốp để vận chuyển qua đường xe khách.

Trung tá Phạm Hồng Anh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Dương và đồng bọn phân nhỏ ma túy dạng thuốc lắc và ma túy dạng khay, ngụy trang trong các kiện hàng để gửi cho các đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước qua đường xe khách. Ngoài ra, ba đối tượng này còn bán lẻ ma túy tại địa bàn các xã, phường khu vực Pleiku và lân cận.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, trung tá Hồng Anh nhận định, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động có tổ chức nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá. Đến nay, các đối tượng khai nhận đã hai lần nhận ma túy được gửi trong các thùng hàng vào các ngày 2/5 và 30/5 để đưa đi tiêu thụ.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thưởng nóng cho tập thể đơn vị.

Về vai trò của các đối tượng trong đường dây này, cơ quan công an xác định Dương là người chủ mưu cầm đầu trong việc nhận và tiêu thụ ma túy. Dương lôi kéo Phiêng và Tuyến tham gia vào việc phân chia, đóng gói, bán lẻ ma túy tại các xã phường thuộc tây Gia Lai, vận chuyển các gói hàng ra các hãng xe khách liên tỉnh gửi đi các tỉnh thành trên cả nước.

Trong đó, Tuyến là người giúp sức đắc lực cho Dương trong việc cảnh giới vòng ngoài cho đối tượng này tàng trữ, mua bán ma túy; trực tiếp vận chuyển ma túy; Phiêng là người giúp sức cho Dương và Tuyến trong việc bán lẻ ma túy tại các xã, phường thuộc tây Gia Lai.

Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra nhằm xác định nguồn cung và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.