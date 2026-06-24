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Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép tại Nghệ An

Thu Hà
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Từ năm 2021, các đối tượng đã bán nhiều hóa đơn GTGT không hợp pháp cho doanh nghiệp nhằm kê khai tăng chi phí, giảm nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh từ một chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố nhằm phục vụ việc trốn thuế của một số doanh nghiệp tại Nghệ An.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với Lưu Văn Phong, Đặng Văn Thư và Nguyễn Thị Phúc

Dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) và lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh điều tra đã xác minh, làm rõ các đối tượng cầm đầu đường dây gồm Bùi Văn Bảo (SN 1991), Trần Văn Thịnh (SN 1991) và Phạm Minh Cường (SN 1984), cùng trú tại TP.HCM.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng đã thu mua thông tin cá nhân, trong đó có căn cước công dân, để thành lập nhiều doanh nghiệp "ma". Sau khi được cấp mã số thuế, các doanh nghiệp này được sử dụng để xuất bán hóa đơn GTGT không phát sinh giao dịch thực tế nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2021, thông qua môi giới, Bảo và Thịnh đã bán 10 hóa đơn GTGT khống cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An), là người làm dịch vụ kế toán thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn. Các hóa đơn này được sử dụng để kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế GTGT và giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Cơ quan điều tra xác định số hóa đơn trên được sử dụng trong quá trình quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group.

Làm việc với cơ quan công an, 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Trốn thuế".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các đối tượng và hành vi liên quan.

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Phạm Minh Cường

phường Vinh Lộc

Công an tỉnh

Phòng An ninh điều tra

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