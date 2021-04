Trẻ ra 10 tuổi nhờ quan hệ tình dục 3 lần/tuần

Để tìm câu giải đáp, một câu hỏi đã được đăng trên báo New Scientist và được 3.500 người ở lứa tuổi từ 18 – 102 nói về các đặc điểm trong cuộc sống khiến họ có vẻ trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Tất cả các dữ liệu được viết trong sách “Bí ẩn của những người trẻ lâu” (Secrets of the “Super-young”).



Trong sách, tác giả nhấn mạnh muốn trẻ lâu cần phải có đời sống tình dục thoải mái. Theo đó, việc “sinh hoạt” 3 lần/tuần cũng là một yếu tố quan trọng để giúp con người trông như trẻ lại khoảng 10 năm. Sau đây là những lợi ích của việc sinh hoạt chăn gối.

- Yêu nhiều giúp sảng khoái nên ít đau: nhờ cơ thể tiết ra hormon oxytocin và endorphine có tác dụng như chất hóa học morphine, giúp sảng khoái và giảm đau nhanh chóng.

- “Khống chế” stress : stress luôn gây cho bạn cảm giác mệt mỏi và căng thẳng. Có nhiều cách để loại trừ stress , tuy nhiên “giao ban” có thể được xem như là một trong số những phương pháp hữu hiệu nhất.

- Chống mất ngủ ở người cao tuổi: trong quá trình “yêu” hàm lượng hormone oxytocin sẽ được sản sinh ra gấp 5 lần so với mức bình thường, và đặc biệt khi đã lên đến “đỉnh Olympia” bạn sẽ dễ đạt được giấc ngủ ngon lành.

- Giúp hoạt huyết, dưỡng não: “yêu” sẽ giúp cho máu lưu thông dễ dàng từ các cơ quan lên não, giúp làm tăng lượng oxy và hormone trong cơ thể.

- Liệu pháp hormone cho lứa tuổi trung cao niên: tình chăn gối sẽ làm cho lượng hormone sinh dục tăng lên ở cả nam giới và nữ giới; giúp cơ bắp trở nên săn chắc, làm tăng hormone DHEA gấp 5 lần bình thường; giúp xương trở nên chắc khỏe, cho làn da mịn màng, hạn chế nguy cơ mắc phải các bệnh tim mạch, cân bằng hệ thống miễn dịch.

- Giảm bệnh tim mạch: hoạt động cơ thể khi “yêu” giữ cho trái tim luôn khỏe và tăng hàm lượng cholesterol tốt (HDL-cholesterol) cần thiết cho tuần hoàn máu trong cơ thể, làm giảm lượng cholesterol xấu gây các bệnh tim mạch.

- Giúp ít bệnh tật: quan hệ tình dục đều đặn khoảng từ 2 - 3 lần/tuần sẽ có tác dụng làm tăng hàm lượng chất miễn dịch Immuno globulin A. Loại chất này giúp cơ thể có thể chống lại những viêm nhiễm do vi khuẩn, virút gây ra như: cảm lạnh, cảm cúm.

- Tôn vinh sắc đẹp: trong khi “yêu” lượng hormone oestrogen trong cơ thể người phụ nữ sẽ được tiết ra nhiều hơn, giúp cho mái tóc trở nên suôn, mềm, mượt, làn da mịn màng và tuơi trẻ.

- “Yêu” là tập thể dục cho cơ thể: tập thể dục luôn được coi là một phương thức giữ gìn và bảo vệ sức khỏe hữu hiệu nhất. Trong khi “yêu” các cơ được kéo căng ra, tim đập nhanh hơn, tăng sự trao đổi chất. Theo các chuyên gia tình dục, mỗi tuần nếu thực hiện “giao ban” 3 lần tương đương với việc chạy bộ được 75 dặm. Như vậy tình chăn gối đã tạo ra các hoạt động thể dục như khi luyện tập thể dục thể thao, giúp tăng cường sức bền của cơ thể.