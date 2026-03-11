Trẻ biếng ăn, mất cảm giác thèm ăn, chậm lớn vào mùa nồm ẩm? Đừng vội bồi bổ, điều quan trọng là chăm sóc tốt hệ tiêu hóa

Nhiều phụ huynh nhận thấy con mình ăn kém hơn, dễ đầy bụng, tiêu chảy lặp lại và chậm tăng chiều cao. Theo các chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa của trẻ đang gặp vấn đề.

Trong y học cổ truyền phương Đông, tỳ vị (hệ tiêu hóa) được xem là “nền tảng của cơ thể sau khi sinh”. Tất cả dinh dưỡng từ thức ăn đều cần được tiêu hóa và hấp thu thông qua hệ cơ quan này. Vì vậy, nếu chăm sóc tốt hệ tiêu hóa vào mùa này, trẻ có thể ít ốm vặt hơn trong suốt cả năm.

Những cách chăm con tưởng tốt nhưng lại hại hệ tiêu hóa

Nhiều thói quen nuôi dạy con phổ biến tưởng chừng tốt cho sức khỏe, nhưng thực tế lại khiến hệ tiêu hóa của trẻ bị quá tải.

1. Bồi bổ quá mức

Nhiều cha mẹ cho con uống nhiều nước hầm xương hoặc sử dụng quá nhiều thực phẩm bổ dưỡng. Tuy nhiên, khi lượng dinh dưỡng vượt quá khả năng tiêu hóa, thức ăn sẽ tích lại trong dạ dày gây đầy bụng. Tình trạng này giống như “con ngựa nhỏ phải kéo cỗ xe quá lớn”, càng kéo càng mệt.

2. Ép trẻ ăn kéo dài

Không ít gia đình thường dỗ dành hoặc ép con “ăn thêm một miếng nữa”, khiến bữa ăn kéo dài đến cả giờ đồng hồ. Điều này có thể làm rối loạn quá trình tiết dịch tiêu hóa và khiến trẻ mất cảm giác no tự nhiên.

3. Cho trẻ ăn thêm trước khi ngủ

Ban đêm là thời gian hệ tiêu hóa cần nghỉ ngơi. Nếu trẻ thường xuyên ăn thêm trước khi đi ngủ, dạ dày phải “làm việc ngoài giờ”, lâu dài sẽ khiến chức năng tiêu hóa suy yếu.

4. Hai thái cực trong chế độ ăn

Một số gia đình kiêng khem quá mức khiến chế độ dinh dưỡng đơn điệu, trong khi một số khác lại cho trẻ ăn quá nhiều đồ ăn vặt khiến trẻ không còn cảm giác thèm ăn bữa chính. Cả hai thói quen này đều có thể ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của trẻ.

Muốn trẻ ăn ngon, lớn nhanh: Hãy làm tốt 4 điều sau

Các chuyên gia cho rằng thay vì bồi bổ tùy tiện, cha mẹ nên điều chỉnh thói quen sinh hoạt và ăn uống của trẻ một cách khoa học.

1. Chế độ ăn: Ưu tiên thực phẩm dễ tiêu hóa

Vào mùa xuân, nên lựa chọn các món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa. Những thực phẩm như: Khoai lang ; Bí đỏ ; Ngô ; Cháo kê ; Củ mài ... được xem là những thực phẩm “màu vàng” có lợi cho hệ tiêu hóa, mềm, dễ hấp thu.

Cách chế biến nên ưu tiên hấp, luộc, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ.

Nguyên tắc quan trọng là: Trẻ không muốn ăn thì không nên ép, ăn đủ no là được.

2. Sinh hoạt: Ngủ sớm, ăn tối sớm

Trẻ nên đi ngủ trước 22 giờ để cơ thể tiết đủ hormone tăng trưởng.

Bữa tối nên ăn trước giờ ngủ khoảng 3 giờ, chỉ ăn khoảng 70% no và ưu tiên món thanh đạm, tránh các món quá nhiều thịt hoặc dầu mỡ.

3. Vận động: Mỗi ngày ít nhất 1 giờ ngoài trời

Các hoạt động như chạy nhảy ngoài trời không chỉ giúp kích thích tiêu hóa , mà còn hỗ trợ hấp thu canxi và phát triển chiều cao.

4. Cả gia đình cùng phối hợp

Việc chăm sóc hệ tiêu hóa của trẻ cần sự thống nhất trong gia đình:

Không nấu riêng quá nhiều món cho trẻ; Không đuổi theo ép ăn; Không tự ý bồi bổ thực phẩm chức năng.

Nên ăn đúng giờ, tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn. Cha mẹ cũng nên làm gương, hạn chế nói chuyện công việc trong bữa ăn để trẻ tập trung thưởng thức thức ăn.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu xuất hiện các dấu hiệu sau:

Trẻ biếng ăn kéo dài hơn 2 tuần và sụt cân rõ rệt.

Thường xuyên đau bụng hoặc đầy hơi ảnh hưởng sinh hoạt.

Rối loạn tiêu hóa kéo dài , phân bất thường hoặc có máu.

Trẻ da vàng, mệt mỏi , chậm phát triển so với lứa tuổi.

Phát hiện và can thiệp sớm sẽ giúp trẻ tránh được nhiều vấn đề sức khỏe.

Lời khuyên của chuyên gia

Nuôi dạy trẻ giống như trồng một cây non, không thể “kéo cây cho lớn nhanh”.

Chăm sóc tốt hệ tiêu hóa của trẻ vào mùa xuân không phải để ép trẻ ăn thêm một bát cơm, mà là giúp cơ thể xây dựng nền tảng khỏe mạnh, từ đó trẻ có đủ năng lượng để vận động, khám phá và phát triển.

Hy vọng mỗi em bé đều có thể ăn ngon, ngủ tốt, cao lớn khỏe mạnh và trưởng thành một cách tự nhiên.

Nguồn: Family Doctor Online, Trung Quốc