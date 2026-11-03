Trào lưu phơi nắng và khát khao tăng testosterone: Đàn ông chịu nắng không chỉ để "nhuộm da"!

Các hội nhóm phơi nắng bùng nổ kéo theo tin đồn phơi mình tăng nội tiết tố cho nam giới khiến nhiều người "đứng ngồi không yên". Liệu phơi nắng và testosterone có thực sự liên quan như lời đồn?

Từ trào lưu cởi đồ đón nắng của nam giới đến khát khao "khỏe hơn, mạnh hơn"

Nếu lướt qua các hội nhóm mạng xã hội tại Việt Nam thời gian gần đây, không khó để nhận ra cơn sốt phơi mình dưới ánh mặt trời đang bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những cộng đồng trực tuyến quy tụ từ tới gần 100 nghìn thành viên bỗng trở thành nơi anh em rủ rê, khoe ảnh phơi nắng mỗi ngày. Từ góc ban công chung cư, khoảng sân nhỏ, đến những thảm cỏ công viên ngợp nắng, hay thậm chí là ngoài đường hoặc tạn dụng khoảng nắng ở văn phòng, hình ảnh phái mạnh hết ngồi đến nằm đón nắng đã không còn là chuyện hiếm.

Gần đây, nam giới Việt đang xôn xao với trào lưu phơi nắng

Thế nhưng, đằng sau thói quen này không đơn thuần là "hiệu ứng đám đông", mong muốn sở hữu một làn da nâu rắn rỏi ahy tìm lại sự thoải mái cho cơ thể sau những giờ làm việc văn phòng ngột ngạt. Trong các đoạn hội thoại rôm rả của anh em, một lời đồn thổi đầy sức hút đang lan truyền rất nhanh: phơi nắng chính là "liệu pháp tự nhiên" giúp sạc lại testosterone cho phái mạnh.

Đối với đàn ông, testosterone giống như một thứ "mật mã" quyết định toàn bộ phong độ. Từ khối cơ bắp rắn rỏi, mật độ xương, tinh thần chiến đấu cho đến bản lĩnh phòng ngủ và khả năng sinh sản, tất cả đều gắn chặt với nồng độ hormone này. Giữa thời đại mà áp lực công việc lẫn lối sống thiếu vận động đang âm thầm bào mòn sức lực, nhiều người rơi vào cảm giác hoang mang và khao khát tìm lại chính mình.

Niềm tin về mối liên hệ giữa phơi nắng và testosterone cứ thế bùng lên như một cứu cánh. Nó trở thành lý do cho nhiều quý ông quyết định cự tuyệt khẩu trang, cởi áo phơi lưng, phơi bụng dưới sức nóng trưa hè, thậm chí khiến không ít người tò mò tìm hiểu cả những hình thức phơi nắng nhạy cảm đến táo bạo. Ví dụ như khỏa thân hoàn toàn khi phơi nắng, đến các phòng tắm nắng chuyên dụng để tập trung phơi nắng vùng kín, thậm chí là chiếu đèn có tính chất tương đương tác động của ánh nắng giữa trưa lên cơ quan sinh dục.

Nhiều nam giới tin rằng phơi nắng tăng cường testosterone, cải thiện chuyện chăn gối

Phơi nắng có giúp tăng cường nội tiết tố nam thần kỳ như lời đồn không?

"Cơn khát" tăng hormone này thực ra không phải câu chuyện của riêng nam giới Việt, cũng không phải bây giờ mới có. Trước khi cập bến các hội nhóm trong nước, xu hướng tắm nắng để "săn tìm" testosterone từng làm chao đảo mạng xã hội toàn cầu với trào lưu phơi nắng vùng kín.

Một nghiên cứu quan sát của tác giả Ryan Ottwell (Hoa Kỳ) cùng các cộng sự đăng trên hệ thống y khoa PMC từng ghi nhận chỉ số tìm kiếm về cụm từ này tăng vọt tới 7.252%, kéo theo hàng chục nghìn lượt thảo luận rầm rộ chỉ sau một đêm xuất hiện trên sóng truyền hình.

Tìm hiểu kỹ hơn, các nhà nghiên cứu mới vỡ lẽ rằng niềm tin cuồng nhiệt này hóa ra bắt nguồn từ một báo cáo từ tận năm 1939. Thời đó, người ta từng chiếu tia cực tím vào vùng sinh dục của một nhóm nhỏ nam giới trầm cảm và thấy tăng chất chuyển hóa hormone trong nước tiểu. Nhưng với y khoa hiện đại, trào lưu này vẫn khiến chính các chuyên gia không ngừng tranh cãi. Người thì cho rằng ánh nắng thật sự có tác dụng tăng testosterone nhưng cũng có người phản bác vì cho rằng tác dụng này không rõ ràng hoặc không đủ lớn để nam giới tiến hành phơi nắng vùng kín một cách cực đoan. Nhất là những nam giới phơi nắng giữa trưa, phơi nắng trực tiếp vào vùng kín khi khỏa thân hay phơi nắng quá thường xuyên, bất chất thể trạng (độ tuổi, bệnh nền...) của bản thân.

Đến hiện tại, chưa có bằng chứng tin cậy khẳng định phơi nắng, nhất là phơi vùng kín trực tiếp giúp tăng testosterone ở nam giới

Nói trên Men;s Health, bác sĩ tiết niệu Rena Malik (Hoa Kỳ) khẳng định không hề có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy việc phơi nắng trực tiếp vào bìu hay tinh hoàn có thể làm tăng testosterone. Trái lại, việc mang vùng nhạy cảm ra chịu trận dưới sức nóng gay gắt và tia cực tím còn là "trò đùa" nguy hiểm.

Bản thân tinh hoàn vốn cần một môi trường mát mẻ hơn thân nhiệt để duy trì quá trình sản xuất tinh trùng. Việc hứng chịu nhiệt độ cao kéo dài cùng tia UV không những không làm tăng phong độ, mà còn dễ dẫn đến bỏng rát, làm suy giảm chất lượng tinh trùng và đối mặt với nguy cơ ung thư da.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng không phủ nhận hoàn toàn vai trò của ánh nắng với nội tiết tố nam nói chung. Bác sĩ Rena Malik giải thích rằng việc bước ra ngoài trời, đón nắng đều đặn 20 đến 30 phút mỗi ngày và duy trì 2 đến 3 lần mỗi tuần thực sự có lợi. Ánh nắng chiếu lên da giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, từ đó tạo nền tảng gián tiếp hỗ trợ hệ nội tiết vận hành trơn tru.

Điểm mấu chốt ở đây rất đơn giản: Cơ thể chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời một cách "lành mạnh" trên các vùng da thông thường, hoàn toàn không đòi hỏi đàn ông phải hành hạ những vùng nhạy cảm khi nắng gắt hay phải tắm nắng khỏa thân mới có tác dụng.

Những phương pháp tự nhiên giúp tối ưu testosterone cho nam giới

Chưa cần bàn về hiệu quả hay tính an toàn của việc phơi nắng tới khát khao tăng cường bản lĩnh phái mạnh, thực tế là đàn ông có nhiều con đường tự nhiên khác để tăng testosterone đơn giản hơn, đã được y khoa công nhận.Ví dụ như:

- Tập luyện thể thao luôn là chìa khóa vàng được các bác sĩ khuyến cáo đầu tiên. Việc tìm đến các bài tập kháng lực như nâng tạ, gánh tạ hay các bài tập thể hình cường độ phù hợp sẽ kích thích cơ thể giải phóng testosterone một cách tự nhiên và mạnh mẽ nhất. Đó là thứ testosterone được sinh ra từ sự đổ mồ hôi và vận động cơ bắp thật sự, chứ không phải cảm giác nóng bừng tạm thời do nằm phơi nắng thụ động.

Có nhiều cách giúp nam giới cải thiện bản lĩnh phái mạnh ít gây tranh cãi và đơn giản hơn phơi nắng mỗi ngày

- Bên cạnh luyện tập, một chế độ ăn giàu protein, bổ sung đầy đủ chất béo tốt cùng các khoáng chất như kẽm, magie chính là nguồn nguyên liệu không thể thiếu để bộ máy nội tiết vận hành. Cuối cùng nhưng quan trọng nhất, đó là giấc ngủ. Lượng testosterone dồi dào nhất của phái mạnh được tổng hợp chính trong những giờ phút ngủ sâu mỗi đêm.

- Ngủ đủ 7 đến 8 tiếng, giữ cho tinh thần bớt căng thẳng và chủ động tránh xa các hóa chất gây rối loạn nội tiết như BPA từ đồ nhựa dùng một lần mới là giải pháp căn cơ. Ánh nắng mặt trời rất tốt, nhưng nó chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lối sống lành mạnh, chứ không phải là viên đạn thần kỳ cho sức khỏe phái mạnh.

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