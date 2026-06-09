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Tranh chấp giữa Dassault và Airbus khiến tiêm kích FCAS chính thức bị đình chỉ

Sao Đỏ
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Đức và Pháp đã quyết định tạm dừng việc triển khai dự án tiêm kích thế hệ thứ sáu FCAS của châu Âu do mâu thuẫn kéo dài giữa Dassault và Airbus.

Tranh chấp giữa Dassault và Airbus khiến tiêm kích FCAS đình chỉ , công nghệ máy bay chiến đấu - Ảnh 1.

Theo thông tin được công bố, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kết luận rằng hai tập đoàn Dassault và Airbus sẽ không thể đạt được thỏa hiệp về việc phát triển một loại máy bay chiến đấu chung.

Ông Merz đề nghị ông Macron từ bỏ việc tiếp tục dự án FCAS, đồng thời nhấn mạnh tính khả thi của việc tiếp tục hợp tác trong những lĩnh vực khác, đặc biệt là việc tích hợp các hệ thống vũ khí, nền tảng và cảm biến khác nhau vào cái gọi là "Đám mây chiến đấu".

Do vậy, các yếu tố riêng lẻ của chương trình Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS) vẫn giữ nguyên tính phù hợp.

Tranh chấp giữa Dassault và Airbus khiến tiêm kích FCAS đình chỉ , công nghệ máy bay chiến đấu - Ảnh 2.

Mẫu thử nghiệm FCAS tại Triển lãm Hàng không Paris Le Bourget năm 2019.

Dự án đầy tham vọng này được cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Emmanuel Macron khởi xướng vào tháng 7/2017. Tuy nhiên, theo thời gian, tầm nhìn của Airbus và Dassault về máy bay chiến đấu tương lai ngày càng trở nên khác biệt.

Dassault tuyên bố đóng vai trò chủ đạo trong dự án và được hưởng phần việc lớn hơn đáng kể. Đổi lại, phía Đức nhấn mạnh việc tuân thủ các thỏa thuận hiện có, trong đó quy định sự tham gia bình đẳng của hai bên.

Quyết định chính trị về tương lai của FCAS đã nhiều lần bị trì hoãn, nhưng giờ đây theo bài báo, các ông Macron và Merz đã chính thức chấm dứt dự án này.

Điều đáng chú ý là ngay từ tháng 12/2025 đã có những lời kêu gọi trong Quốc hội Đức (Bundestag) yêu cầu nước này rút khỏi chương trình.

Sau khi tranh chấp leo thang, Airbus tuyên bố sẵn sàng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mà không cần sự tham gia của Dassault. Họ tin rằng việc chế tạo một tiêm kích đầy triển vọng có thể hiệu quả hơn nếu không có đối tác Pháp.

Các bên liên tục cáo buộc lẫn nhau về việc không đảm bảo sự phát triển của từng thành phần riêng lẻ. Đó là lý do tại sao quá trình thực hiện chương trình thực tế đã bị chững lại.

Theo giới chuyên gia Đức, những phát triển tiếp theo có thể theo một trong hai kịch bản: Tự chế tạo máy bay chiến đấu nội địa hoặc tham gia một trong những dự án quốc tế, đó là GCAP của Anh - Nhật - Ý hoặc chương trình của Thụy Điển nhằm tạo ra tiêm kích thế hệ thứ sáu.

Theo Tagesspiegel
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