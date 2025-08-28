Tranh cãi 'trẻ tập gym bị lùn', bác sĩ nói gì?

Tranh luận trái chiều trên mạng xã hội

Trên các diễn đàn cha mẹ và hội nhóm thể hình, chủ đề “trẻ tập gym bị lùn” nhận được hàng nghìn bình luận với nhiều quan điểm trái ngược. Chị M.T.B. (ngụ TPHCM) chia sẻ: “Con tôi mới 12 tuổi, bạn bè rủ đi tập gym nhưng tôi kiên quyết từ chối vì sợ ảnh hưởng chiều cao. Theo tôi, ít nhất 18 tuổi mới an toàn. Tập gym nguy cơ khiến thằng bé bị lùn nếu nâng tạ nặng hoặc thực hiện những bài tập không phù hợp sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”.

Trong khi đó, anh H.K.L. (ngụ Đồng Nai) cho rằng, vấn đề không nằm ở việc tập gym mà ở cách tập: “Gym không sai, kỹ thuật sai mới là sai. Nếu có huấn luyện viên giám sát, trẻ sẽ tập an toàn và khỏe mạnh hơn”.

Một số phụ huynh khác, như chị N.P.A. (ngụ TPHCM), khẳng định chỉ cho con chạy bộ, bơi lội, tuyệt đối tránh tạ: “Tôi không dám để con tập tạ, sợ gãy xương, hỏng khớp”. Ngược lại, nhiều bạn trẻ từng tập từ sớm lại lên tiếng phản bác, dẫn chứng chiều cao và sức khỏe của họ không hề bị ảnh hưởng.

Gym không làm trẻ lùn nếu tập đúng cách

BS-CK2 Ngô Hồng Phúc – Phó trưởng khoa Bỏng – Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho rằng, quan niệm “tập gym khiến trẻ bị lùn” là chưa chính xác.

Theo bác sĩ, nếu trẻ tập luyện đúng cách, có sự hướng dẫn chuyên môn và chọn bài tập phù hợp độ tuổi thì gym hoàn toàn không ảnh hưởng chiều cao. Thậm chí, tập luyện hợp lý còn giúp tăng mật độ xương, làm xương chắc khỏe hơn và hỗ trợ phát triển toàn diện.

Nguy cơ chỉ xảy ra khi trẻ tập sai kỹ thuật, sử dụng tạ quá nặng hoặc chọn bài tập không phù hợp. Khi đó, sụn tăng trưởng – bộ phận quyết định chiều dài xương – có thể bị tổn thương, từ đó mới ảnh hưởng đến chiều cao.

Theo BS Phúc, trẻ 7–8 tuổi có thể làm quen với các bài tập đơn giản như chống đẩy, gập bụng, nhảy dây. Những động tác này an toàn, giúp hình thành kỹ năng vận động cơ bản. Khi trẻ bước vào độ tuổi 12 trở lên, có thể làm quen với tạ nhẹ hoặc máy móc, nhưng cần có huấn luyện viên chuyên nghiệp giám sát để đảm bảo an toàn và đúng kỹ thuật.

“Tập gym đúng cách không chỉ không làm trẻ lùn đi, mà còn giúp cải thiện sức bền, tăng sức mạnh cơ bắp, xây dựng thói quen vận động lành mạnh và tăng cường hệ miễn dịch” - bác sĩ khẳng định.

Nguy hiểm khi ép cơ phát triển quá nhanh

Theo BS Phúc, không ít trẻ bị ảnh hưởng từ mạng xã hội, muốn có cơ bắp nhanh chóng nên tự tập nặng hoặc lạm dụng thực phẩm chức năng tăng cơ, thậm chí sản phẩm chứa hormone.

Đây là xu hướng nguy hiểm vì có thể gây rối loạn nội tiết, tổn thương gan thận và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. “Cơ bắp cần phát triển tự nhiên qua vận động lành mạnh, không có lối tắt nào an toàn cho trẻ” - bác sĩ cảnh báo.

Giới chuyên môn cho rằng, không thể quy kết tập gym là nguyên nhân làm trẻ bị lùn. Điều quan trọng là tập đúng kỹ thuật, đúng độ tuổi và có người hướng dẫn.

Các bác sĩ khuyên phụ huynh nên đồng hành cùng con trong quá trình tập luyện, chọn phòng tập có chương trình riêng cho trẻ, theo dõi sát sao sức khỏe và định hướng mục tiêu vì sức khỏe, sự dẻo dai thay vì chỉ nhắm đến hình thể.

Thay vì hoang mang bởi những tranh cãi trên mạng xã hội, cha mẹ cần tham khảo ý kiến chuyên môn để xây dựng lộ trình tập luyện khoa học. Nếu tập đúng cách, gym sẽ trở thành người bạn đồng hành giúp trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.