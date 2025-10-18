Trần Tiến: "Cụ Văn Cao gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm"

Vừa qua, nhạc sĩ Trần Tiến cùng cháu gái Hà Trần đã có mặt tại buổi họp báo ra mắt liveshow tôn vinh bộ tứ đại nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.



Trần Tiến

Tại đây, nhạc sĩ Trần Tiến tâm sự về mối quan hệ giữa ông và ba vị nhạc sĩ quá cố. Ông nói: "Tôi và ba cố nhạc sĩ còn lại là những người anh em, đồng nghiệp luôn yêu thương, kính trọng nhau trong âm nhạc và đời sống.

Ba vị kia đã là chim trời. Tôi thì chưa nhưng có lẽ cũng gần rồi. Biết đâu sau chương trình này thôi, tôi cũng sẽ thành chim trời.

Nhưng được làm chương trình thế này tôi rất vui vì được là 1 trong những đại diện cho một thế hệ âm nhạc Việt.

Giữa chúng tôi có mối liên hệ rất lạ. Chúng tôi là những người anh em, đồng nghiệp yêu thương, kính trọng nhau trong âm nhạc và đời sống.

Anh Trịnh Công Sơn là người dang tay giúp đỡ tôi khi tôi lang bạt từ Bắc vào Nam. Anh Sơn khuyên tôi viết ca khúc thay vì tập trung vào khí nhạc. Một ngày, anh Trịnh Công Sơn ở phương xa nhớ tới thằng em Trần Tiến nên gửi thư cho tôi. Trong thư, anh Trịnh Công Sơn nhắc tôi: "Tiến, hãy quan tâm tới ca khúc đi".

Trịnh Công Sơn và Văn Cao

Nhờ được đánh thức nên tôi đã quyết tâm viết ca khúc nhạc nhẹ.

Với cụ Văn Cao, tôi xem như người ơn. Lúc 18 tuổi, tôi được đến nhà cụ và bày tỏ đam mê sáng tác nhạc. Cụ Văn Cao khuyên tôi bỏ hát, tập trung vào sáng tác vì có chất riêng.

Ngày cưới của tôi và vợ, cụ Văn Cao tới muộn nhất, lúc 22 giờ đêm khi khách đã về hết. Cụ Văn Cao gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm và đưa quà cưới là 1 tập chép tay bản dịch các kinh nghiệm quý báu nhất của nhà soạn nhạc nổi tiếng Olivier Messiaen dành tặng tôi.

Nhận món quà cưới đặc biệt, tôi xúc động, trong khi Nguyễn Cường liên tục xuýt xoa, ghen tỵ thốt lên: "Ôi trời! sao mày sướng thế".

Tôi cũng ngưỡng mộ tài năng của cụ Phạm Duy. Khi thành danh, trong một lần xuất ngoại biểu diễn tôi đã có cơ hội cụ Phạm Duy. Chúng tôi hẹn nhau cà phê, trò chuyện thân tình giữa xứ người.

Tôi nghe nhạc của cụ Phạm Duy để học hỏi. Với tôi, chính các đàn anh là những "cánh chim trời" đáng kính, góp phần chắp cánh cho đàn em được bay cao, phát huy tài năng trên bầu trời nghệ thuật".