Trấn Thành nhắc thẳng đồng nghiệp: "Xin hãy giữ tư cách của một nghệ sĩ"

Mới đây, chương trình Siêu Thực Thành đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, MC Trấn Thành cùng các đồng nghiệp tới ăn một quán gà mà anh yêu thích và đã ăn nhiều năm qua.



Trấn Thành cùng các đàn em

Nam MC chia sẻ: "Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn một món rất quen thuộc với người Việt là gỏi gà, bóp bằng tay và cơm gà. Cơm gà ở đây đúng điệu cơm gà miền Trung.

Mọi người biết rồi, tôi cũng là dân vận động mà. Tôi cũng đang trong quá trình giảm cân nên phải chạy bộ nhiều. Vì chạy bộ giảm cân nên tôi không được ăn nhiều dầu mỡ.

Vì thế, tôi luôn đau đáu trong đầu rằng mình phải ăn ít dầu mỡ, nhiều thịt. Nhưng tôi không thể làm được như các vận động viên là phải xay ức gà ra để uống mỗi ngày. Tôi không làm như vậy được, tôi sẽ chết. Tôi mê ăn uống mà.

Tôi liền nghĩ ra một cách là cũng ăn gà và ăn làm sao cho lành mạnh nhất. Tự nhiên một ngày đẹp trời, tôi ăn được đúng một quán gà ta rất ngon nên hôm nay tôi phải quay lại cho mọi người xem. Chủ quán này cũng là người miền Trung, quê Quảng Nam".

Trấn Thành vừa bước vào quán thì các đồng nghiệp đã ngồi đợi anh từ rất lâu. Diễn viên Song Luân thắc mắc vì sao Trấn Thành đến muộn thế thì anh nói: "Vì chương trình này phi lợi nhuận, phải tiết kiệm nên một ngày quay nhiều số, thành ra giờ mới tới được đây".

Anh còn nhắc các đồng nghiệp khi ai cũng tỏ ra đói: "Xin khách mời hãy giữ tư cách của một nghệ sĩ. Khi mình là một nghệ sĩ lớn, mình không nên thể hiện cái đói ra như vậy".

Về phía mình, Tóc Tiên chia sẻ thêm: "Tôi và anh Trấn Thành ngoài việc ngoại hình hao hao giống nhau ra còn có một sở thích chung là rất thích ăn uống.

Hồi trước tôi đi quay chung mấy gameshow với anh Trấn Thành đều được anh ấy đãi những món ăn rất ngon".

Trấn Thành thốt lên: "Có một điều tôi thắc mắc là sao Tóc Tiên ăn hoài không mập còn tôi thì quá mập. Tôi không hiểu tại sao lại thế. Tôi quá tức giận".

Tóc Tiên giải thích: "Tôi ăn nhiều nhưng không mập vì tôi ăn đúng khung giờ giảm cân, ngày nào cũng ăn đúng vào giờ đó".