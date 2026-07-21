Trấn Thành được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Trấn Thành vừa đạt thành một thành tích không ngờ trong sự nghiệp.

Trấn Thành đang nhận được nhiều sự chú ý khi bất ngờ góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Nam MC, đạo diễn trở thành một trong những đại diện Việt Nam xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ đình đám như Quốc Anh, Kim Tuyến, Ninh Dương Lan Ngọc, ISAAC, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus... Việc được gọi tên trong bảng đề cử quốc tế một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của Trấn Thành sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đặc biệt trong bối cảnh anh đang gây chú ý với diện mạo ngày càng gọn gàng và phong độ sau hành trình giảm cân.

Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Trấn Thành nhiều lần khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn hơn hẳn so với trước. Gương mặt bớt tròn, đường nét trở nên rõ ràng, phong cách ăn mặc cũng được nhận xét trẻ trung và chỉn chu hơn. Nam nghệ sĩ không theo đuổi hình ảnh "nam thần" hay lột xác ngoạn mục, nhưng sự thay đổi tích cực về ngoại hình giúp anh trở nên phong độ, lịch lãm và tạo thiện cảm mỗi khi xuất hiện tại sự kiện hay trên sóng truyền hình. Chính điều này cũng góp phần khiến việc Trấn Thành góp mặt trong danh sách đề cử của TC Candler nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Tên đầy đủ là Huỳnh Trấn Thành, sinh năm 1987 tại TP.HCM, Trấn Thành bước chân vào showbiz với vai trò MC, diễn viên hài và lồng tiếng. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, dấu ấn lớn nhất của anh lại đến từ lĩnh vực điện ảnh. Từ một nghệ sĩ quen mặt trên truyền hình, Trấn Thành từng bước trở thành đạo diễn kiêm nhà sản xuất sở hữu chuỗi phim có doanh thu cao bậc nhất lịch sử phòng vé Việt.

Ảnh: FBNV

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Bố Già ra mắt. Ban đầu chỉ được kỳ vọng là một bộ phim gia đình khai thác những mâu thuẫn giữa các thế hệ, tác phẩm nhanh chóng tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu hơn 420 tỷ đồng. Thành công của Bố Già đưa Trấn Thành từ một nghệ sĩ đa năng trở thành cái tên được bảo chứng về sức hút phòng vé.

Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở đó, Trấn Thành tiếp tục khẳng định vị thế với Nhà Bà Nữ vào dịp Tết 2023. Bộ phim xoay quanh những mâu thuẫn trong một gia đình nhiều thế hệ tiếp tục đánh trúng tâm lý khán giả Việt, thu về hơn 470 tỷ đồng và nhanh chóng xô đổ hàng loạt kỷ lục doanh thu trước đó. Chỉ sau hai bộ phim, Trấn Thành đã trở thành đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Việt liên tiếp sở hữu những tác phẩm cán mốc hàng trăm tỷ đồng.

Ảnh: FBNV

Đến năm 2024, Mai tiếp tục đưa tên tuổi Trấn Thành lên một nấc thang mới. Khác với màu sắc gia đình ở hai tác phẩm trước, Mai khai thác câu chuyện tình yêu của một người phụ nữ trung niên với nhiều lát cắt cảm xúc. Bộ phim không chỉ nhận nhiều lời khen về cách kể chuyện mà còn tạo nên cơn sốt phòng vé khi vượt mốc 520 tỷ đồng tại Việt Nam và trở thành phim Việt có doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại. Sau khi phát hành tại nhiều thị trường quốc tế, Mai tiếp tục gây sốt toàn cầu, giúp Trấn Thành củng cố vị thế đạo diễn thương mại thành công nhất của điện ảnh Việt.

Ảnh: FBNV

Đầu năm 2025, Trấn Thành trở lại với Bộ Tứ Báo Thủ. Đây là tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất trong sự nghiệp đạo diễn của anh khi kịch bản và cách triển khai nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng bộ phim thiếu chiều sâu so với Mai hay Nhà Bà Nữ. Dẫu vậy, sức hút thương hiệu Trấn Thành vẫn giúp tác phẩm cán mốc hơn 330 tỷ đồng doanh thu, tiếp tục nằm trong nhóm những phim Việt ăn khách nhất năm. Bộ phim cũng trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt trẻ như Quốc Anh, Tiểu Vy hay Lê Dương Bảo Lâm tiếp cận đông đảo khán giả hơn.

Ảnh: FBNV

Sau những tranh cãi xoay quanh Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành nhanh chóng lấy lại phong độ với Thỏ Ơi!!. Bộ phim tiếp tục ghi nhận doanh thu ấn tượng tại phòng vé, đồng thời nhận nhiều phản hồi tích cực hơn về cách kể chuyện và cảm xúc so với tác phẩm trước. Thành công của Thỏ Ơi!! cho thấy sức hút của Trấn Thành tại phòng vé vẫn chưa hề suy giảm, đồng thời khẳng định anh vẫn là một trong những đạo diễn thương mại có khả năng tạo ra những tác phẩm thu hút đông đảo khán giả. Tính đến hiện tại, gia tài phim ảnh của Trấn Thành có tổng giá trị lên đến 2.100 tỷ đồng, giúp anh trở thành đạo diễn - diễn viên ăn khách nhất Việt Nam.

Ảnh: FBNV

Bên cạnh vai trò đạo diễn, Trấn Thành cũng thường xuyên xuất hiện với tư cách diễn viên trong các dự án điện ảnh và truyền hình. Anh từng góp mặt ở Bệnh Viện Ma, Cua Lại Vợ Bầu, Hai Phượng, Trạng Quỳnh... đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất, cố vấn sáng tạo cho nhiều dự án khác. Tuy nhiên, trong khoảng 5 năm trở lại đây, trọng tâm sự nghiệp của Trấn Thành gần như chuyển hẳn sang việc phát triển điện ảnh, nơi anh liên tục tạo ra những tác phẩm dẫn đầu phòng vé mỗi dịp Tết.

Không chỉ tiếp tục thống trị phòng vé trong nước, Trấn Thành còn có bước tiến mới khi lần đầu góp mặt trong một dự án điện ảnh quy mô lớn của Hàn Quốc. Đầu năm 2026, nam nghệ sĩ xác nhận tham gia bộ phim cổ trang - hành động The Sword: A Legend of the Red Wolf (tên quốc tế: The Sword: Rebirth of the Red Wolf) do đạo diễn Kim Han Min cầm trịch. Đây là dự án quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Park Bo Gum, Joo Won, Jung Jae Young, Lee Sun Bin... và được xem là một trong những bom tấn lịch sử được mong đợi của điện ảnh Hàn Quốc.

Ảnh: FBNV

Trong phim, Trấn Thành đảm nhận vai Sol In-gwi (Tiết Nhân Quý) - Tổng quản An Đông Đô hộ phủ của nhà Đường, một nhân vật có ảnh hưởng lớn đến cục diện chính trị vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Goguryeo sụp đổ. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, để chuẩn bị cho vai diễn, anh phải luyện tập và thoại bằng nhiều ngôn ngữ cổ như Hán ngữ cổ, tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ. Việc được mời tham gia một dự án quốc tế bên cạnh Park Bo-gum được xem là dấu mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của Trấn Thành, đồng thời mở ra cơ hội đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả châu Á. Bộ phim dự kiến phát hành vào năm 2027.

Ở tuổi 39, Trấn Thành vẫn là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất của showbiz Việt. Bên cạnh vị thế đạo diễn sở hữu chuỗi phim nghìn tỷ doanh thu, nam nghệ sĩ còn duy trì sức hút trên truyền hình và mạng xã hội. Việc góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 đã phần nào phản ánh mức độ phủ sóng mạnh mẽ của Trấn Thành trong nhiều năm qua.