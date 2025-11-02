Trấn Thành bị lừa uống thuốc quá liều

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Giang, Quang Trung, Huỳnh Lập, Quỳnh Lý được dẫn dắt bởi Trấn Thành.

Tại chương trình tuần này, Trấn Thành tiết lộ nghệ sĩ Lê Giang chính là nạn nhân của AI.

Lê Giang

Anh nói: "Chị Lê Giang là một nạn nhân của AI. Chúng tôi có một nhóm chung và nhiều khi chị Lê Giang cứ gửi vào nhóm một số clip trên mạng rồi kêu mọi người coi đi, hay lắm.

Nhưng đó đều là clip do AI làm, hoàn toàn không có thật. Vậy mà chị Lê Giang cứ tin theo. Vì thế, chúng tôi hay gọi chị Lê Giang là Thông Tấn Giả vì toàn đưa clip giả cho chúng tôi coi. Chính bản thân chị Lê Giang cũng không biết đó là giả do AI làm, cứ tưởng thật".

Lê Giang cũng nói: "Tôi nghe đồn AI giả giống mình, nhiều khi giống đến 100% luôn. Bản thân tôi thì chưa biết nhiều về AI".

Diễn viên Quỳnh Lý thì chia sẻ: "Tôi sử dụng AI khá nhiều. Tôi thường chat với AI và được AI trả lời rất nhiều câu hỏi cho tôi, cung cấp cho tôi nhiều kiến thức. Thực ra tôi thấy AI khá sáng tạo và giúp ích cho tôi".

Trấn Thành

Diễn viên Huỳnh Lập lại bày tỏ: "Tới giờ phút này tôi chưa bao giờ vay mượn AI cho sáng tạo của tôi. Tôi chỉ theo dõi các clip trên mạng và thấy có nhiều clip hài được dùng bằng AI, khá thú vị. Tôi nghĩ, AI chỉ là công cụ bổ trợ trong công việc, không thể thay thế được con người.

Với những ứng dụng AI, tôi nghĩ chỉ nên hỏi những câu đơn giản như hôm nay ăn gì. Cái này tưởng chừng không cần hỏi nhưng tôi lại thích hỏi như thế vì một ngày phải suy nghĩ xem sáng trưa chiều tối ăn gì rất áp lực mà cái áp lực này lại vô duyên lắm".

Trấn Thành khẳng định: "Điều đó là chắc chắn. AI do con người tạo ra nên cuối cùng vẫn là con người. Không gì có thể thay thế được con người.

Tôi đồng cảm với Huỳnh Lập vì tôi cũng bị stress bởi việc ăn gì nên lâu lâu tôi hỏi AI câu đó cũng ok lắm".

Tiếp đó, Trấn Thành tiết lộ một tai nạn gặp phải khi dùng AI: "Tôi có xem một bộ phim nói về việc AI đến một ngày thông minh quá thì con người sẽ làm gì? Tôi thấy hiện nay rất nhiều người bị phụ thuộc vào AI.

Chính tôi cũng bị phụ thuộc vào AI. Lâu lâu tôi cầm một hộp thuốc quá nhiều chữ nên lười đọc, lập tức chụp hộp thuốc đó để hỏi AI xem nên uống thế nào. Vậy mà tôi bị AI lừa cho uống thuốc quá liều. Thuốc đó một ngày không được uống quá hai viên mà AI bảo tôi một ngày uống 6 viên".