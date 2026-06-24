Trần đời chỉ có một người con dâu thế này: Sống 10 năm trong uất ức, ly hôn rồi vẫn đón mẹ chồng cũ về chăm

Câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu này có những tình tiết tưởng như chỉ có trên phim.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện được chia sẻ trên kênh TikTok @giadinhtieubaoboi về một người phụ nữ sau khi ly hôn vẫn tiếp tục chăm sóc mẹ chồng cũ. Giữa rất nhiều câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu thường gắn với mâu thuẫn, tranh cãi hay những "drama" gia đình, câu chuyện này lại khiến nhiều người suy ngẫm bởi sự bao dung và tình nghĩa mà người trong cuộc lựa chọn sau tất cả những biến cố của cuộc đời.

Ly hôn nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc...

Theo chia sẻ, chị và chồng ly hôn vào năm 2024, đúng thời điểm chị mang thai người con thứ tư. Sau cuộc hôn nhân kéo dài gần 13 năm, chị một mình nuôi 4 người con và trở về sống cùng gia đình bên ngoại. Quãng thời gian làm dâu suốt hơn 10 năm không hề dễ dàng khi giữa chị và mẹ chồng từng xảy ra không ít mâu thuẫn, thậm chí có những thời điểm căng thẳng đến mức khó có thể dung hòa.

Chị kể lại: "Nói thật là 10 năm mình và mẹ chồng sống chung cũng nhiều mâu thuẫn, thậm chí có những chuyện lên đến đỉnh điểm rồi. Giờ mình cũng không gọi được bà là mẹ mà chỉ gọi là bà thôi. Mình không nói được những lời hoa mỹ, mình thương hoàn cảnh của bà thì mình chăm như hiện tại, và mình cũng chỉ biết làm những gì có thể thôi".

Những khác biệt trong cách sống, cách ứng xử và những hiểu lầm kéo dài đã khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nhiều lần rơi vào bế tắc.

"Trước đây khi mình mới làm dâu của bà, mình chưa biết nề nếp sinh hoạt thế nào. Lần đầu tiên bà bảo mình vào tắm cho bà, lúc đấy mình chỉ nghĩ đơn giản là vào kỳ lưng cho bà thôi nên mình cũng vào. Lúc đó bà chưa bị ngã nên đi lại vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng bà bảo tắm cho bà đi chứ không phải chỉ kỳ lưng. Bản thân mình cũng luống cuống vì đến mẹ đẻ cũng chưa từng bảo mình làm vậy.

Bà bảo mình tắm cho bà y như mình tắm cho con mình luôn. Mình cũng tưởng bà chỉ nhờ mình hôm ấy thôi, nhưng không, hôm sau bà lại bảo. Lần này mình phản kháng tuyệt đối không làm, thế là bà mặt nặng mày nhẹ với mình nguyên một ngày. Đến lúc chồng mình về, bà bảo với chồng mình là mình mất dạy, mình láo với bà... Lúc ấy chồng mình cũng không hỏi nguyên nhân vì sao, quay sang tác động mình luôn. Còn mẹ chồng thì cũng không hề can ngăn. Lúc đấy mình thật sự tủi thân, uất ức" - chị kể lại.

Ngay cả khi cuộc hôn nhân đi đến hồi kết, những khúc mắc giữa hai người cũng chưa hoàn toàn được hóa giải.

Chị kể lại: "Năm 2022, chồng mình làm ăn thất bát nên mất hết, nhà cửa xe cộ là bán hết để trả nợ. Sau đó chồng mình có cặp kè với 1 người khác, bạn của chồng cũng vậy. Thế là ly hôn với vợ để cưới người kia. Lúc đó mẹ chồng còn nói thêm vào: 'Bỏ đi lấy người khác'.

Nhưng mọi người cũng không cần buồn cho mình, vì giờ ván bài đã lật ngửa, sau gần 13 năm hôn nhân thì mình có 4 đứa con. Sau tất cả, giờ khi đối diện với mình, mẹ chồng và chồng cũ vẫn có gì đó ái ngại, mình cũng chẳng bận tâm đến chuyện cũ nữa, chỉ tập trung chăm sóc các con và phát triển công việc của mình thôi".

Sau tất cả những uất ức đã qua, con dâu vẫn đón mẹ chồng cũ về chăm sóc

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau tất cả, chị vẫn quyết định đón mẹ chồng cũ về gần nhà ngoại để tiện chăm sóc. Hoàn cảnh của người mẹ chồng hiện tại khá đặc biệt. Bà từng bị ngã gãy chân nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Hơn nữa, bà không có chồng, không có con, chồng của chị là con nuôi được bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Sau khi làm ăn thất bát, cuộc hôn nhân thứ 2 cũng đổ vỡ, giờ chồng cũ của chị đi làm ăn xa. Khi tuổi già sức yếu, bà gần như không còn ai có thể kề cận chăm sóc thường xuyên.

"Mọi người có tin không, chính mẹ đẻ mình là người bảo mình đón mẹ chồng cũ về đây ở cùng. Và cũng chính mẹ đẻ mình khuyên đừng nên chấp niệm mà hãy bỏ qua chuyện cũ. Thương hoàn cảnh của bà nên mình cũng cho bà lên đây ở" - chị chia sẻ.

Hằng ngày, chị vẫn nấu cơm cho gia đình rồi chuẩn bị phần ăn riêng mang sang cho mẹ chồng cũ. Có những hôm các con giúp mẹ bê cơm sang cho bà nội. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng kéo dài suốt ngày này qua ngày khác đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn. Chị cũng thẳng thắn chia sẻ rằng đôi khi món ăn bị chê mặn, chê nhạt, hay việc chăm sóc người lớn tuổi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuy nhiên, chị vẫn âm thầm làm những gì mình có thể.

Mọi người nghe câu chuyện của chị, lại tưởng mẹ chồng có tài sản gì, chị chăm mẹ chồng cũ như vậy sau bà để tài sản cho. Nhưng không, chị cũng kể rõ nhà chồng không còn tài sản gì cả, ngôi nhà mẹ chồng cũ đang ở cũng là mảnh đất của bố mẹ đẻ của chị.

Không bao giờ quên chuyện cũ, nhưng vẫn gạt đi tất cả, để tích đức cho 4 đứa con

"Để nói về những chuyện cũ, mình không bao giờ quên, mình cũng là con người cũng có hỉ nộ ái ố, cũng tức giận cũng buồn bã. Nhưng giờ mình lờ đi thôi, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Nói thật, giờ mình mà không lo cho bà, thì một là vào viện dưỡng lão, hay là vào chùa ở tiếp, vì không có ai có thể dang tay ra giúp được.

Bà có suất lương hưu 5 triệu/tháng, nhưng nếu mình không chăm mà thuê người chăm thì ở đây thuê người chăm cũng 6-7 triệu, thì tiền lương của bà liệu có đủ không. Một ngày mình nấu cơm 2 bữa, rồi mang sang cho bà, sáng thì bảo bạn hàng bán đồ ăn sáng mang vào nhà cho bà. Mình với bà không thể nói chuyện nhiều với nhau đâu.

Mà bà bị như vậy, có lúc còn đi vệ sinh ra cả giường, ra cả sàn nhà, mà không lau thì rất là hôi. Còn nhà bà đang ở cũng là xây trên đất của bố mẹ mình, bà chỉ việc về đây ở. Nhà đấy cũng có 1 phần của chồng cũ và một phần của mình bán xe đi để góp lại xây căn nhà này".

Chị cũng chia sẻ thêm tất cả những việc chị đang làm đều là tích đức cho 4 đứa con, xuất phát từ việc bản thân chị thương hoàn cảnh của mẹ chồng cũ, chứ không hề được lợi lộc gì từ phía bà cả.

Điều khiến cộng đồng mạng cảm phục nhất chính là suy nghĩ của người mẹ bốn con khi chị cho rằng những việc mình đang làm là để tích đức cho các con. Dù quan niệm ấy được nhìn nhận dưới góc độ nào, nó vẫn phản ánh mong muốn gieo những điều tốt đẹp cho thế hệ sau bằng chính hành động của mình.

Chị không phủ nhận quá khứ, cũng không quên những tổn thương mình từng trải qua. Nhưng thay vì để quá khứ quyết định hiện tại, chị chọn sống bằng sự tử tế và trách nhiệm.

Không phải ai cũng có thể lựa chọn tha thứ hay chăm sóc một người từng khiến mình tổn thương. Nhưng khi làm được điều đó, sự tử tế ấy không chỉ giúp người khác có chỗ dựa lúc khó khăn, mà còn khiến chính người cho đi cảm thấy thanh thản hơn trên hành trình của mình.