Trải nghiệm độc đáo nào tại Singapore đang gây nhớ nhung cho những tâm hồn yêu xê dịch?

Singapore thật biết "gây thương nhớ" cho tín đồ du lịch khi thường xuyên sáng tạo những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, và nếu xét về độ hoành tráng thì cũng không kém cạnh bất cứ nước phương Tây nào!

Khám phá thế giới cổ tích qua triển lãm "Pop-Up Disney! A Mickey Celebration"

Triển lãm do Kingsmen Exhibits, thuộc The Walt Disney Company Southeast Asia phối hợp với Tổng cục Du lịch Singapore đồng tổ chức. Năm nay, triển lãm "Pop-Up Disney! A Mickey Celebration" sẽ "đặt chân" đến Singapore - điểm đến quốc tế đầu tiên ngoài phạm vi nước Mỹ. Từ ngày 19/11, không gian với tổng diện tích hơn 1.350m2 tại khu vực lầu 3 của Trung tâm Hội nghị Suntec sẽ biến thành khu triển lãm gây kinh ngạc về thị giác và mê hoặc lạ kỳ, hứa hẹn thu hút cả người lớn và trẻ em.

Triển lãm nhằm tôn vinh nhân vật Chuột Mickey - nhân vật khởi nguồn cho những câu chuyện. Tại đây, du khách có thể khám phá những căn phòng với các chủ đề đầy thú vị và gợi nhớ về những thước phim xưa của Nhà Chuột - nơi chứa đựng tuổi thơ của bao thế hệ. Vì thế, nơi đây không chỉ phù hợp cho các bạn nhỏ mà đảm bảo phụ huynh hay người trưởng thành cũng sẽ thích mê khi được sống lại trong ký ức tuổi thơ.

Đến với triển lãm, du khách như lạc vào thế giới cổ tích với nhiều căn phòng được trang trí theo hiệu ứng thị giác đa chiều, mang đến những kỷ niệm kỳ diệu và khó quên. Bạn có thể khám phá không gian thư giãn trên chiếc ghế sofa hình nơ Chuột Minnie khổng lồ trong căn phòng của Mickey và Minnie, hay chu du trong đường hầm bí ẩn dẫn đến một không gian huyền ảo và ma thuật đầy mê hoặc tại căn phòng phép thuật của Phù thủy Mickey, và tìm hiểu về những nét đặc trưng Singapore trong căn phòng mang chủ đề Mickey Yêu Singapore…

Triển lãm KAWS:HOLIDAY có một không hai

Nếu là người yêu thích nghệ sĩ Brian Donnelley, hay còn được biết đến với nghệ danh Kaws, hãy cùng thưởng thức tác phẩm mới nhất của anh vừa được trưng bày tại Singapore. Diễn ra chỉ trong một tuần và kết thúc vào ngày 26/11 vừa qua. đây là điểm dừng chân thứ bảy trong chuyến công du nghệ thuật của triển lãm KAWS: THE HOLIDAY. Tại Đảo quốc Sư tử, mô hình nhân vật COMPANION khổng lồ đã xuất hiện trong tư thế nằm và ôm lấy phiên bản thu nhỏ cả chính mình, với tổng chiều dài lên tới 42m.

Kể từ năm 2018, KAWS:HOLIDAY đã có các chuyến lưu diễn tại Seoul, Đài Bắc, Hồng Kông, Nhật Bản, ngoài không gian và Anh. Nhằm tiếp tục khuyến khích công chúng thưởng thức nghệ thuật và đổi mới sau khi cho mô hình bay trên bầu trời vùng nông thôn nước Anh, KAWS:HOLIDAY danh tiếng đã mang hiện tượng toàn cầu này đến Singapore trong tháng 11 vừa qua. Với lượng fan đáng kể trên đảo quốc, nghệ sĩ KAWS muốn mời tất cả đến ngắm nhìn nhân vật đáng yêu của anh trong kích cỡ khổng lồ.

"Tại thời điểm mà việc di chuyển quốc tế vẫn còn nhiều rào cản đối với phần lớn mọi người, tôi cảm thấy biết ơn vì có thể mang các trải nghiệm nghệ thuật đến các địa điểm khác nhau thông qua dự án HOLIDAY, và tôi rất háo hức với việc có mặt tại Singapore lần đầu tiên." – cha đẻ của "hiện tượng" này chia sẻ

Trải nghiệm hấp dẫn cho các tín đồ phim ảnh với loạt phim "The Ferryman: Legends of Nanyang"

Không chỉ fan Disney có những hoạt động thú vị trong dịp cuối năm ở Singapore, khán giả yêu thích phim ảnh cũng sẽ có nhiều trải nghiệm độc đáo khác với loạt phim "The Ferryman: Legends of Nanyang" (Dẫn độ linh hồn: Truyền thuyết Nam Dương) do Tổng cục Du lịch Singapore phối hợp sản xuất với nền tảng iQiyi.

Bộ phim chủ đề siêu nhiên này dẫn dắt người xem vào hành trình đưa linh hồn người chết về thế giới bên kia của chàng trai Hạ Đông Thanh. Hấp dẫn, kịch tính và ly kỳ, bộ phim nhanh chóng được yêu thích trên khắp Đông Nam Á. Ngoài ra, khán giả còn có thể tương tác với những bộ lọc TikTok đặc biệt với chủ đề là các nhân vật chính và địa điểm nổi bật trong phim.

Loạt phim nổi đình đám được quay tại Singapore

Tại Singapore, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh tường và tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ địa phương như Adam Wang, Clogtwo và Trase One lấy cảm hứng từ bộ phim này. Hoàn thành từ giữa tháng 10, các tác phẩm tập trung ở phố ăn uống của Chinatown, đường Chiat và Tekka Place. Đây sẽ là phông nền tuyệt vời cho những bức ảnh cá tính và ấn tượng. Khán giả mê phim ảnh và du lịch tại Việt Nam đừng lo bắt chậm xu thế vì đã có ứng dụng iQiyi phiên bản quốc tế để chúng ta thưởng thức bộ phim "The Ferryman: Legends of Nanyang" này.

Quá nhiều những trải nghiệm ấn tượng bên cạnh các địa điểm vốn đã thu hút khách du lịch tại Singapore, vô vàn những sự bất ngờ và sáng tạo vẫn còn đang chờ đón du khách. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không để Singapore là điểm đến đầu tiên trong bucket list sau thời gian "ngủ đông" nhỉ?