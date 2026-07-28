Từ 9/2026, doanh nghiệp trả lương chậm có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Trả lương chậm có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Hà Linh |
Theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/9/2026, doanh nghiệp trả lương không đúng hạn sẽ bị phạt hành chính lên đến 100 triệu đồng (đối với tổ chức) và buộc phải trả đủ lương kèm tiền lãi chậm trả.
Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo Thanh niên Việt Copy link
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/tra-luong-cham-co-the-bi-phat-den-100-trieu-dong-209260727100009524.htm