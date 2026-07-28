Theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/9/2026, doanh nghiệp trả lương không đúng hạn sẽ bị phạt hành chính lên đến 100 triệu đồng (đối với tổ chức) và buộc phải trả đủ lương kèm tiền lãi chậm trả.

Từ 9/2026, doanh nghiệp trả lương chậm có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

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