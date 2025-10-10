TPHCM: Tổ chức tiệc trong phòng kín, 5 người nguy kịch vì khí độc

BS.CKI Bùi Anh Triết, Phó trưởng Phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc trong phòng kín của một nhà hàng trên địa bàn phường Chánh Hưng. Sau khoảng một giờ, nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có nhiều thức ăn nôn ra và lập tức gọi cấp cứu.

Các nạn nhân được tiếp nhận, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (ảnh: BVCC)

Khi tiếp nhận, "tua" trực cấp cứu nhận thấy cả 5 người có biểu hiện tương tự, cùng chung bối cảnh xảy ra trong không gian kín. Qua khai thác thông tin, được biết nhà hàng có sử dụng máy phát điện trong phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc.

Từ những dữ kiện trên, các bác sĩ định hướng xử trí theo hướng ngộ độc khí hàng loạt, trong đó thủ phạm được xác định nhiều khả năng là khí carbon monoxide (CO) – loại khí không màu, không mùi nhưng cực độc.

Ngay lập tức, các bệnh nhân được thở oxy liều cao, bù dịch và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm khẳng định cả 5 nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng của các bệnh nhân đã cải thiện, tri giác phục hồi và ổn định dần. Các trường hợp trên hiện được tiếp tục theo dõi và điều trị tại các khoa chuyên môn của bệnh viện.

Khí carbon monoxide (CO) được sinh ra trong quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu chứa carbon như than, củi, gas, dầu, xăng... Trong không gian kín hoặc thông khí kém, khí CO có thể nhanh chóng tích tụ và gây ngộ độc chỉ sau vài phút.

Khi hít phải, khí CO gắn chặt với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan, gây thiếu oxy mô, tổn thương não và tim. Nạn nhân ngộ độc có thể tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo các bác sĩ, triệu chứng ngộ độc khí CO rất đa dạng và dễ nhầm lẫn với mệt mỏi, cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa. Biểu hiện thường gặp khi bị ngộ độc khí CO gồm nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, có thể ngất xỉu. Ở mức độ nặng, người bệnh có thể co giật, hôn mê, suy hô hấp hoặc ngừng tim.

Ngộ độc khí CO có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim hoặc não. Đáng lo ngại là khí CO không có màu, không mùi, không vị nên nạn nhân thường không nhận ra cho đến khi đã bị ảnh hưởng nặng.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa ngộ độc khí CO, người dân cần tuyệt đối không sử dụng máy phát điện, bếp than, bếp gas hoặc thiết bị sinh nhiệt trong phòng kín. Không ngủ trong phòng có than đang cháy, dù chỉ là bếp lò nhỏ.

Cần đảm bảo thông khí tốt cho không gian sử dụng thiết bị đốt, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị. Nếu thấy xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi ở trong phòng kín, phải nhanh chóng ra nơi thoáng khí, mở cửa thông gió và gọi cấp cứu ngay.