TPHCM tiếp tục khuyến cáo người dân không dùng 2 sản phẩm cho trẻ em do nghi hàng giả

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, hai sản phẩm được khuyến cáo đến người dân không nên sử dụng là “ ăn ngon Baby Shark ” và “Medi Kid Calcium K2 do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (địa chỉ ở khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) sản xuất nghi ngờ là hàng giả. Trong đó, sản phẩm “ăn ngon Baby Shark” do thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm là Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dược phẩm Drapharco , trong khi đó sản phẩm “Medi Kid Calcium K2” do thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm là Công ty Công ty TNHH Dược phẩm Medi Uspharma.



Hai sản phẩm được cơ quan chức năng khuyến cáo không nên dùng vì nghi ngờ hàng giả

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng có khuyến cáo tương tự về việc cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiến hành điều tra và phát hiện vụ việc một số sản phẩm thực phẩm giả, không bảo đảm, trong đó có 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên nghi là giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan Công an.

Sản phẩm “ăn ngon Baby Shark” có công dụng được công bố là bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ từ sơ sinh bị gầy yếu, đề kháng kém, biếng ăn nhưng kết quả điều tra cho thấy cơ quan giám định đã xác định sản phẩm này nghi là hàng giả.