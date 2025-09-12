TPHCM: Kiểm tra cơ sở kinh doanh dược – mỹ phẩm, đụng đâu sai đó

Nội dung trên được Sở Y tế TPHCM cho biết tại Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp lĩnh vực y tế và chính quyền thành phố ngày 12/9.

DS CK2 Nguyễn Thanh Hiển - Phó trưởng phòng Kiểm tra - pháp chế Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã kiểm tra 74 cơ sở (46 tổ chức, 28 cá nhân), trong đó có 59 cơ sở vi phạm (15 tổ chức, 44 cá nhân) với tổng số tiền phạt là 1,5 tỉ đồng.

Theo ông Hiển, các lỗi vi phạm chủ yếu được xác định là kinh doanh thuốc không có hóa đơn, chứng từ. Theo đó, một số nhà thuốc lo ngại phải đóng thuế cao nên né tránh mua hàng có hóa đơn, chứng từ, dẫn đến vi phạm.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh dược phẩm (ảnh minh họa)

Tiếp đến là bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc và kinh doanh thuốc không đúng phạm vi trong giấy đủ điều kiện kinh doanh dược. Ngoài ra còn các lỗi như mua, bán thuốc với các cơ sở không có giấy đủ điều kiện kinh doanh dược; vắng mặt dược sĩ đại học tại cơ sở bán lẻ.

Với cơ sở mỹ phẩm, Sở Y tế kiểm tra 46 tổ chức phát hiện 35 cơ sở vi phạm với số tiền phạt hơn 2,6 tỉ đồng. Các lỗi vi phạm như công thức không đúng như hồ sơ công bố mỹ phẩm; không đạt chất lượng và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm…

Bên cạnh đó, là các sai phạm liên quan đến hành vi đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm; thông tin, quảng cáo, tiếp thị, hướng dẫn mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đó là thuốc…

Trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế, Sở Y tế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025 đã phát hiện 29 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế vi phạm. Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: sản xuất khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất, phân loại thiết bị không dựa trên quy tắc phân loại về mức độ rủi ro, không thực hiện kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành.

Trước tình trạng các sai phạm trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế đang diễn ra khá phổ biến, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết thời gian tới sẽ siết chặt công tác thanh kiểm tra đối với các cơ sở trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm với mục tiêu ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.