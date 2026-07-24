Toyota Innova Cross mới lộ diện rõ hơn: Thiết kế đầu xe giống Hilux, nâng cấp ADAS, hứa hẹn ra mắt trong năm 2027

Toyota Innova Cross facelift tiếp tục lộ diện trên đường thử với thiết kế đầu xe lấy cảm hứng từ Hilux, dự kiến nâng cấp nội thất, công nghệ và ra mắt trong năm 2027.

Toyota Innova Cross bản nâng cấp giữa vòng đời đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối trước khi ra mắt. Những hình ảnh mới nhất cho thấy mẫu MPV của Toyota sẽ có nhiều thay đổi ở phần đầu xe, trong khi nền tảng khung gầm, hệ truyền động và tổng thể thân xe gần như được giữ nguyên.

Toyota Innova Cross facelift thay đổi mạnh ở phần đầu xe

Nguyên mẫu thử nghiệm mới của Toyota Innova Cross facelift xuất hiện với lớp ngụy trang mỏng hơn, giúp hé lộ rõ thiết kế phía trước. Dễ nhận thấy nhất là cụm đèn pha được làm thanh mảnh hơn, đặt cao hơn so với phiên bản hiện hành.

Đầu xe Toyota Innova Cross facelift thiết kế mới. Ảnh: Rushlane

Trong khi đó, lưới tản nhiệt và cản trước được thiết kế lại theo hướng vuông vức. Phong cách này khiến phần đầu xe trở nên khỏe khoắn hơn và có nhiều nét tương đồng với Toyota Hilux thế hệ mới.

Nắp ca-pô cũng được tạo hình cao hơn, góp phần mang đến diện mạo gần với SUV thay vì MPV truyền thống. Đây được xem là thay đổi lớn nhất của bản facelift.

Toyota Innova Cross nâng cấp giữa vòng đời lấy cảm hứng từ Hilux. Ảnh: Rushlane

Ở khu vực thân xe, Toyota gần như không can thiệp nhiều. Các đường gân dập nổi, tay nắm cửa, gương chiếu hậu và bộ mâm hợp kim vẫn giữ nguyên thiết kế.

Phía sau xe cũng chỉ được tinh chỉnh nhẹ với đồ họa LED mới bên trong cụm đèn hậu và cản sau được thiết kế lại để đồng bộ với phần đầu xe.

Toyota Innova Cross facelift ngụy trang khi thử nghiệm. Ảnh: Rushlane

Nội thất dự kiến nâng cấp

Ngoài ngoại thất, Toyota Innova Cross facelift được cho là sẽ có một số thay đổi bên trong khoang lái. Theo các nguồn tin quốc tế, Toyota nhiều khả năng sẽ trang bị màn hình giải trí trung tâm lớn hơn, đồng thời cải thiện chất liệu nội thất và bổ sung thêm các tính năng kết nối.

Khoang lái Toyota Innova Cross facelift được kỳ vọng nâng cấp màn hình trung tâm. Ảnh: Rushlane

Bên cạnh đó, gói an toàn Toyota Safety Sense cũng được kỳ vọng sẽ được nâng cấp với nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại hơn. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản hiện chưa xác nhận các thay đổi này.

Về hệ truyền động, nhiều khả năng xe vẫn sử dụng hai tùy chọn động cơ đang bán trên thị trường gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên và hệ truyền động hybrid 2.0L. Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng Toyota đang nghiên cứu thêm phiên bản sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel) - có thể chịu được loại xăng sinh học "liều cao - dành riêng cho thị trường Ấn Độ - quốc gia đang phổ biến xăng E20.

Toyota Innova Cross ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2022 và đánh dấu bước chuyển sang nền tảng TNGA-C cùng hệ dẫn động cầu trước. Theo chu kỳ phát triển sản phẩm, phiên bản facelift được kỳ vọng sẽ ra mắt trong năm 2027 trước khi mở rộng sang nhiều thị trường khác, trong đó có Việt Nam.