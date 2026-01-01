Top 10 cây lọc không khí dễ trồng nhất cho năm mới tinh tươm, trong lành

Nhiều ý kiến cho rằng một số loại cây trồng trong nhà có tác dụng thanh lọc không khí. Theo đó, chúng có thể giúp loại bỏ các chất ô nhiễm tồn tại trong không gian sống, qua đó hỗ trợ cải thiện hơi thở, tinh thần và sức khỏe nói chung.

Xu hướng sử dụng cây trồng để lọc không khí bắt nguồn từ một nghiên cứu do NASA thực hiện vào thập niên 1980. Nghiên cứu này cho thấy nhiều loài cây có khả năng làm sạch không khí trong môi trường khép kín với điều kiện tương tự bên trong tàu vũ trụ. Tiếp nối công trình tiên phong đó, các nghiên cứu sau này tiếp tục khẳng định vai trò cải thiện chất lượng không khí của một số loại cây, như cây sanh hay lan ý. Từ đây, ý tưởng đưa cây trồng vào không gian sống như một giải pháp “xanh” đã được phổ biến rộng rãi, làm bùng nổ nhu cầu đối với cây cảnh trong nhà, theo tạp chí House and Garden.

Dưới đây, tạp chí House and Garden liệt kê danh sách những cây trồng có khả năng lọc không khí dễ trồng nhất cho căn nhà của bạn, phân loại chúng theo từng nhu cầu sử dụng khác nhau.

A. Cây có kích thước lớn

1. Cau tiểu trâm (Parlour palm – Chamaedorea elegans)

Đây là một cây thường xanh rậm rạp, sinh trưởng chậm từ Mexico, chịu được nhiệt độ rất thấp và ánh sáng yếu (mặc dù ưa ánh sáng gián tiếp trung bình).

Chiều cao: 2 mét.

Cau tiểu trâm chịu được nhiệt độ rất thấp và ánh sáng yếu.

2. Cây sanh (Weeping fig – Ficus benjamina)

Một cây cảnh trong nhà tuyệt đẹp (thậm chí có thể gọi là “cây nội thất” cỡ lớn) có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á. Ưa nhiều ánh sáng gián tiếp mạnh và độ ẩm cao, và “dỗi” trong các phòng lạnh, có gió lùa.

Chiều cao: 3 mét.

B. Cây treo

3. Trầu bà vàng (Golden pothos – Epipremnum aureum)

Một loài thường xanh sinh trưởng mạnh từ Nam Thái Bình Dương, dễ trồng, có thể rủ xuống hoặc leo (tự bám), sống tốt trong ánh sáng gián tiếp yếu hoặc mạnh.

Chiều cao: 4 mét.

Trầu bà rất dễ trồng và sinh trưởng tốt trong môi trường trong nhà.

4. Thường xuân nho (Grape ivy – Cissus rhombifolia)

Đây là cây leo thường xanh dùng tua cuốn để leo lên cây trong các khu rừng Trung Mỹ. Là cây cảnh trong nhà dễ trồng, phát triển mạnh trong ánh sáng gián tiếp từ trung bình đến mạnh.

Chiều cao: 3 mét.

C. Cây dành cho phòng có độ ẩm thấp

5. Nha đam (Aloe vera)

Một loài cây mọng nước, ưa nhiều ánh sáng gián tiếp mạnh và độ ẩm rất thấp. Phần bên trong thân của nha đam thường được dùng để trị cháy nắng.

Chiều cao: 60 cm.

Nha đam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

6. Lưỡi hổ (Mother-in-law’s tongue – Sansevieria trifasciata)

Lưỡi hổ là cây thường xanh nổi bật từ Trung Phi với lá dựng đứng như lưỡi kiếm, phát triển tốt trong phòng có độ ẩm thấp, ánh sáng gián tiếp từ yếu đến mạnh.

Chiều cao: 75 cm.

D. Cây dành cho phòng có ít ánh sáng

7. Lan ý (Peace lily – Spathiphyllum wallisii)

Lan ý là loài thường xanh dễ chăm sóc có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới Colombia và Venezuela, có lá xanh bóng rậm rạp và hoa màu trắng. Phù hợp nhất với ánh sáng gián tiếp yếu hoặc mạnh.

Chiều cao: 50 cm.

Lan ý được đánh giá cao về khả năng lọc không khí của nó.

8. Thiết mộc lan (Corn plant – Dracaena fragrans)

Đây là loài thường xanh dễ trồng đến từ châu Phi nhiệt đới, tạo ra những lá xanh trên các thân cứng như thân mía. Tốt nhất trong ánh sáng gián tiếp yếu hoặc mạnh.

Chiều cao: 1,2 mét.

E. Cây dành cho phòng có độ ẩm cao

9. Trầu bà công chúa hồng (Blushing philodendron – Philodendron erubescens)

Loại cây này đến từ các khu rừng ẩm ở Colombia, thích hợp trồng quanh cọc rêu hoặc xơ dừa trong bếp hoặc phòng tắm với ánh sáng gián tiếp mạnh.

Chiều cao: 2 mét.

Trầu bà công chúa hồng mang lại vẻ rực rỡ cho căn phòng.

10. Lan hồ điệp (Moth orchid – Phalaenopsis)

Những loài lan ra hoa lâu tàn này có nguồn gốc từ châu Á nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi chúng mọc cao trên tán rừng ẩm, khiến phòng tắm sáng sủa trở thành nơi lý tưởng.

Chiều cao: 50 cm.