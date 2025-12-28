7 loại cây cảnh khó chăm nhất trên đời, trước khi trồng hãy suy nghĩ thật kỹ

Ai cũng yêu thích một chút màu xanh cho căn nhà của mình thêm sống động. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu trồng cây, việc chọn những loại cây “khó ở” có thể khiến bạn nhanh chóng thất vọng, mệt mỏi và không thể duy trì thói quen chăm sóc cây cảnh. Do đó, theo các tư vấn của chuyên gia, những người bắt đầu nên tránh xa các loại cây khó chăm. Điều này giúp trải nghiệm trồng cây của bạn trở nên “dễ thở” hơn và bền vững hơn.

Sau này, khi “level” trồng cây đã tăng, bạn hoàn toàn có thể thử sức với các loài cây khó trồng hơn. Còn lúc này, hãy tạm thời né xa chúng.

Dưới đây là danh sách 7 loại cây trồng trong nhà khó chăm nhất, theo cửa hàng bán cây Plant Some (Canada).

Cây chuối

Đứng đầu danh sách là cây chuối. Cây chuối có thể khó chăm sóc vì chúng chứa tới 80% là nước, điều đó có nghĩa là chúng rất, rất “khát”.

Nếu bạn vẫn muốn trồng chuối trong nhà, hãy để ý đến dấu hiệu thiếu nước của chúng. Cây chuối rất giỏi trong việc nhắc bạn tưới nước cho chúng. Chúng sẽ rũ lá xuống khi “khát” (nhưng đừng lo, chúng sẽ tươi tỉnh trở lại ngay khi được uống nước!).

Cây thài lài tía

Thài lài tía nổi tiếng với những chiếc lá tuyệt đẹp trông như hoa. Nhưng chính những chiếc lá này cũng là lý do khiến chúng cần chăm sóc cầu kỳ. Lá của chúng phát triển rất nhanh, dẫn đến dáng cây thưa, dài, khiến ngay cả cây khỏe mạnh nhất cũng trông như bị bệnh.

Tuy nhiên, điều này có thể tránh được bằng cách thường xuyên ngắt hoặc tỉa các chồi non. Ngoài việc cần “cắt tóc” đều đặn, cây thài lài tía không có nhiều yêu cầu khác.

Cây tai voi

Chúng có thể không khó chăm sóc như một con voi thật, nhưng các cây tai voi vẫn là những loại cây cần nhiều công chăm sóc. Tai voi muốn đất trồng phải “vừa phải” — ẩm nhưng không được quá sũng nước. Chúng cũng rất yêu thích độ ẩm và cần được phun sương thường xuyên để phát triển tốt.

Nhưng nếu bạn đáp ứng được nhu cầu tưới nước của chúng, cây tai voi sẽ phát triển những chiếc lá rực rỡ, đầy màu sắc, khiến mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng.

Cây sanh

Cây sanh là những “nữ hoàng khó ở” không chịu được căng thẳng. Phản ứng của chúng trước những tình huống gây stress như thiếu nước hoặc sâu bệnh là… rụng lá.

Tin tốt là lá của chúng sẽ nhanh chóng mọc lại khi không còn bị căng thẳng nữa. Bạn chỉ cần chăm sóc đúng cách, cây sanh có thể trông như bước ra từ một cuốn truyện cổ tích.

Cây dương xỉ

Dương xỉ cực kỳ yêu thích độ ẩm. Chúng thực sự không bao giờ thấy đủ, điều đó có nghĩa là chúng cần được phun sương rất nhiều.

Dương xỉ cũng cần được tưới nước thường xuyên để đảm bảo bầu rễ không bị khô và chúng thích mức ánh sáng thấp.

Nếu muốn trồng dương xỉ, bạn có thể đặt cây trong phòng tắm, nơi chúng có thể nhận được toàn bộ độ ẩm và ánh sáng yếu cần thiết mà không quá phiền phức. Thật đơn giản!

Cây cô tòng

Lý do cây cô tòng không được khuyến nghị cho người mới bắt đầu là vì chúng không thích sự thay đổi. Việc chuyển cô tòng sang một vị trí mới, chẳng hạn như một ngôi nhà mới, có thể khiến chúng rụng lá do căng thẳng.

Tuy nhiên, dù điều này có thể khiến bất kỳ người trồng cây nào lo lắng, cô tòng sẽ sớm mọc lại lá sau khi đã thích nghi với môi trường mới.

Cây ngựa vằn

Giống như các loài cây nhiệt đới khác trong danh sách này, cây ngựa vằn là một loại cây khó chăm. Chúng cần môi trường ấm áp và ẩm ướt giống như quê hương bản địa ở Brazil, khiến nhà kính trở thành nơi lý tưởng để trồng.

Dẫu vậy, cây ngựa vằn có thể phát triển tốt trong nhà nếu đáp ứng được nhu cầu về ánh sáng và nước. Nếu bạn chăm sóc tốt, cung cấp đủ nhiệt độ và nước cho cây, chúng sẽ đền đáp bạn bằng những bông hoa màu vàng rực rỡ có thể kéo dài tới 6 tuần!