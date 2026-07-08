Tổng Thư kí Hiệp hội Dệt may: VinCons đưa ra mức lương rất cao, nếu chúng tôi trả lương như thế chỉ có sập tiệm

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết vấn đề thu hút và giữ chân lao động luôn là một vấn đề nan giải của ngành này vì khó trả lương cao như các ngành khác.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS)

Dệt may yếu thế vì lương thấp

Phát biểu tại Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài quý II/2026 diễn ra sáng 7/7, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho biết vấn đề lao động vẫn là một khó khăn rất lớn của ngành dệt may.

Thực tế, ngay cả những doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp lớn cũng đều chịu áp lực thiếu lao động

“Ngành dệt may vốn không phải là ngành có mức thu nhập cao, nhất là khi có những dự án lớn như VinCons thì thu hút lao động của cả vùng đó vì họ sẽ đưa ra mức lương rất cao", ông Cẩm nói so sánh thêm: "nếu những ngành như chúng tôi trả lương như thế chỉ có sập tiệm".

Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại 735 doanh nghiệp cho thấy, thu nhập bình quân của công nhân dệt may đạt khoảng 10,4 triệu đồng/tháng, nhưng mức này chủ yếu đến từ khoảng 80 giờ tăng ca mỗi tháng.

Lương cơ bản chỉ khoảng 7,5 triệu đồng, thấp hơn thu nhập bình quân của công nhân nhà máy (8,3 triệu đồng) và kém xa các ngành như điện tử (12,54 triệu đồng) hay chế biến, chế tạo (10,6 triệu đồng).

Trong khi đó, theo tìm hiểu, tại VinCons (tổng thầu xây dựng trực thuộc Vinhomes, Vingroup), mức lương đối với nhóm thợ tay nghề, làm về cốt thép, cốp pha, bê tông, lanh tô, xây, sơn bả, chống thấm, cán nền… thấp nhất là 16 triệu và cao nhất lên tới 27 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, nhóm thợ có tay nghề về trát ngoài, thạch cao, ốp lát có mức thu nhập vượt trội từ 19-33 triệu đồng/tháng.

Ngay cả lao động phổ thông (thợ phụ) cũng được hưởng mức lương cố định 14 triệu đồng/tháng. Ngoài ra còn có các chế độ hỗ trợ ăn ca 3 triệu đồng/tháng, ký túc xá miễn phí điện nước…

Như vậy có thể thấy, việc phụ thuộc vào làm thêm giờ không chỉ khiến ngành dệt may khó cạnh tranh lao động với các lĩnh vực khác mà còn ảnh hưởng đến mức đóng bảo hiểm xã hội và quyền lợi an sinh của người lao động.

Cần tính toán đến cả việc nhập khẩu lao động

Cũng chia sẻ tại Hội nghị, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhận thấy vấn đề lao động hiện nay đáng quan ngại, không chỉ với ngành dệt may mà còn với rất nhiều ngành kinh tế trong nước.

Ông cho biết ngành thiếu lao động nghiêm trọng nhất là xây dựng, đặc biệt là các nhà thầu xây dựng đường sá và công trình dân dụng. Bởi lẽ lao động hiện nay có nhiều lựa chọn công việc như các khu công nghiệp điện tử, điện máy. Với mức thu nhập tương đương, họ rất khó quay lại làm xây dựng ngoài công trường, công việc nặng nhọc, nắng gió.

“Chúng tôi cũng đã trao đổi rằng trong quá trình xúc tiến thương mại, cần đề nghị các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài khảo sát những thị trường có tiềm năng, có khả năng hợp tác để giới thiệu nguồn lao động. Chúng ta cũng nên tính đến phương án từng bước nhập khẩu lao động.

Đối với dệt may, da giày và xây dựng, Hiệp hội nên từng bước trao đổi với các Thương vụ để xác định những thị trường có thể cung ứng lao động. Sau đó làm việc với các cơ quan đầu mối trong nước và kiến nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách phù hợp cho phép nhập khẩu lao động nước ngoài. Đây là vấn đề cần được tính toán từ sớm”, ông Phú nói.