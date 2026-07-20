HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ ‘giáng một đòn rất mạnh’ vào Iran

Kông Anh
|

Mỹ bắt đầu vòng không kích mới nhắm vào Iran sau thông báo về cái chết của binh sĩ Mỹ khác và Tehran phóng tên lửa về phía Jordan.

Từng bước một, Mỹ và Iran tiến gần hơn đến cuộc xung đột toàn diện khi thỏa thuận hòa bình sụp đổ và giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz gần như bị đình trệ. Cả hai bên đều nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự mà hàng triệu người phụ thuộc vào.

Sau khi trở về Washington sau trận chung kết World Cup, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “ Tối nay chúng ta lại giáng cho họ đòn rất mạnh và chúng ta làm điều đó để vinh danh, có lẽ là 3, có lẽ là 3 vị anh hùng dân tộc vĩ đại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về thương vong trong quân đội, ông Trump nói “chúng tôi cảm thấy rất tồi tệ”, đồng thời cho biết thêm những người hy sinh là để “Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trước đó, quân đội Mỹ thông tin cuộc tấn công của họ nhắm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran để trả đũa vụ sát hại binh sĩ ở Jordan. Cụ thể, binh sĩ Mỹ mất tích sau vụ tấn công của Iran và trong tuyên bố mới nhất của quân đội cho biết “thi hài không xác định danh tính” được tìm thấy vào 19/7. Kể từ khi xung đột bắt đầu, 17 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo về đợt tấn công mới, kéo dài đến đêm thứ 9 liên tiếp.

Các cuộc tấn công sẽ tiếp tục làm suy yếu khả năng quân sự của Iran được sử dụng để tấn công tàu thương mại và người đi biển dân sự đi qua eo biển Hormuz” , CENTCOM tuyên bố.

Trước đó, Kuwait thông báo một nhà máy điện và nước của nước này tiếp tục bị tấn công ngày thứ hai liên tiếp. Iran xác nhận đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các vị trí quân sự của Mỹ tại Kuwait.

Tại Jordan, quân đội nước này đánh chặn 3 tên lửa của Iran bay về phía lãnh thổ Jordan, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cảng biển và sân bay Aqaba ở miền Nam nước này bị tấn công. Tuy nhiên, chính phủ Jordan bác bỏ thông tin cho rằng sân bay Aqaba đã được sơ tán.

Iran cũng tuyên bố 2 tàu chưa xác định gặp sự cố khi di chuyển qua một tuyến hàng hải mà Tehran gọi là “không an toàn”, được cho là hành lang vận tải phía nam eo biển Hormuz do Mỹ bảo vệ dọc theo bờ biển Oman. Trước đó, Iran tuyên bố sẽ không cho phép các tàu sử dụng tuyến đường này hoạt động bình thường.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại