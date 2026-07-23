Tổng thống Trump: Mỗi tàu bị tấn công, Iran sẽ phải trả bằng 1 cây cầu hoặc nhà máy điện

Ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ ném bom các cây cầu và nhà máy điện nếu Iran tiếp tục tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ném bom các cây cầu và nhà máy điện nếu Iran tiếp tục tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

“Kể từ thời điểm này trở đi, bất cứ khi nào Iran bắn vào một con tàu ở eo biển Hormuz - bằng tên lửa, UAV hay bất kỳ thiết bị hoặc vũ khí nào khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy MỘT CÂY CẦU HOẶC NHÀ MÁY ĐIỆN, bao gồm cả những cây cầu nằm cạnh hoặc trong thủ đô Tehran”, ông Trump viết trên Truth Social.

Đáp trả lời đe dọa mới nhất này, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạ tầng khu vực, bao gồm cơ sở năng lượng, nếu Mỹ nhắm mục tiêu vào các cây cầu và nhà máy điện.

“Iran có quyết tâm sắt đá trong việc thực thi chủ quyền đối với eo biển Hormuz, và sẽ không bao giờ cho phép tuyến đường thủy này trở thành nguồn đe dọa đối với đất nước một lần nữa”, IRGC tuyên bố.

IRGC cho biết thêm, việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển sẽ vẫn an toàn miễn là các tàu phối hợp với Iran và tuân thủ các thỏa thuận do Iran thiết lập.

Nếu không, Iran sẽ tiếp tục thực hiện quyết tâm vững chắc của mình trong việc kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này như một phần để đảm bảo an ninh lâu dài của mình.

“Mỹ lẽ ra phải nhận thức đầy đủ trong 10 ngày qua, Iran có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào mà chúng tôi lựa chọn. Bất kỳ "canh bạc" nào của ông Trump một lần nữa sẽ dẫn đến thất bại", IRGC nêu rõ.

Giới chuyên gia nhận định, lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump chắc chắn sẽ gây ra leo thang căng thẳng hơn nữa.

Iran sẽ không lùi bước trong việc nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không có sự chấp thuận của nước này, và chắc chắn sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào cơ sở hạ tầng của mình.

Cuối cùng, các quốc gia vùng Vịnh đồng minh của Mỹ sẽ phải trả giá đắt nhất cho sự leo thang này.

Tất nhiên, tất cả điều này sẽ có lợi cho Israel, quốc gia phản đối bản ghi nhớ không thành công đó, và đang thúc đẩy một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực.