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Tổng thống Trump: Israel tồn tại hoàn toàn nhờ vũ khí của Mỹ

Bạch Dương
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Tổng thống Donald Trump đã nhắc nhở đồng minh Israel về việc nước này phụ thuộc vào Mỹ như thế nào.

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Không hài lòng với lập trường cứng rắn của Israel, khi nước này kiên quyết từ chối thực hiện các điều khoản của bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran và đề xuất chấm dứt xung đột ở Lebanon, Tổng thống Trump đã nhắc nhở Thủ tướng Netanyahu rằng sự tồn tại của Israel phần lớn là nhờ sự hỗ trợ của Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo chí Mỹ, ông Trump nhấn mạnh nếu không có ý chí chính trị của Mỹ, nhà nước Do Thái đã không thể tồn tại.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông duy trì quan hệ tốt với ông Netanyahu, nhưng Thủ tướng Israel nên thể hiện sự khôn ngoan trong vấn đề này.

Ông Trump nhấn mạnh nếu không có việc Quân đội Mỹ triển khai máy bay ném bom B-2 và các loại vũ khí khác đến Trung Đông, Israel sẽ không thể đối phó hiệu quả với Iran.

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Tiêm kích F-15C Eagle (Baz 519) của Không quân Israel đang di chuyển từ vị trí ẩn nấp để thực hiện nhiệm vụ tấn công nhằm vào Iran.

Rõ ràng điều khoản trong bản ghi nhớ được ký giữa Mỹ và Iran, quy định việc ngừng bắn ở Lebanon, vẫn là điểm yếu nhất của toàn bộ văn kiện do lập trường cứng rắn của Israel.

Nếu Israel tiếp tục các hoạt động của mình ở Lebanon, điều đó sẽ làm suy yếu "thỏa thuận" và buộc ông Trump phải đối mặt với một lựa chọn khó xử: Thừa nhận sự thất bại đối với "kế hoạch hòa bình" của chính mình, hoặc công khai chỉ trích đồng minh chủ chốt ở Trung Đông.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz khi bình luận về đề xuất của ông Trump về việc lôi kéo Syria vào việc giải quyết "vấn đề Lebanon" lưu ý Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã từ bỏ các phương pháp cũ và thay vì chiếm đóng lãnh thổ, họ "chiếm đóng, phá hủy và rút lui". Theo ông Katz, đây chính xác là những gì Israel dự định làm ở Lebanon.

Theo Topwar
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Tags

Israel

Tổng thống Trump

vũ khí của Mỹ

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