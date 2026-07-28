Tổng thống Vladimir Putin khẳng định các đối thủ không thể đánh bại Nga bằng quân sự, đồng thời công bố nhiều năng lực mới của hải quân và tàu phá băng.

Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các đối thủ của Nga không thể đánh bại nước này bằng sức mạnh quân sự nên đang chuyển sang sử dụng các biện pháp khủng bố nhằm vào người dân Nga.

Phát biểu tại Điện Kremlin trong cuộc gặp với các thành viên của Duma Quốc gia khóa VIII sắp mãn nhiệm, ông Putin cho rằng những lực lượng chống lại Nga đã thất bại trên chiến trường.

"Họ không thể đánh bại Nga trên chiến trường nên đặt cược vào việc sử dụng các phương thức khủng bố công khai nhằm vào người dân của chúng ta", ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh chưa từng có ai có thể khuất phục được người dân Nga và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cũng trong ngày, tại cuộc gặp với các quân nhân Hải quân Nga, ông Putin công bố một số thông tin về quá trình hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Theo ông, Nga đang biên chế các tàu chiến cỡ nhỏ nhưng được trang bị những loại vũ khí hiện đại. Ông cho biết lực lượng được gọi là "hạm đội muỗi" (gồm các tàu chiến nhỏ nhưng hỏa lực mạnh) từ lâu đã tồn tại trong Hải quân Nga, song hiện nay được nâng cấp đáng kể nhờ công nghệ mới.

Tổng thống Nga nhấn mạnh các tàu có lượng giãn nước nhỏ vẫn có khả năng mang theo những loại vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr.

Ông Putin cũng tiết lộ Nga đang đóng tàu phá băng hạt nhân thế hệ mới mang tên Leader.

Theo nhà lãnh đạo Nga, con tàu này sẽ có khả năng phá lớp băng dày hơn 3m.

"Chúng tôi đang đóng tàu Leader, có thể phá lớp băng dày chưa từng có, hơn 3m. Không quốc gia nào khác trên thế giới có phương tiện như vậy", ông nói.

Ông Putin khẳng định không nước nào sở hữu hạm đội tàu phá băng có quy mô và năng lực tương đương Nga và coi đây là một trong những lợi thế chiến lược quan trọng của Nga, đặc biệt tại khu vực Bắc Cực.

Theo TASS



