Tổng thống Putin ấn tượng trước đặc tính ưu việt của máy bay Yak-130M nâng cấp

Tại Nhà máy hàng không Irkutsk, Tổng thống Nga Putin đã được giới thiệu về chiếc máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M thế hệ mới.

Máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ Yak-130M đã được hiện đại hóa và chuyển đổi thành phương tiện săn lùng UAV.

Hóa ra "lớp học trên trời" hoàn toàn phù hợp với vai trò này, cả về hiệu suất bay lẫn vũ khí.

Theo giới thiệu, chiếc Yak-130 hiện đại hóa có khả năng mang theo 4 thùng chứa pháo bắn nhanh dưới cánh, việc bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine sẽ rẻ hơn nhiều so với khi sử dụng tên lửa.

Phi công thử nghiệm Alexander Guskov cho biết: "Khả năng duy trì kiểm soát ở tốc độ thấp của Yak-130M, kết hợp với hỏa lực mạnh mẽ, sẽ giúp nó rất hiệu quả trong việc chống lại máy bay không người lái".

Trong quá trình hiện đại hóa, một nửa số thiết bị điện tử hàng không trên máy bay Yak-130 đã được thay thế.

Điển hình như radar có tầm hoạt động 70 - 80km được lắp đặt dưới mũi, được hỗ trợ bởi một hệ thống nhắm mục tiêu mới với kênh quang học, laser và ảnh nhiệt. Điều này đủ để phát hiện và bắn hạ các UAV cỡ trung và lớn.

Máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M đã được nâng cấp một cách toàn diện.

Tổng thống Vladimir Putin cũng được thông báo về một vai trò khác mà chiếc Yak-130M có thể đảm nhiệm, đó là vận chuyển máy bay không người lái của Nga đến địa điểm phóng.

Ông Putin nhắc lại sự cần thiết phải giải quyết một thách thức khác đã nảy sinh trong các chiến dịch quân sự, đó là chống lại xuồng không người lái cảm tử của hải quân.

Phương tiện này trước đây thường bị đánh chặn hiệu quả bởi các loại đạn tuần kích như Lancet, và máy bay Yak-130M khi chính thức đi vào phục vụ sẽ giữ vai trò đưa chúng đến tuyến tấn công.

Trong cuộc làm việc, Tổng thống Nga còn cho biết nhà máy Irkutsk đang thực hiện đơn hàng cung cấp 18 máy bay Yak-130M đầu tiên cho khách hàng tại khu vực Đông Nam Á.