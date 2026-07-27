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Tổng thống Mỹ Trump sắp gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng

Quỳnh Như
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Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào thứ Ba (28/7).

ABC News đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Mỹ trong những ngày tới. Nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào thứ Ba (28/7).

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky được cho là sẽ tham dự lễ tang của Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyến đi tới Mỹ của Tổng thống Zelensky diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào Ukraine, trong khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt sau cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran.

Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng. Khi đó, hai bên tập trung thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Ukraine tuyên bố sẽ chia sẻ thông tin tình báo về Nga và Iran với Mỹ

Trước thềm chuyến thăm Washington, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ chỉ đạo cơ quan tình báo Ukraine chia sẻ với các đối tác những thông tin mà Kiev thu thập được, trong đó cáo buộc Nga đã hỗ trợ Iran chuẩn bị các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã theo dõi hoạt động giám sát vệ tinh của Nga đối với căn cứ quân sự Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 7.

Vụ tấn công hiếm hoi của Ukraine nhằm vào tàu của Iran

Trước đó vào thứ Bảy (25/7), Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã đạt được "kết quả rất khả quan" trong các cuộc tấn công tầm xa trên Biển Caspi.

Theo ông, mục tiêu bao gồm một tàu chiến Nga và các tàu được cho là vận chuyển hàng hóa đến Iran. Tuy nhiên, ông không nêu rõ danh tính các tàu cũng như mức độ thiệt hại.

Sau đó, Iran xác nhận một tàu thương mại của nước này đã bị trúng đạn ở Biển Caspi.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết vụ việc khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương, đồng thời lên án đây là hành động gây hấn và cáo buộc Ukraine đang tìm cách mở rộng phạm vi cuộc xung đột Nga - Ukraine.

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Tags

Mỹ

Ukraine

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