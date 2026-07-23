Tổng thống Mỹ Trump dùng chiến thuật 'một đổi một' với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, mỗi vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz sẽ bị đáp trả bằng việc Mỹ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/7 tuyên bố Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump viết: "Kể từ thời điểm này, bất cứ khi nào Cộng hòa Hồi giáo Iran bắn vào một con tàu ở eo biển Hormuz, dù bằng tên lửa, rocket, máy bay không người lái hay bất kỳ loại vũ khí nào khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện, bao gồm cả những cây cầu nằm gần hoặc trong thủ đô Tehran".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là lần mới nhất Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News tuần trước, ông từng tuyên bố Mỹ sẽ "phá hủy tất cả các cây cầu của Iran" nếu Tehran không chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Phản ứng trước lời đe dọa của Tổng thống Mỹ, một quan chức cấp cao Iran nói với hãng tin Tasnim, rằng Tehran sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ tấn công các cây cầu hoặc nhà máy điện của nước này.

"Nếu Mỹ nhắm mục tiêu vào một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran, Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng và cầu đường trong khu vực, bao gồm cả các cơ sở năng lượng liên quan đến lợi ích của Mỹ", quan chức giấu tên này cho biết.

Quan chức trên cũng khẳng định sau nhiều ngày giao tranh, Washington "đáng lẽ phải hiểu rằng Iran có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào", đồng thời cảnh báo mọi "canh bạc" của ông Trump sẽ chỉ dẫn đến "sự bẽ mặt".

Cùng ngày, một quan chức quân đội Iran tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục "thực thi chủ quyền đối với eo biển Hormuz" và khẳng định nước này "không từ bỏ quyết tâm kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược" này.