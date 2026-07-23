HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Mỹ Trump dùng chiến thuật 'một đổi một' với Iran?

Quỳnh Như
|

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, mỗi vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz sẽ bị đáp trả bằng việc Mỹ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/7 tuyên bố Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump viết: "Kể từ thời điểm này, bất cứ khi nào Cộng hòa Hồi giáo Iran bắn vào một con tàu ở eo biển Hormuz, dù bằng tên lửa, rocket, máy bay không người lái hay bất kỳ loại vũ khí nào khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện, bao gồm cả những cây cầu nằm gần hoặc trong thủ đô Tehran".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là lần mới nhất Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News tuần trước, ông từng tuyên bố Mỹ sẽ "phá hủy tất cả các cây cầu của Iran" nếu Tehran không chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Phản ứng trước lời đe dọa của Tổng thống Mỹ, một quan chức cấp cao Iran nói với hãng tin Tasnim, rằng Tehran sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ tấn công các cây cầu hoặc nhà máy điện của nước này.

"Nếu Mỹ nhắm mục tiêu vào một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran, Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng và cầu đường trong khu vực, bao gồm cả các cơ sở năng lượng liên quan đến lợi ích của Mỹ", quan chức giấu tên này cho biết.

Quan chức trên cũng khẳng định sau nhiều ngày giao tranh, Washington "đáng lẽ phải hiểu rằng Iran có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào", đồng thời cảnh báo mọi "canh bạc" của ông Trump sẽ chỉ dẫn đến "sự bẽ mặt".

Cùng ngày, một quan chức quân đội Iran tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục "thực thi chủ quyền đối với eo biển Hormuz" và khẳng định nước này "không từ bỏ quyết tâm kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược" này.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại