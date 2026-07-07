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Tông đuôi xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cabin vò nát, tài xế tử vong

Thái Lâm
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Cú tông mạnh vào đuôi xe tải chạy cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến cabin xe tải đông lạnh bị vò nát; tài xế tử vong tại chỗ.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến 2 người thương vong .

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 6/7 tại Km153+100 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, xe tải thùng đông lạnh mang biển kiểm soát 50H-089.75 do anh D.Q.H. (SN 1995) điều khiển, chở theo phụ xe H.T.B., lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên, phương tiện bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến phần đầu xe tải đông lạnh bị vò nát, dính chặt vào đuôi xe tải phía trước. Tài xế cùng phụ xe bị mắc kẹt trong cabin.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7, Công an tỉnh Lâm Đồng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu nạn phải sử dụng các thiết bị để phá cabin, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế D.Q.H. đã tử vong; phụ xe bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với đơn vị quản lý tuyến tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn, hạn chế ùn tắc.

Đến rạng sáng 7/7, công tác khám nghiệm hoàn tất, các phương tiện liên quan được di dời khỏi hiện trường, giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trở lại bình thường.

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