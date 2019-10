Tóm gọn "bà trùm" cầm đầu băng trộm chó

Từ người mua chó dạo đến "bà trùm"



Phượng xuất thân từ nghề mua bán chó dạo. Trước đây, cô ta "một mình một ngựa" rong ruổi các thôn quê mua chó về nhập cho các nhà hàng để kiếm lời.

Nhiều năm lang thang các hang cùng ngõ hẻm để thu mua chó, Phượng nhận thấy rằng, nhu cầu ăn thịt chó của người dân khá lớn, trong khi nguồn cung cấp ít, nếu chỉ đi mua dạo thì số tiền kiếm được chẳng đáng bao nhiêu.

Chính vì vậy, cô ta đã đứng ra tổ chức đường dây trộm chó liên huyện tại Thanh Hoá.

Phượng là một phụ nữ to béo, có bàn tay hộ pháp. Cô ta từng có chồng và 3 đứa con. Với bản tính hung dữ, bất chấp nên vợ chồng Phượng không sống được với nhau, Phượng nuôi 3 đứa con, sống bằng nghề mua chó dạo.

Khi thấy công việc này nặng nhọc, thu nhập thấp, cô ta đã dần chuyển sang thu mua chó của các đối tượng khác.

Để trở thành "bà trùm", ngoài sự ghê gớm, liều lĩnh, "lấy thịt đè người" thì Phượng cũng khá sòng phẳng, chịu chi đối với các đối tượng trộm chó.

Ban đầu, sau quá trình tự đi mua chó dạo, cô ta đứng ra thu mua chó của những người mua dạo nhưng mua như vậy không được nhiều bởi các "trùm" khác đầu tư khá "hậu" cho các đối tượng trộm chó từ việc sắm đồ nghề đến nuôi ăn ở, thậm chí cho sử dụng ma tuý.

Hòng chiếm lĩnh thị trường, Phượng đã đầu tư xe máy và các trang bị, công cụ dùng cho việc trộm chó để phục vụ cho các đối tượng.

Mặc dù là đàn bà, lại không có chồng nhưng Phượng chả kém gì đàn ông trong việc cầm đầu ổ nhóm thu mua chó từ việc chỉ đạo các đối tượng nghiện đi trộm đến việc che giấu hành vi khỏi tai mắt nhân dân và lực lượng chức năng.

Phượng xây nhà khá kiên cố, cách xa khu dân cư để ẩn mình. Đặc biệt, cô ta cho xây hẳn 1 khu hầm bí mật để nhốt chó.

Đây là thủ đoạn độc đắc mà các đối tượng khác không nghĩ ra được. Sau khi thu mua chó của các đối tượng trộm, Phượng và người làm thuê là Lê Thị Huệ dùng băng keo dán mồm chó lại rồi nhốt xuống hầm nên không ai biết.

Những con nào khoẻ mạnh, béo tốt thì Phượng bán cho các nhà hàng thịt chó, con nào gầy yếu hoặc bị đánh sắp chết thì Phượng làm thịt luôn rồi bán cho các hàng thịt chó ngoài chợ.

Với lời đồn "chém chó nhát một" khiến cả tá ma cô nghiện ngập, côn đồ nhưng không đối tượng nào dám "bật" lại Phượng.

Hàng ngày, sau khi trộm về, chúng được Phượng trả tiền sòng phẳng, thi thoảng chiêu đãi ăn uống nên tất cả các đối tượng làm thuê cho Phượng đều nể sợ cô ta.

Nhằm tránh bị phát hiện, Phượng treo biển mua bán chó để khiến người dân nghĩ rằng cô ta thu mua chó thông thường chứ không thể là kẻ cầm đầu đường dây trộm chó.

Tiếp cận các nhóm bắt trộm chó

Qua công tác nắm tình hình, Cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thanh Hoá phát hiện trên địa bàn có khoảng 3-5 ổ trộm chó chuyên nghiệp.

Phần lớn đối tượng trong các ổ nhóm này đều không có việc làm, đã có tiền án, tiền sự và nghiện ma tuý. Thủ đoạn hoạt động rất liều lĩnh và vô cùng manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát giác.

Hoạt động của các đối tượng này gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh triệt xoá, bắt và xử lý đối tượng trộm chó, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và là hệ luỵ phát sinh các loại tội phạm khác như gây thương tích, giết người....

Các đối tượng trộm chó bị bắt.



Để "hốt" được các ổ trộm chó, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự đã phải dày công theo dõi, nắm tình hình, tính toán kỹ lưỡng phương án đấu tranh.

Sau khi nắm kỹ tình hình, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo Giám đốc cho lập chuyên án đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CBCS Phòng CSHS đã tổ chức nắm tình hình, nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để tìm phương án đấu tranh hiệu quả nhất.

"Chúng tôi đã nhiều lần ra quân tổ chức triệt xoá nhưng chưa đạt được yêu cầu vì các đối tượng quá manh động, có thể gây nguy hiểm cho người dân, cho lực lượng truy bắt và cho chính bản thân chúng tôi nên đành phải rút quân.

Để đảm bảo hiệu quả nhất, an toàn nhất, chúng tôi đã phải tổ chức lực lượng thực tập phương án bắt giữ, chọn vị trí, địa điểm, thời gian... phù hợp nhất với thực tế và đưa ra các tình huống cụ thể, sát thực tế nhất để thực tập.

Chính vì vậy, khi tổ chức bắt giữ hơn 30 đối tượng với đầy đủ các loại vũ khí như dao, kích điện, ớt bột... nhưng không đối tượng nào dám chống trả" - Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết.

Sau quá trình nắm tình hình, thu thập tài liệu, Ban Chuyên án đã xác định trên địa bàn nổi lên một số ổ nhóm tội phạm trộm cắp và tiêu thụ chó quy mô lớn do Lê Thị Phượng; Bùi Ngọc Dương, sinh năm 1984, ở thôn 5, xã Quảng Minh, Sầm Sơn và Nguyễn Như Tuấn, sinh năm 1982, trú ở thôn 6, xã Quảng Hùng, Sầm Sơn cầm đầu.

Các ổ nhóm này hoạt động độc lập với nhau nhưng có điểm chung là đều "nuôi" con nghiện là các đối tượng trộm chó, trang bị hung khí như dao bầu, tuýp sắt, kích điện, ớt bột, vỏ chai thuỷ tinh, xe máy và các công cụ, phương tiện để các đối tượng trộm chó sử dụng.

Hàng đêm, các đối tượng trộm chó sẽ đến nhà Phượng, Dương, Tuấn để lấy công cụ, phương tiện sau đó, cứ 2 đối tượng 1 xe máy rồi bắt đầu hành trình.

Trên chiếc xe đó, các đối tượng cầm đầu đã đổ đầy xăng, buộc dao, tuýp sắt, ớt bột, kích điện, gạch đá vào thân xe, nếu bị phát hiện, các đối tượng sẽ sử dụng để chống trả hòng thoát thân.

Theo đó, chúng chia các địa bàn theo tuyến, mỗi cặp một tuyến khác nhau rồi vào các ngõ, xóm để trộm chó. Nhằm "đánh động" chó trong các gia đình, chúng dùng gạch, đá ném vào bên trong để chó chạy ra rồi kích điện, vợt chó lên xe, cho vào bao tải phóng đi.

Khi trộm được khoảng 5-7 con chó, chúng sẽ quay về nhà các "trùm" để nhập, sau đó tiếp tục đi trộm. Như vậy, mỗi đêm, một "cặp" đối tượng thường đi 2-3 chuyến, ít nhất 1 chuyến với số chó trộm được lên đến hàng trăm kg.

Giăng lưới hốt 3 ổ trộm chó hoạt động xuyên đêm

Đêm 14-9 (tức đêm 16-8) âm lịch, trời không mưa, trăng sáng rõ - là thời cơ thuận lợi để phá án.

Trước hôm đó, Đại tá Khương Duy Oanh, Thượng tá Lê Khắc Minh, Trung tá Mai Anh Tiến, Phó trưởng phòng CSHS Công an Thanh Hoá cùng CBCS Đội 2, Phòng CSHS đã dành nhiều thời gian tính toán thật kỹ lưỡng phương án đấu tranh.

Đến tối 14-9, lần lượt các mũi trinh sát triển khai quân, "ém" tại các khu vực đã được lựa chọn từ trước. 10h-11h đêm, lần lượt các "cặp" trộm chó đến nhà các "trùm" để lấy phương tiện, công cụ.

Căn hầm Lê Thị Phượng nhốt chó.



Lúc này, trời đã bắt đầu khuya, người dân đã dần chìm vào giấc ngủ. Chúng rồ ga phóng như bay trên đường rồi ném đá, khua lắc để kích thích chó chạy ra đường cắn.

Khoảng 2-3 tiếng sau, lần lượt các "cặp" trở về với "chiến lợi phẩm" nằm im trong các bao tải. Chọn đúng thời điểm đó, đồng loạt các mũi trinh sát đã ập vào, bắt quả tang các đối tượng.



Tại nhà Lê Thị Phượng, tổ công tác do Trung tá Mai Anh Tiến chỉ huy đã nhanh chóng đột nhập vào trong. Khi thấy có người lạ, Phượng định đóng sập cửa nhưng cô ta không thể nhanh bằng các trinh sát, điều tra viên nhiều kinh nghiệm.

Các anh đã khống chế Phượng, người làm thuê cho cô ta là Lê Thị Huệ, sinh năm 1984, trú ở xã Xuân Phong, Thọ Xuân.

"Cặp đôi" vừa đi về với 5 con chó trong bao tải là Trần Văn Thắng, sinh năm 1984, trú ở thôn Hải Mậu, xã Thọ Hải, Thọ Xuân và Lại Khắc Hùng, sinh năm 1981 ở Xuân Hưng, Thọ Xuân.

Ít phút sau, cặp đôi thứ 2 đi trộm về gồm Trịnh Mạnh Cường, sinh năm 1993 ở xã Thọ Hải và Trương Thế Lãnh, sinh năm 1991, ở thôn 8, xã Thọ Trường, cùng huyện Thọ Xuân.

Cặp thứ 3 về muộn hơn đó là Lê Doãn Thành, sinh năm 1985, trú ở khu 1, thị trấn Thọ Xuân. Đối tượng đi cùng Thành phát hiện lực lượng Công an nên đã bỏ chạy ra cánh đồng trốn thoát.

Tại nhà Bùi Ngọc Dương, một tổ công tác khác của Phòng CSHS đã bắt quả tang Dương cùng "cặp đôi" Cao Văn Tuấn, sinh năm 1993, trú ở thôn Phú Xá, xã Quảng Đại và Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1995, trú ở thôn 5, xã Quảng Đại, Sầm Sơn; ít phút sau, tổ công tác này bắt giữ thêm "cặp" Đới Văn Cường, sinh năm 1985, trú ở thôn 5, xã Quảng Hải và Tô Văn Thanh, sinh năm 1987, trú ở thôn 6, xã Quảng Thái.

Tại địa điểm thứ 3 là nhà Nguyễn Như Tuấn, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Tuấn và 2 "cặp" trộm chó là Đoàn Sỹ Dậu, sinh năm 1989, trú ở thôn 4, xã Quảng Thái và Viên Đình Hoà, sinh năm 1988 ở thôn 2, xã Quảng Hùng, Sầm Sơn; Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1991 ở thôn 6, xã Quảng Giao và Đặng Văn Huy, sinh năm 1987, trú ở xã Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hoá.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại cả 3 địa điểm gồm 51 con chó với tổng trọng lượng 650 kg; 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 điện thoại di động các loại, 8 chai ớt bột, 20 xe máy và nhiều loại dao kiếm, 2 bình xịt hơi cay, dây thòng lọng, vỏ chai bia, kìm bắt chó cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Các đối tượng khai nhận đây là tang vật mà chúng trộm cắp được trong đêm 14, rạng sáng 15-9 trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn, TP Thanh Hoá, Sầm Sơn.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng trên, trong đêm, Phòng CSHS Công an Thanh Hoá đã triệu tập hàng chục đối tượng liên quan để lấy lời khai làm rõ hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trung tá Lê Trọng Ngọc, quyền Đội trưởng Đội 2, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Thành công nhất của anh em chúng tôi sau khi phá chuyên án đó là niềm vui của người dân, đặc biệt là hàng chục gia đình khi họ đến nhận chó về.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, chúng tôi đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng để các gia đình bị mất chó đến nhận lại.

Nhìn thấy con chó yêu quý của mình, nhiều chủ nhà mừng rơi nước mắt bởi có những con chó đã gắn bó với họ hàng chục năm, họ yêu quý chúng”.

Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời đang điều tra, làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và các hành vi phạm tội khác của nhóm đối tượng trên.

Thành công của chuyên án không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn mang lại niềm tin cho nhân dân, ngăn chặn, phòng ngừa các vụ án nghiêm trọng khác do các đối tượng trộm chó gây ra và các vụ án "đánh hội đồng" các đối tượng trộm chó khi người dân bắt giữ được các đối tượng này.