"Tóm dính" ngọc nữ N. hẹn hò thiếu gia tập đoàn bất động sản hơn 14 tuổi

1 nhân vật đặc biệt bỗng lọt vào hình ảnh hẹn hò của cặp đôi “ngọc nữ - chủ tịch” cũng gây bàn tán không kém.

Chiều 29/7, tờ Sina đưa tin, ngọc nữ đình đám Cbiz Na Nhiên (phim Phong Thần) mới đây đã được bắt gặp đang tận hưởng buổi hẹn hò cùng bạn trai - thiếu gia Hoắc Khải Sơn trên khán đài 1 sân vận động ở Mỹ trong bầu không khí vô cùng hạnh phúc. Đáng chú ý, nam doanh nhân Hoắc Chấn Đình (bố Hoắc Khải Sơn) cũng xuất hiện cùng khung hình với cặp đôi.

Trong hình ảnh do truyền thông xứ Trung công bố, Na Nhiên và Hoắc Chấn Đình đang cùng chụp ảnh cho Hoắc Khải Sơn, nhưng ánh mắt của chàng thiếu gia điển trai chỉ hướng về mỗi mình bạn gái kèm với đó là nụ cười trìu mến dành cho người thương. Chi tiết này cho thấy Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn đang vô cùng mặn nồng, hạnh phúc. Ngoài ra, việc Hoắc Chấn Đình xuất hiện ngay cạnh mỹ nhân Phong Thần đã chứng minh rằng nàng ngọc nữ Cbiz đã được vị đại gia lừng lẫy này chấp thuận, xem như con dâu trong nhà.

Na Nhiên chụp hình cho Hoắc Khải Sơn trên sân vận động ở Mỹ mới đây. Không chỉ nhiệt tình chụp ảnh, ngọc nữ Cbiz còn cầm mũ lưỡi trai giúp anh người yêu. Dễ dàng nhận ra, họ đội mũ đôi. Ảnh: Weibo

Trước đó, khi truyền thông dò hỏi về ngày cưới của Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn, Hoắc Chấn Đình vừa cười rạng rỡ vừa trả lời ẩn ý: “Chuyện vui này hãy để con trai tôi tự trả lời nha”. Thái độ từ doanh nhân Hoắc Chấn Đình được cho là sự thừa nhận ngầm về đám cưới thế kỷ giữa con trai ông và nàng ngọc nữ đình đám Cbiz.

Xâu chuỗi các dữ kiện, ký giả Sina nhận định, Na Nhiên thực sự sắp sửa về làm dâu nhà họ Hoắc như những thông tin lan truyền trước đó. Theo nguồn tin được đăng tải cách đây không lâu, nữ diễn viên Phong Thần và thiếu gia Hoắc Khải Sơn hơn 14 tuổi được cho là sẽ cử hành hôn lễ trong tháng 11 năm nay tại Hải Nam (Trung Quốc). Và đám cưới cũng được Cnet đặc biệt mong chờ, hứa hẹn trở thành hôn lễ khủng nhất năm nay tại xứ Trung.

Hoắc Chấn Đình cười rất tươi khi được hỏi về hỷ sự của cậu quý tử và nàng ngọc nữ Cbiz. Ảnh: Weibo

Công chúng xứ Trung hiện đang đặc biệt hóng chờ hôn lễ của Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn. Ảnh: Weibo

Cuộc tình của Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn tưởng chừng rất đẹp và yên ả nhưng kỳ thực từng phải đối mặt với những “lời ong tiếng ve”. Còn nhớ cách đây khoảng 1 tháng khi phóng viên hỏi dồn về đám cưới của Hoắc Khải Sơn - Na Nhiên, Quách Tinh Tinh (chị dâu Hoắc Khải Sơn) đã thẳng thừng phản hồi rằng: “Nhà chúng tôi không có tin hỷ sự nào liên quan tới chuyện kết hôn” . Qua đó, nhiều khán giả nhận định, nữ diễn viên Phong Thần đã không còn cơ hội về làm dâu hào môn và bị Hoắc gia chối bỏ phũ phàng. Thế nhưng bằng khoảnh khắc hẹn hò trên sân vận động mới đây cùng hàng loạt động thái mang tính tích cực từ doanh nhân Hoắc Chấn Đình, công chúng tới nay đã tin rằng Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn đang rất hạnh phúc và đang hướng tới đám cưới thế kỷ. Đồng thời, nhiều khán giả cũng cho rằng, động thái dè dặt trước đó của Quách Tinh Tinh thực ra đến từ việc cô là người kín tiếng, không muốn làm lộ bí mật của gia tộc chứ không hề có ý phủ nhận tin Na Nhiên sắp cưới Hoắc Khải Sơn.

Chị dâu Hoắc Khải Sơn có thái độ dè dặt trước tin đám cưới của vị thiếu gia này và Na Nhiên. Ảnh: Weibo

Theo tìm hiểu của QQ, Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn đã hẹn hò từ năm 2024 tới nay. Người đẹp Phong Thần ban đầu ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Genesis Model Agency - nơi Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn từ khi cô 19 tuổi. Xuất phát điểm cả 2 chỉ là nhân viên - chủ tịch. Nhưng tới năm 2024, họ bắt đầu tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau. Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn không công khai, nhưng cũng không che giấu việc họ là 1 đôi. Cặp đôi từng được phát hiện cùng đi du lịch Bali (Indonesia) trước khi chính thức lộ chuyện hẹn hò trên các phương tiện truyền thông.

Trong 2 năm trở lại đây, Na Nhiên từng lộ nhiều hình ảnh thân thiết với các thành viên trong gia đình nhà họ Hoắc. Thậm chí, cô còn xuất hiện trong rất nhiều dịp quan trọng của gia tộc tài phiệt nức tiếng.

Còn nhớ hồi tháng 2 năm nay đúng vào ngày mùng 2 Tết, mỹ nhân Phong Thần đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng gia đình doanh nhân Hoắc Khải Sơn đến Ý tận hưởng chuyến du dịch trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ. Đặc biệt, màn tương tác giữa Na Nhiên và vợ Hoắc Khải Nhân (em trai Hoắc Khải Sơn) đã chiếm trọn spotlight của công chúng, trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán. Trước ống kính, nữ minh tinh Phong Thần cùng con dâu út nhà tỷ phú trò chuyện vui vẻ, sôi nổi. Lúc đó, netizen cho rằng Na Nhiên đã dần được các thành viên trong gia tộc nhà bạn trai chấp thuận, dang rộng vòng tay chào đón.

Na Nhiên xuất hiện trong chuyến du lịch gia đình của gia tộc họ Hoắc hồi tháng 2 năm nay. Cô cùng bạn trai hơn 14 tuổi diện trang phục tone-sur-tone đồng điệu. Ảnh: 163

Mỹ nhân Phong Thần còn tám chuyện vui vẻ với con dâu út nhà họ Hoắc trong chuyến du lịch hồi đầu năm. Ảnh: 163

Chưa hết, hồi đầu năm, Na Nhiên đã tham dự lễ mừng thọ của doanh nhân Hoắc Chấn Đình (bố Hoắc Khải Sơn). Ngoài ra, cô còn từng xuất hiện rạng rỡ trong hôn lễ Hoắc Khải Nhân - em trai Hoắc Khải Sơn hồi tháng 11 năm ngoái. Tại sự kiện này, Na Nhiên luôn kè kè theo sau Hoắc Khải Sơn không rời nửa bước. Họ có nhiều cử chỉ tình tứ, doanh nhân họ Hoắc còn giúp nữ diễn viên sinh năm 1997 chỉnh lại trang phục, khiến ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy xốn xang. Cũng chính vì màn sánh đôi bên nhau quá đỗi ngọt ngào đó mà mối quan hệ hẹn hò giữa Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn mới “bại lộ” trên mặt báo.

Na Nhiên được bạn trai dẫn tới dự hôn lễ của 1 thành viên trong gia tộc họ Hoắc hồi năm ngoái. Ảnh: Sohu

Na Nhiên sinh năm 1997, là ngọc nữ mang 2 dòng máu lai Nga - Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, và sau đó chuyển sang đóng phim. Năm 2023, Na Nhiên gây sốt toàn cõi mạng với vai Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần. Để giành được vai chính trong Phong Thần, người đẹp đã phải vượt qua 15.000 đối thủ trong vòng casting. Nhiều khán giả còn trìu mến gọi Na Nhiên bằng danh hiệu mỹ miều “Đát Kỷ đẹp nhất mọi phiên bản”.

Trong khi đó, Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, hiện là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Đông Anh. Gia tộc họ Hoắc nổi tiếng quyền lực, lắm tiền nhiều của trên đất Hong Kong (Trung Quốc). Hoắc Khải Sơn cũng được xem là thiếu gia đắt giá trong giới tài phiệt xứ tỷ dân khi có gương mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc. Trước Na Nhiên, anh có cuộc tình lãng mạn với “đại hoa đán” Chương Tử Di từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Na Nhiên là bông hồng lai có visual đỉnh cao tại showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sohu