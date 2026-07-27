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"Tóm dính" cặp ca sĩ Vbiz bí mật yêu 6 năm đi chơi riêng cùng 2 em bé

Minh Ngọc
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Hình ảnh mới của cặp đôi này đang khiến mạng xã hội rôm rả.

LyLy và Anh Tú bắt đầu vướng nghi vấn tình cảm từ khi hợp tác chung từ năm 2020. Suốt thời gian qua, cả hai không ít lần bị soi hint hẹn hò. Trong loạt khoảnh khắc được netizen lan truyền mới đây, cặp đôi xuất hiện cùng 2 em nhỏ trong một buổi đi chơi đời thường, nhưng chính sự có mặt của họ lại nhanh chóng kéo theo làn sóng bàn tán về mối quan hệ tình cảm.

Thực tế, LyLy và Anh Tú từ lâu đã là một trong những cặp nghệ sĩ thường xuyên bị ghép đôi nhất Vbiz. Nhiều lần, cả hai bị soi những hint khá kín như tương tác gần gũi, cách xưng hô thân mật và loạt chi tiết được fan cho là ngầm công khai tình cảm.

- Ảnh 1.

LyLy và Anh Tú bị bắt gặp đi chơi riêng cùng với 2 em nhỏ. Ảnh: Tổng hợp

- Ảnh 2.

Suốt thời gian qua, cả hai không ít lần bị soi hint hẹn hò. Ảnh: Tổng hợp

Anh Tú và LyLy vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, sau khi cùng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc. Từ đó đến nay, cặp đôi nhiều lần bị phát hiện check-in cùng địa điểm, diện đồ đôi và có những màn tương tác rất ngọt trên sân khấu. Không ít lần, Anh Tú và LyLy trở thành tâm điểm bàn tán khi liên tục bị bắt gặp xuất hiện thân thiết bên nhau, từ sân khấu, sự kiện cho đến đời thường.

Không chỉ kè kè nhau trong các dịp công việc, Anh Tú và LyLy còn nhiều lần bị soi những khoảnh khắc tương tác đặc biệt. Khi cùng tham gia gameshow, cả hai không ít lần có phản ứng thân mật đến mức nhiều đồng nghiệp thân thiết như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Phát La… cũng thường xuyên trêu ghẹo, gán ghép công khai.

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Mỗi lần LyLy và Anh Tú xuất hiện cùng nhau, từ sân khấu đến đời thường, đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: Tổng hợp

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Cả hai còn được cho là đã âm thầm ra mắt gia đình. Ảnh: Tổng hợp

Khi được hỏi về vấn đề tình cảm, Anh Tú chia sẻ: "Tú đang muốn dành những điều tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân cho sự nghiệp, cho những điều Tú hằng mong ước, cho những giá trị mà khán giả đang cần ở Tú và cho những sự đền đáp của Tú đến với khán giả. Còn vấn đề tình cảm thì Tú thấy... gia đình với Tú là tất cả rồi. Những lúc mệt mỏi thì Tú sẽ gọi điện về với gia đình. Tú cũng có FC xinh xinh là Lover. Lâu lâu Tú sẽ nhắn tin cho mọi người, hỏi mọi người đang làm gì, nghe mọi người 'chém gió' 1 tí. Thế là Tú thấy vui. Đối với Tú cuộc sống bây giờ gói gọn lại ở gia đình, Lover và khán giả. Thời điểm này là thời điểm vàng và Tú không nên quá quan tâm đến những thứ khác, sợ bản thân bị phân tâm nhiều thứ".

Về phía LyLy, cô từng tâm sự: "Tôi đã quá quen với chuyện này rồi. Thật sự tất cả những gì mọi người nhìn thấy, như việc 'đẩy thuyền' hay các bài báo, thông tin, chưa bao giờ là sự chủ động của tôi hay Anh Tú. Mọi thứ rất tự nhiên. Có người không tin và nghĩ đó là kế hoạch, sắp xếp hay làm hình ảnh, nhưng tôi không như vậy. Dù tin đồn có thật hay không, tôi không bao giờ đem chuyện tình cảm ra đánh bóng tên tuổi. Tôi tin không có nghệ sĩ nào mong muốn âm nhạc của mình bị xếp sau chuyện tình cảm. Âm nhạc với người nghệ sĩ là điều tiên quyết. Tôi và Anh Tú đều đang hoàn thiện bản thân mỗi ngày để cống hiến cho khán giả. Còn tin đồn tình cảm, tôi nghĩ đôi khi cũng là gia vị giúp mọi người cảm thấy vui hoặc giải trí, và đó cũng là điều tốt".

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Anh Tú và LyLy vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, khi hợp tác chung trong một sản phẩm âm nhạc. Ảnh: Tổng hợp

Anh Tú, tên thật Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1992, từng giành Á quân Giọng hát Việt 2017 và Quán quân Ca sĩ mặt nạ 2023. Anh được khán giả biết đến qua loạt ca khúc như Cuộc sống em ổn không, Ngày mai người ta lấy chồng, Khóa ly biệt... Năm 2024, Anh Tú tiếp tục khẳng định sức hút khi tham gia Anh trai say hi.

Trong khi đó, LyLy, tên thật Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà, Không sao mà em đây rồi, Missing you... Cuối năm 2018, ca khúc 24h của cô từng đạt 10 triệu lượt xem chỉ sau 1 tháng phát hành.

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