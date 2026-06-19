Tôi tưởng mẹ chồng tiết kiệm quá mức, đến ngày bà nhập viện tôi mới phát điên vì người được bà cho tiền mỗi tháng

Tôi đem chuyện hỏi chồng sau khi mẹ đã ổn hơn. Ban đầu anh khá ngạc nhiên, nhưng rồi anh thở dài và kể lại.

Tôi về làm dâu nhà chồng đã gần 7 năm. Trong mắt tôi, mẹ chồng là người rất tiết kiệm, thậm chí có phần khắt khe trong chi tiêu. Bà ít khi mua sắm cho bản thân, quần áo cũng chỉ mặc đi mặc lại vài bộ quen thuộc, đồ ăn trong nhà cũng luôn tính toán vừa đủ, không dư thừa. Vì vậy, tôi từng nghĩ bà là người đặt nặng chuyện giữ tiền và không mấy thoải mái trong việc chi tiêu cho người khác.

Điều khiến tôi để ý hơn là cách bà đối xử với tôi. Dù không gay gắt hay xung đột, nhưng bà luôn giữ một khoảng cách nhất định. Có những việc nhỏ bà vẫn nhờ tôi làm nhưng rất ít khi thể hiện sự thân thiết như với các con ruột. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ vì tôi là con dâu nên bà cần thời gian để mở lòng, hoặc đơn giản là tính cách bà vốn ít bộc lộ cảm xúc.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi mẹ chồng tôi đột ngột nhập viện vì tăng huyết áp. Trong lúc dọn đồ cho bà, tôi được nhờ lấy điện thoại để liên lạc với người thân. Khi mở điện thoại ra, tôi vô tình nhìn thấy một ứng dụng ngân hàng được ghim khá kỹ. Ban đầu tôi chỉ định mở để tìm số điện thoại, nhưng một chi tiết khiến tôi dừng lại là lịch sử giao dịch hiển thị rất đều đặn, gần như tháng nào cũng có một khoản tiền được chuyển đi đúng một ngày cố định.

Ảnh minh họa

Tôi không có ý xem trộm, nhưng vì tò mò nên tôi xem qua danh sách người nhận. Tên người nhận khiến tôi sững lại. Đó là tên con dâu cũ của mẹ chồng, vợ cũ của anh chồng tôi. Tôi chỉ nghe loáng thoáng về cuộc hôn nhân cũ đó, không ai trong nhà nhắc nhiều.

Tôi đem chuyện hỏi chồng sau khi mẹ đã ổn hơn. Ban đầu anh khá ngạc nhiên, nhưng rồi anh thở dài và kể lại. Hóa ra người vợ cũ của anh trai từng sống cùng gia đình một thời gian dài, mối quan hệ với mẹ chồng khi đó rất tốt. Chị ấy là người chăm sóc bà trong những năm bà bệnh khớp nặng, cũng là người ở bên nhiều nhất trong giai đoạn gia đình khó khăn. Cuộc hôn nhân sau đó tan vỡ vì những lý do riêng của hai người, không liên quan trực tiếp đến gia đình.

Sau khi ly hôn, chị ấy rời đi và gần như cắt liên lạc với nhà chồng cũ. Tuy vậy, mẹ chồng tôi vẫn giữ thói quen gửi một khoản tiền nhỏ mỗi tháng cho chị, không phải để thay đổi điều gì mà chỉ như một cách âm thầm duy trì sự quan tâm. Bà không nói với ai trong nhà, kể cả con trai, vì sợ mọi người hiểu sai hoặc nghĩ rằng bà chưa buông bỏ quá khứ.

Tôi im lặng rất lâu khi nghe chuyện đó. Tôi chợt hiểu vì sao trong nhiều năm qua, mẹ chồng luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Không phải vì bà ghét bỏ hay khó tính, mà vì trong lòng bà vẫn còn một phần tình cảm dành cho người từng gắn bó với gia đình bà trong giai đoạn khó khăn nhất. Sự im lặng và lạnh nhạt mà tôi từng cảm nhận, hóa ra lại không hoàn toàn hướng về tôi, mà là sự chồng chéo của ký ức cũ chưa kịp khép lại.

Tự nhiên tôi thấy ấm ức, không phải vì ghen tức mà mẹ chồng tôi gửi tiền cho 1 người xa lạ bao năm mà chị ấy cũng không được câu cảm ơn, vẫn nhận đều đặn. Tôi có nên khuyên bảo mẹ chồng hay tìm gặp chị dâu cũ để hỏi cho ra chuyện không?