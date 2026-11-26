Ăn tỏi là một cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe. Không chỉ giàu dinh dưỡng, tỏi còn có khả năng giảm nguy cơ viêm nhiễm cũng như các bệnh lý như bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Nhưng ăn tỏi sống hay tỏi chín mới là tốt nhất?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, những lợi ích sức khỏe đáng kể nhất đến từ tỏi tươi, dù việc sử dụng tỏi đã qua chế biến nhiệt lại phổ biến hơn nhiều. Nếu biết cách chế biến đúng, bạn vẫn có thể tận dụng được nhiều lợi ích tiềm năng của tỏi ngay cả khi đã nấu chín.

Giá trị dinh dưỡng trong tỏi sống

Với chỉ 13 calo mỗi khẩu phần (khoảng ba tép), tỏi tươi chứa một lượng nhỏ các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, thành phần quan trọng nhất chính là allicin, một hợp chất chứa lưu huỳnh tạo nên mùi thơm đặc trưng cho tỏi và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi bạn băm, thái, nhai hoặc nghiền tỏi, quá trình này sẽ kích hoạt các enzyme alliinase; thông qua một loạt các phản ứng chuyển đổi, hợp chất thực vật allicin sẽ được hình thành.

Tỏi cũng cung cấp các vitamin nhóm B như vitamin B6, niacin, axit pantothenic, riboflavin và thiamine, giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Ngoài ra, tỏi còn là nguồn cung cấp vitamin C (một chất chống oxy hóa) cùng các khoáng chất như selen, canxi và magiê.

Giá trị dinh dưỡng trong tỏi chín

Việc đun nóng tỏi hoặc thêm tỏi vào các món ăn có thể làm thay đổi độ pH của nó. Quá trình nấu nướng có thể làm giảm hàm lượng dinh dưỡng, đặc biệt là allicin.

Nhiệt độ cao cũng làm suy giảm các hợp chất có lợi khác. Các vitamin nhóm B và vitamin C trong tỏi tan trong nước, vì vậy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, chúng dễ bị phân hủy.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh tỏi tươi và tỏi đã qua chế biến nhiệt để đánh giá khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và ức chế sự phát triển của ung thư. Kết quả cho thấy tỏi tươi mang lại hiệu quả cao, trong khi việc nấu chín làm giảm đáng kể các lợi ích sức khỏe cũng như hàm lượng các hợp chất có lợi trong tỏi.

Nấu tỏi ở nhiệt độ thấp hơn, tối đa khoảng 60 độ C, có thể giúp bảo toàn các lợi ích từ allicin. Bạn nên cân nhắc thêm tỏi vào món ăn ở giai đoạn cuối để tránh việc nấu quá chín.

Lợi ích sức khỏe của tỏi

Nhiều nghiên cứu đã xem xét các đặc tính chống oxy hóa của allicin trong tỏi cũng như những lợi ích tiềm năng của nó đối với nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau.

Có khả năng giảm viêm

Tỏi chứa một hợp chất gọi là diallyl disulfide, có thể mang lại tác dụng chống viêm.[9] Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ tỏi hoặc các sản phẩm bổ sung từ tỏi có thể tạo ra hiệu quả chống viêm ở những người mắc cảm lạnh, cúm, hoặc các bệnh mãn tính như tiểu đường, cũng như ở những người khỏe mạnh.

Một nghiên cứu cho thấy các đặc tính chống viêm của tỏi thậm chí có thể hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh viêm ruột.

Có thể cải thiện sức khỏe tim mạch

Tỏi nhận được nhiều sự quan tâm nhờ những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe tim mạch, vì đây là một thành phần chủ chốt trong ẩm thực Địa Trung Hải, một chế độ ăn uống vốn được biết đến là tốt cho tim mạch.

Một bài tổng quan hệ thống cho thấy việc ăn tỏi có thể giúp giảm huyết áp, số đo vòng eo và nồng độ cholesterol, tất cả đều là các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng tỏi có thể góp phần kiểm soát các tình trạng như tăng huyết áp, béo phì và tiểu đường, vốn có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe tim mạch.

Các nghiên cứu khác cho thấy các sản phẩm bổ sung từ tỏi, đặc biệt là viên uống tỏi đen lên men, có thể làm giảm huyết áp tâm trương (áp lực trong mạch máu khi tim nghỉ giữa các nhịp đập). Điều này đặc biệt đúng đối với nam giới đã mắc chứng tăng huyết áp.

Có thể giúp giảm nguy cơ ung thư

Các nghiên cứu hiện tại cho thấy tỏi và hợp chất allicin trong tỏi có thể mang lại lợi ích chống ung thư. Cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để hiểu rõ hơn về cách thức chế biến và liều lượng tiêu thụ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả phòng ngừa ung thư của tỏi.

Hầu hết các nghiên cứu trên người về tác động của tỏi đối với nguy cơ ung thư đều so sánh giữa nhóm tiêu thụ nhiều tỏi và nhóm tiêu thụ rất ít tỏi. Một số nghiên cứu trong số đó đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều tỏi với nguy cơ mắc ung thư thấp hơn ở các cơ quan và mô như: Thực quản, tụy, vú, nội mạc tử cung, tuyến tiền liệt...

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: EDH, Healthline)