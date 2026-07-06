"Tôi sẽ không rời đi mà không có con" - Người mẹ bi thương tìm kiếm con sau thảm họa động đất Venezuela khiến hơn 3.300 người thiệt mạng

Nhiều người vẫn nuôi hy vọng tìm kiếm người thân giữa đống đổ nát.

Theo số liệu do Bộ Thông tin Venezuela công bố hôm 5/7, số người thiệt mạng trong hai trận động đất ở Venezuela đã tăng lên ít nhất 3.342 người và 16.700 người khác bị thương. Với gần 200 tòa nhà bị sập hoàn toàn, phần lớn nằm ở La Guaira, hơn 17.000 người đã mất nhà cửa và phải ngủ trong các khu nhà tạm trú và lánh nạn.

Chính phủ Venezuela chưa đưa ra con số nào về những người vẫn còn mất tích, nhưng Liên Hợp Quốc ước tính rằng có tới 50.000 người có thể vẫn chưa được tìm thấy sau trận động đất.

Khi các đội cứu hộ quốc tế thu dọn đồ đạc và kết thúc nỗ lực tìm kiếm người sống sót, sự chú ý chuyển sang việc tưởng niệm những người đã mất và chôn cất hài cốt mà các gia đình đã tìm thấy từ đống đổ nát.

Tại nghĩa trang La Esperanza ở La Guaira, những người tham gia công cuộc tìm kiếm đã chôn cất hơn 150 thi thể vẫn chưa được xác định danh tính kể từ sau trận động đất

Theo ghi nhận của các phóng viên AFP, tại một khu vực hẻo lánh của nghĩa trang La Esperanza ở La Guaira, những người đào mộ đã chôn cất hơn 150 thi thể vẫn chưa được xác định danh tính kể từ sau trận động đất.

"Trước hết, chúng tôi vô cùng đau buồn," ông Eli Zavala, một cư dân địa phương đang giúp đỡ việc chôn cất, cho biết. "Chúng tôi bắt đầu công việc ở đây vào ngày 25 tháng 7, để tất cả những người thiệt mạng có thể được an táng một cách trang trọng."

Dẫu vậy, nhiều gia đình vẫn đang cố gắng tìm kiếm người thân trong đống đổ nát.

"Tôi không nhớ nổi đã bao ngày trôi qua. Tôi không còn tỉnh táo, nhưng sẽ không rời khỏi đây vì biết con trai đang ở đó", Zuly, cư dân thành phố Catia la Mar tại bang La Guaira, cho biết.

Bà Zuly đang ngủ ở một quảng trường gần nơi con trai làm việc. "Tôi đã tìm thấy xe máy và mũ bảo hiểm của nó. Con tôi vẫn ở đó, cầu Chúa phù hộ là nó còn sống. Nếu không thì ít nhất hãy để tôi tìm được và nhìn thấy nó. Tôi sẽ không rời đi mà không có con trai", Zuly nói.

Ngay cả trước khi xảy ra động đất, Venezuela đã phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị khiến cơ sở hạ tầng và dịch vụ y tế bị xuống cấp nghiêm trọng.

Liên Hợp Quốc ước tính các trận động đất đã gây thiệt hại 6,7 tỷ đô la - tương đương với 6% GDP của Venezuela.

Ngay sau trận động đất, nhiều người Venezuela phàn nàn rằng họ bị bỏ mặc, phải tự mình tìm kiếm người thân trong đống đổ nát và chỉ trích phản ứng của chính phủ cho đến khi các đội cứu hộ quốc tế đến.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã bảo vệ cách phản ứng của chính phủ, cho biết hàng nghìn quan chức và đội cứu hộ cứu nạn đã được điều động. Bà bác bỏ lo ngại rằng trận động đất kép sẽ gây ra tình trạng bất ổn, nhấn mạnh sự kiện càng củng cố "sự đoàn kết xã hội sâu sắc".

Theo AFP