Những ngày thời tiết nồm ẩm giao mùa, căn nhà của vợ chồng tôi luôn rơi vào tình trạng bí bách, ám mùi ẩm mốc nặng nề khiến tôi liên tục sụt sịt, khó thở mỗi sáng thức dậy. Sáng hôm đó, khi bước xuống phòng khách, tôi bất ngờ bắt gặp mẹ chồng mới từ quê lên đang tỉ mỉ bổ tư 2 quả chanh tươi, rắc thêm lớp muối hạt trắng tinh rồi lẳng lặng đặt 2 chiếc đĩa nhỏ ở hai góc khuất trong nhà.

Ban đầu, tôi không khỏi ngỡ ngàng và thầm nghĩ hay mẹ chồng đang làm theo mấy mẹo phong thủy truyền miệng trên mạng. Thế rồi cứ vài ngày bà lại lặp lại hành động ấy, còn rất tỉ mẩn lựa chọn từng quả giữa cả đống chanh. Tôi bắt đầu nghi ngờ hay mẹ tôi... mê tín dị đoan, tham gia vào một hội nhóm lạ nào đó trên mạng và đây là nghi thức của họ.

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Tôi phân vân mãi cuối cùng cũng đem kể với chồng. Chẳng ngờ, anh cười ầm ĩ. Nói rằng từ khi anh còn nhỏ mẹ đã hay làm vậy vào những ngày trời nồm ẩm hay trong nhà có người ốm. Dạo này mưa nắng thất thường, thấy tôi hay hắng giọng, ngạt mũi nên bà chăm chỉ để đĩa chanh muối ở góc nhà để làm dịu bầu không khí ngột ngạt, bảo vệ đường hô hấp cho cả nhà.

Biết được sự thật, tôi vừa ngỡ ngàng, vừa xấu hổ vì "nghĩ oan" cho mẹ chồng. Lúc ấy tôi mới thử lên mạng tìm kiếm lợi ích khi đặt chanh muối trong nhà. Sáng hôm sau, tôi chủ động đi chợ rồi mua 1 túi chanh quả nào quả nấy xanh ngắt, căng bóng, quả tròn to còn thơm nức mũi. Mẹ chồng nhận túi chanh từ tay tôi chỉ khẽ mỉm cười tiếp tục nấu món ăn sáng cho cả nhà. Bà là thế, ít nói nhưng thật ra luôn quan tâm đến con cháu theo cách riêng của mình.

Tác động thực sự của đĩa chanh muối đối với bầu không khí và sức khỏe hô hấp

Dưới góc nhìn y khoa và môi trường sống, sự kết hợp giữa chanh tươi và muối hạt thực sự mang lại những tác động sinh học nhất định giúp cải thiện cảm nhận về không gian trong nhà. Vỏ chanh tươi chứa hàm lượng tinh dầu dồi dào, nổi bật là hoạt chất limonene tạo nên mùi hương thanh mát đặc trưng. Khi được cắt mở, tinh dầu tự nhiên khuếch tán nhẹ nhàng vào không khí, giúp trung hòa các mùi hôi khó chịu như mùi ẩm mốc, mùi thức ăn hay sự tù đọng trong phòng kín.

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Trong khi đó, muối hạt sở hữu đặc tính hút ẩm vật lý tự nhiên. Khi đặt tại các góc tường ít thông thoáng, muối giúp giảm bớt độ ẩm cục bộ, hạn chế tình trạng không khí quá bí bách, nhớp nháp. Ngoài ra, hương thơm tự nhiên từ tinh dầu cam chanh còn tác động tích cực lên hệ thần kinh khứu giác, giúp giảm cảm giác căng thẳng, ngột ngạt và hỗ trợ tinh thần thư giãn hơn trong môi trường khép kín.

Chuyên gia y tế cảnh báo những hiểu lầm tai hại khi dùng chanh muối trong nhà

Dù mang lại cảm giác dễ chịu, các chuyên gia sức khỏe khẳng định mọi người không nên thần thánh hóa hoặc lạm dụng mẹo dân gian này. Chia sẻ về vấn đề này, Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) nhấn mạnh rằng một không gian sống sạch sẽ, thông thoáng đóng vai trò nền tảng đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Không khí trong lành giúp cơ thể ngủ sâu giấc hơn, giảm căng thẳng thần kinh và hạn chế tối đa các tác nhân kích thích niêm mạc đường hô hấp.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng đĩa chanh muối chỉ đóng vai trò hỗ trợ cải thiện mùi hương và tạo cảm giác thông thoáng tạm thời. Phương pháp này hoàn toàn không có khả năng lọc bụi mịn, không tiêu diệt được vi khuẩn, virus gây bệnh hay phòng ngừa các bệnh lý đường hô hấp như nhiều lời đồn thổi trên mạng xã hội. Thậm chí, nếu sử dụng thiếu khoa học, đĩa chanh muối đặt trong nhà còn có thể biến thành mối nguy hại trực tiếp cho sức khỏe. Ví dụ như:

- Phát tán bào tử nấm mốc gây hại phổi: Khi chanh cắt lát bị bỏ quên ở nhiệt độ phòng quá nhiều ngày, phần thịt quả sẽ khô quắt, lên men và sinh nấm mốc. Lúc này, đĩa chanh trở thành ổ phát tán bào tử nấm mốc vào không khí, dễ gây dị ứng, viêm mũi xoang hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý đường hô hấp.

- Kích ứng niêm mạc ở người có cơ địa nhạy cảm: Với những người mắc bệnh hen suyễn, viêm mũi dị ứng hoặc trẻ nhỏ có đường thở nhạy cảm, nồng độ tinh dầu vỏ chanh khuếch tán liên tục trong không gian hẹp đôi khi lại gây kích ứng, dẫn đến hắt hơi liên tục hoặc khó thở.

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Nguyên tắc bảo vệ hệ hô hấp trong không gian kín

Để tận dụng sự dễ chịu từ mẹo đặt đĩa chanh muối mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe cả gia đình, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc vệ sinh môi trường sống sau:

- Thay mới đĩa chanh muối định kỳ: Chỉ dùng chanh tươi cắt lát hoặc bổ tư, rắc một lượng muối hạt vừa đủ lên đĩa sạch và bắt buộc phải thay mới sau 2 đến 3 ngày, tuyệt đối không để chanh bị thối rữa hay lên mốc trong nhà.

- Tăng cường thông gió tự nhiên: Mở rộng cửa sổ hằng ngày để luồng không khí tươi mới lưu thông và ánh nắng mặt trời tiêu diệt bớt mầm bệnh, giúp đẩy lùi hơi ẩm tích tụ tại các góc khuất.

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- Kiểm soát chặt chẽ nguồn gây ô nhiễm trong nhà: Thường xuyên lau dọn bụi bẩn, giữ độ ẩm không khí ở mức lý tưởng, kết hợp vệ sinh rèm cửa, chăn ga định kỳ và loại bỏ hoàn toàn khói thuốc lá để bảo vệ lá phổi một cách bền vững nhất.