HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tôi lén xem camera vì nghi chồng có người khác, nhưng thứ nhìn thấy còn khó tin hơn

Vỹ Đình,
|

Suốt gần một tiếng, màn hình chẳng có gì ngoài căn phòng yên tĩnh. Rồi cửa mở.

Tôi từng nghĩ nếu một ngày phải xem camera trong nhà thì chắc chắn là vì muốn bắt quả tang chồng ngoại tình.

Thật ra, ý nghĩ đó xuất hiện sau gần hai tháng anh thay đổi. Anh về nhà muộn hơn, điện thoại lúc nào cũng úp xuống bàn, cuối tuần cũng lấy lý do bận việc để ra ngoài. Điều khiến tôi khó chịu nhất là anh không còn hỏi han tôi nhiều như trước. Có những hôm hai vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng mỗi người nhìn một hướng, nói với nhau chưa đến mười câu.

Linh cảm của phụ nữ đôi khi đáng sợ. Tôi bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ, từ mùi nước hoa lạ trên áo đến những cuộc gọi anh bước ra ban công mới nghe. Tôi càng quan sát càng tin rằng mình sắp phát hiện một bí mật.

Hôm đó, anh nói phải đi gặp khách. Tôi mở điện thoại, đăng nhập vào camera đặt ở phòng khách với suy nghĩ rất đơn giản: biết đâu sẽ nhìn thấy ai đó bước vào nhà.

Suốt gần một tiếng, màn hình chẳng có gì ngoài căn phòng yên tĩnh. Rồi cửa mở.

Tôi lén xem camera vì nghi chồng có người khác, nhưng thứ nhìn thấy còn khó tin hơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người bước vào không phải một cô gái trẻ như tôi tưởng, mà là chồng tôi. Anh đi rất chậm, ngồi xuống ghế sofa, hai tay ôm mặt thật lâu. Sau đó anh lấy từ trong túi ra một tập giấy, mở từng tờ xem rất kỹ. Có lúc anh cúi đầu, có lúc ngửa mặt lên trần nhà thật lâu như đang cố nuốt thứ gì đó xuống.

Điều khiến tôi chết lặng là... anh khóc. Đó là lần đầu tiên sau mười năm cưới nhau tôi thấy chồng khóc.

Tôi tua lại đoạn ghi hình thêm vài lần. Không có ai khác trong nhà. Không có cuộc điện thoại nào. Chỉ có một người đàn ông ngồi một mình giữa phòng khách rồi lặng lẽ lau nước mắt trước khi đứng dậy rửa mặt, thay áo và đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm ấy, tôi không hỏi.

Hai ngày sau, tôi vô tình nhìn thấy tập giấy anh để quên trong ngăn kéo. Đó là kết quả khám sức khỏe. Bác sĩ nghi ngờ anh mắc một căn bệnh cần làm thêm xét nghiệm chuyên sâu. Tờ giấy ghi rõ ngày hẹn tái khám, đúng vào khoảng thời gian anh liên tục nói dối rằng phải gặp khách.

Tôi cầm xấp giấy mà tay run lên. Anh không có người khác. Anh chỉ đang cố giấu nỗi sợ của chính mình.

Khi tôi hỏi vì sao không nói, anh cười rất nhẹ: "Anh chưa biết kết quả cuối cùng. Nếu chỉ là báo động giả thì em đâu cần lo cùng anh".

Đó là câu nói khiến tôi thấy mình có lỗi nhiều hơn là giận.

Tôi nhận ra suốt thời gian qua, tôi mải đi tìm bằng chứng phản bội mà quên mất một khả năng rất đời thường: người mình yêu cũng có lúc yếu đuối, cũng có những nỗi sợ không biết phải nói cùng ai.

May mắn là kết quả sau đó chỉ là nghi ngờ ban đầu, sức khỏe của anh không có vấn đề nghiêm trọng.

Nhưng từ ngày ấy, tôi không còn tin tuyệt đối vào những suy diễn của mình nữa.

Hôn nhân không đáng sợ vì thiếu niềm tin. Hôn nhân đáng sợ hơn khi cả hai đều nghĩ mình đang bảo vệ người kia bằng cách im lặng, để rồi mỗi người tự viết một câu chuyện hoàn toàn khác trong đầu mình.

Đi nhậu về, người đàn ông vô tư bế thứ dài 4 mét vào nhà: Tỉnh dậy hoảng hốt “Tôi làm thật sao?”
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại