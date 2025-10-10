Tôi không còn uống cà phê mà chuyển sang loại nước này: Đầu óc tỉnh táo, hạ mỡ máu còn kiểm soát đường huyết tốt, Việt Nam bán nhiều

Trà ô long là một loại đồ uống phổ biến ở một số nước như Việt Nam, Trung Quốc, Anh… được Tiến sĩ người Anh Tim Bond của Hội đồng tư vấn về trà gọi là “loại trà quý”, khuyến nghị nên uống bởi vô số tác dụng đáng kinh ngạc. Trà ô long sản xuất thông qua một quá trình độc đáo như phơi lá chè cho héo dưới ánh mặt trời, để chúng trải qua quá trình oxy hóa mạnh mẽ trước khi sấy.

Ảnh minh hoạ

Một tách trà ô long sẽ có chứa khoảng 38 mg caffeine, trong khí đó 1 tách cà phê có chứa từ 50-80 mg caffeine. Vậy nên trà ô long có thể trở thành đồ uống thay thế cà phê giúp tỉnh táo ở mức vừa đủ mà không gây say caffeine. Nhiều "tín đồ" cà phê chia sẻ họ chuyển sang uống trà ô long để giảm cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh do caffeine gây ra mà vẫn giúp tăng cường khả năng tập trung vào buổi sáng.

Kiểm soát đường huyết, ngừa tiểu đường

Các chất chống oxy hóa polyphenol trong trà ô long có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu bình thường và giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Theo đó, các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện các nghiên cứu vào năm 2019 và 2021 để chứng minh tác dụng của trà ô long đối với việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu khác vào năm 2003 cũng đã chứng minh rằng trà ô long có thể làm hạ đường huyết ở các bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Ảnh minh hoạ

Hạ mỡ máu và cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh vào năm 2017, những người uống trà thường xuyên, trong đó có trà ô long sẽ có huyết áp ổn định, mức cholesterol thấp, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu khác trên 76.000 người trưởng thành ở Nhật Bản đã cho thấy rằng những người đàn ông uống khoảng 240 ml trà ô long trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 61%. Nhiều nghiên cứu khác tại Trung Quốc cũng chứng minh rằng khi người trưởng thành uống 1 -2 tách trà ô long mỗi ngày sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ.

Trà ông long cũng có chứa một lượng caffeine nhất định, nhưng lượng này chỉ bằng 1/3 hàm lượng caffeine được tìm thấy trong cà phê, nên nó sẽ không mang đến những tác động tiêu cực liên quan đến huyết áp.

Hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa béo phì

Sự kết hợp giữa caffeine và polyphenol trong trà ô long có thể giúp tăng khả năng ức chế enzyme và tăng số lượng calo được đốt cháy mỗi ngày. Điều này có thể hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa béo phì.

Theo Healthline, một nghiên cứu gần đây đã cho thấy trà ô long đã giúp tăng quá trình oxy hóa chất béo, giúp giảm mỡ cơ thể. Trước đây, tại Nhật Bản cũng đã có một nghiên cứu chỉ ra khả năng tăng cường quá trình đốt cháy calo ở người trưởng thành thường xuyên sử dụng trà ô long.

Ảnh minh hoạ

Cải thiện chức năng não bộ

Theo nhiều nghiên cứu, hàm lượng caffeine, chất chống oxy hóa và theanine trong trà ô long rất có lợi đối với việc duy trì chức năng hoạt động của não, giảm tình trạng suy giảm trí nhớ cũng như có thể bảo vệ não chống lại sự lão hóa do tuổi tác

Trong đó, một nghiên cứu từ năm 2008 đã cho thấy rằng, tiêu thụ càng nhiều trà ô long thì càng làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người. Nghiên cứu khác vào năm 2010 thì chỉ ra rằng việc thường xuyên uống trà ô long giúp cải thiện nhận thức, trí nhớ, chức năng điều hành và tốc độ xử lý thông tin ở người lớn tuổi Trung Quốc.

Ngăn ngừa một số bệnh ung thư

Các nhà khoa học Trung Quốc tin rằng chất chống oxy hóa có trong trà ô long có thể ngăn ngừa đột biến tế bào dẫn đến ung thư. Polyphenol trong trà cũng có thể làm giảm tỷ lệ phân chia tế bào ung thư.

Trong những năm qua, đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa uống trà ô long và giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư phổi, thực quản, tuyến tụy, gan và đại trực tràng. Tuy nhiên, vẫn còn cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng để khẳng định khả năng này của trà ô long.