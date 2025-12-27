"Tôi giảm 12kg bằng cách ăn cơm trắng đủ 3 bữa 1 ngày", vị bác sĩ Nhật thú nhận

Trong hành trình chinh phục vóc dáng, tinh bột thường bị coi là "kẻ thù" số một. Nhiều người tin rằng cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, nhất là cơm trắng là con đường ngắn nhất để giảm cân. Tuy nhiên, bác sĩ Hitoshi Umeoka, giám đốc điều hành Tập đoàn y tế Baikai tại Nhật Bản đã chứng minh điều ngược lại qua chính trải nghiệm giảm 12kg đầy ngoạn mục của mình.

Bài học đắt giá từ sai lầm cắt bỏ tinh bột để giảm cân

Trước khi tìm ra phương pháp đúng đắn, bác sĩ Umeoka từng nặng hơn 80kg, mắc bệnh gút (gout) và sỏi thận do lối sống thiếu khoa học. Để cải thiện tình hình, ông từng áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan bằng cách loại bỏ hoàn toàn cơm trắng và các loại tinh bột khác.

Kết quả là ông giảm được 10kg chỉ trong 3 tháng, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Cơ thể ông bị mất nước, mất cơ bắp, da mặt nhăn nheo và sắc diện héo úa đến mức bệnh nhân cứ gặp là lo lắng ông mắc ung thư.

Cắt bỏ hoàn toàn tinh bột để giảm cân gây mệt mỏi, hại da và tóc, ảnh hưởng sức khỏe (Ảnh minh họa)

Nguy hiểm hơn, phương pháp này gây ra "hiệu ứng yo yo" nghiêm trọng. Chỉ cần ăn một chút tinh bột trở lại, cân nặng của ông lập tức tăng vọt. Sự thiếu hụt carbohydrate còn khiến tâm trạng ông luôn mệt mỏi, cáu kỉnh và lo âu, gây ảnh hưởng xấu đến công việc chuyên môn.

"Hiệu ứng yo yo" là hiện tượng cân nặng giảm nhanh nhưng lập tức tăng vọt trở lại sau khi ngừng ăn kiêng. Vòng lặp này khiến cơ thể dễ tích mỡ, mất cơ và khó kiểm soát cân nặng bền vững.

Giảm 12kg nhờ... ăn cơm trắng 3 bữa một ngày

Sau khi giảm cân thất bại, bác sĩ Umeoka bắt đầu nghiên cứu kỹ các tài liệu y khoa và tự thử nghiệm các cách ăn giảm cân khác. Bất ngờ khi ông nhận ra: Thay vì cắt tinh bột, ăn cơm 3 bữa một ngày là một phương pháp giảm cân hiệu quả.

Ông phân tích rằng cơm gạo cung cấp carbohydrate và protein chất lượng tốt, đặc biệt là gạo lứt chứa đầy đủ chín loại axit amin thiết yếu. So với bánh mì hay mì ống chứa nhiều chất phụ gia, cơm giàu chất xơ và khoáng chất hơn, giúp tiêu hóa chậm và tạo cảm giác no lâu.

Bí quyết không nằm ở việc nhịn ăn mà ở cách kiểm soát. Mỗi bữa ông chỉ ăn từ 100 - 150g cơm. Khi cơ thể nhận đủ lượng gluxit cần thiết, nồng độ insulin sẽ được điều tiết ổn định, ngăn chặn cảm giác thèm ăn dữ dội và giúp quá trình chuyển hóa chất béo diễn ra thuận lợi hơn.

Để phương pháp này thành công, bác sĩ Umeoka áp dụng mô hình bữa ăn truyền thống: một bát cơm, một bát canh và ba món ăn kèm. Quy tắc này giúp cân bằng giữa protein, carbohydrate và chất xơ.

Ăn cơm trắng 3 bữa một ngày nhưng kiểm soát lượng, thứ tự ăn và thực phẩm giúp vị bác sĩ Nhật giảm được 12kg (Ảnh minh họa)

Thứ tự ăn uống đóng vai trò then chốt để ổn định đường huyết. Ông khuyên nên ăn rau trước để nạp chất xơ, sau đó đến protein từ cá hoặc thịt, tiếp theo là canh miso và cuối cùng mới là cơm. Việc nhai chậm và không ăn miếng cơm cuối cùng có thể giúp giảm lượng đường nạp vào cơ thể từ 10 đến 15%.

Bên cạnh đó, ông duy trì tỷ lệ năng lượng giữa ba bữa sáng, trưa, tối là 3:3:4. Việc phân bổ đều năng lượng giúp cơ thể không bị rơi vào trạng thái quá đói, từ đó tránh được việc ăn quá nhiều vào đêm khuya, vốn là nguyên nhân chính gây tích trữ mỡ thừa.

Nhờ kiên trì với chế độ này, bác sĩ Umeoka không chỉ giảm được 12kg trong chưa đầy 1 năm mà còn thoát khỏi bệnh gút và sỏi thận.

Câu chuyện của ông là lời khẳng định rằng giảm cân bền vững không đến từ việc hành hạ cơ thể bằng cách cắt bỏ tinh bột, mà đến từ sự hiểu biết và lựa chọn thực phẩm thông minh để nuôi dưỡng sức khỏe từ bên trong.