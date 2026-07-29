Tôi đến chúc phúc chồng cũ, không ngờ lại trở thành trò cười cho cả đám cưới, khiến cô dâu mới giận tím mặt

Tôi nói với chồng cũ lời xin lỗi vì sự việc ngoài ý muốn, chúc hai người hạnh phúc rồi lặng lẽ rời khỏi nhà hàng.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã gần 3 năm. Cuộc chia tay của chúng tôi không ồn ào, không tranh chấp, càng không có những màn đấu tố như nhiều người vẫn nghĩ. Chúng tôi chỉ đơn giản nhận ra không còn phù hợp để đi tiếp. Ngày ký đơn, cả hai vẫn ngồi uống với nhau một cốc cà phê rồi ai về nhà nấy.

Có lẽ vì vậy mà sau này, nếu có việc gì liên quan đến giấy tờ hay gia đình hai bên, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường.

Một tháng trước, anh nhắn tin báo sắp cưới vợ. Cuối tin nhắn còn ghi thêm rằng nếu tôi không ngại thì đến chung vui, coi như một người bạn cũ. Tôi đã phân vân rất lâu. Bạn bè đều bảo chẳng ai đi dự đám cưới chồng cũ làm gì. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đã qua, mình đến chúc phúc rồi về cũng chẳng có gì đáng ngại.

Hôm cưới, tôi chuẩn bị một phong bì, chọn bộ quần áo lịch sự rồi đến đúng giờ. Gặp tôi, chồng cũ khá bất ngờ nhưng vui vẻ. Anh cảm ơn vì tôi đã dành thời gian đến, còn giới thiệu tôi với vài người bạn chung. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức tôi còn định chụp vài bức ảnh để đăng lên hội nhóm vì sự văn mình của chúng tôi.

Cho đến khi chị chồng cũ xuất hiện. Chị vẫn như ngày trước, nói chuyện lúc nào cũng nửa đùa nửa thật nhưng đầy ý châm chọc. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã cười rồi hỏi lớn sao tôi còn dám đến đây? Chị còn bóng gió rằng chắc tôi chưa quên được em trai chị nên mới muốn tận mắt nhìn đám cưới.

Mấy người đứng gần đều quay sang nhìn tôi. Tôi cố cười, giải thích rằng chính chồng cũ là người mời nên tôi mới đến. Nhưng chị không chịu dừng lại, chị tiếp tục nói rằng người cũ nên biết vị trí của mình, đừng xuất hiện vào ngày vui của người khác kẻo cô dâu hiểu lầm.

Tôi thấy mặt mình nóng bừng. Bao nhiêu ánh mắt xung quanh khiến tôi chỉ muốn biến mất khỏi nơi đó.

Ảnh minh họa

Tôi đặt ly nước xuống, định lặng lẽ ra về thì chồng cũ phát hiện. Khi biết chị gái vừa nói gì, anh lập tức bảo chị không nên cư xử như vậy. Anh còn nói chính anh là người chủ động mời tôi, tôi đến với thiện chí nên không ai có quyền làm tôi khó xử. Tôi chưa kịp cảm thấy nhẹ lòng thì lại nhìn thấy cô dâu đứng cách đó không xa. Gương mặt cô ấy không giận dữ, nhưng rõ ràng rất khó chịu. Có lẽ trong ngày cưới của mình, điều cô ấy không mong muốn nhất là chú rể lại đứng ra bênh vực vợ cũ trước mặt mọi người.

Không khí bỗng trở nên gượng gạo, tôi hiểu rằng nếu mình còn đứng ở đó thêm một phút nào nữa, mọi chuyện sẽ càng khó xử hơn. Tôi nói với chồng cũ lời xin lỗi vì sự việc ngoài ý muốn, chúc hai người hạnh phúc rồi lặng lẽ rời khỏi nhà hàng.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi. Dù hai người từng chia tay trong hòa bình đến đâu, dù cả hai có thể coi nhau là bạn, thì những người xung quanh chưa chắc đã nghĩ như vậy. Với cô dâu mới, sự xuất hiện của vợ cũ vốn đã là điều nhạy cảm. Với gia đình chồng cũ, tôi vẫn chỉ là người đã bước ra khỏi cuộc sống của họ.

Giờ nhìn lại, tôi không hối hận vì đã tham dự đám cưới ấy. Tôi thấy mình thật ngốc khi tin rằng sau ly hôn, người ta vẫn có thể coi nhau là bạn bè. Có lẽ ngay từ đầu, tôi nên gửi một lời chúc và một phong bì thay vì xuất hiện ở đám cưới ấy, để ngày vui của tất cả mọi người được trọn vẹn hơn.