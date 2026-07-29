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Tôi biến mất đúng 60 phút mỗi ngày làm việc, sếp không trách mắng mà còn đề xuất tăng lương

Chính Khê,
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Tôi quyết định tham gia một thử nghiệm liều lĩnh trong 14 ngày: "Biến mất" hoàn toàn 60 phút mỗi ngày.

Trốn việc giữa giờ làm thường là con đường ngắn nhất dẫn đến quyết định sa thải. Nhưng khi tôi thử "biến mất" đúng 1 tiếng mỗi ngày theo một chiến thuật có tính toán, kết quả nhận được lại hoàn toàn đi ngược lại mọi quy chuẩn công sở.

Bẫy chuột của sự "luôn sẵn sàng"

Tôi từng là một nhân viên mẫu mực theo đúng nghĩa đen: Luôn có mặt ở bàn làm việc trước 15 phút, Zalo/gmail nổ thông báo là trả lời ngay trong 3 giây, chưa bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi nào của sếp hay đối tác kể cả giờ nghỉ trưa.

Thế nhưng, sau 3 năm cống hiến, tôi nhận ra mình rơi vào một cái bẫy nguy hiểm: Sự bận rộn vô nghĩa.

Cả ngày tôi bị cuốn vào hàng trăm tin nhắn vặt vãnh, vô vô ra ra các cuộc họp không đầu không đuôi. Cuối ngày nhìn lại, những dự án chiến lược đòi hỏi tư duy sâu vẫn nằm nguyên tại chỗ. Tôi kiệt sức, còn hiệu suất công việc thì giậm chân tại chỗ.

Tôi quyết định tham gia một thử nghiệm liều lĩnh trong 14 ngày: "Biến mất" hoàn toàn 60 phút mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Kế hoạch "mất tích" có chiến thuật

Tôi chọn khung giờ từ 14:00 đến 15:00 hàng ngày, thời điểm sóng não xuống thấp nhất và dễ bị xao nhãng bởi các công việc vặt.

Tôi không trốn đi ngủ hay đi cà phê tán phét. Cách tôi "biến mất" diễn ra như sau:

Tắt toàn bộ kết nối: Chuyển điện thoại sang chế độ "Do Not Disturb", tắt hết ứng dụng chat công việc trên máy tính.

Đổi không gian: Xách laptop ra khu vực làm việc yên tĩnh nhất công ty (hoặc một góc phòng họp trống).

Cam kết output: 60 phút này chỉ dành riêng để giải quyết 1 tác vụ quan trọng nhất trong ngày.

Đẩy thông báo trước: Tôi đặt trạng thái: "Đang tập trung xử lý hồ sơ dự án X (14h - 15h). Việc khẩn cấp vui lòng gọi trực tiếp".

Phản ứng của đồng nghiệp và sếp

Những ngày đầu, vài đồng nghiệp tỏ ra khó chịu vì nhắn tin không thấy tôi "nhảy số" ngay như mọi khi. Nhưng vì tôi đã thông báo trước và luôn có mặt xử lý ngay sau 15:00, họ nhanh chóng thích nghi.

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở kết quả công việc:

Nhờ 60 phút tập trung cao độ không bị ngắt quãng, dung lượng công việc vốn mất cả ngày để giải quyết giờ đây hoàn thành chỉ trong 2 tuần.

Các kế hoạch tôi trình lên sếp bắt đầu có chiều sâu, ít lỗi sai vặt và mang lại doanh số thực tế.

Vào kỳ đánh giá nhân sự tháng tiếp theo, sếp chủ động gọi tôi vào phòng. Thay vì trách móc chuyện tôi "khó liên lạc" trong một số khung giờ, ông đưa ra bản đề xuất tăng 10% lương cùng lời nhận xét: "Dạo này tư duy chiến lược của em tiến bộ rõ rệt, công việc giao ra nào chắc việc đó".

Logic đằng sau một sự "ngược đời"

Thử nghiệm này giúp tôi rút ra 3 tư duy cốt lõi về công sở mà ít ai nói cho bạn biết:

Sếp không trả tiền cho sự "có mặt", họ trả tiền cho "kết quả": Việc bạn phản hồi tin nhắn sau 3 giây chỉ chứng minh bạn đang rảnh, chứ không chứng minh bạn làm việc hiệu quả.

Giá trị của sự "hiếm có": Khi bạn luôn luôn có sẵn, sự hỗ trợ của bạn trở thành điều hiển nhiên và rẻ mạc. Khi bạn tạo ra ranh giới làm việc chuyên nghiệp, người khác buộc phải tôn trọng thời gian của bạn.

Lao động trí óc cần khoảng thở: Não bộ không thể sáng tạo khi liên tục bị xé nhỏ thời gian bởi những thông báo lặt vặt. 60 phút "biến mất" chính là khoảng không để bạn tạo ra giá trị cốt lõi.

Đừng biến mình thành một chiếc máy trả lời tin nhắn tự động ở công sở. Sáng mai, bạn có dám "biến mất" 60 phút để thực sự làm việc không?

Máy bay vừa hạ cánh thì lửa bất ngờ bùng lên, khói đen bao trùm khoang hành khách
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